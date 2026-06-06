免費旅遊好去處｜全國74個景點符合條件免費入場（2026年6月最新版） 即睇免費方法 黃山/長白山/新疆賽里木湖
更新時間：00:10 2026-06-06 HKT
發佈時間：00:10 2026-06-06 HKT
發佈時間：00:10 2026-06-06 HKT
香港人北上長中短線遊的旺季快到了，內地部分景點加推限時免費入場，本文搜羅全國74個景點，遊客符合條件免門票，屬馬、姓名帶馬、生日到訪、學生等，都可對號入座，盡享旅遊福利。
|屬馬
|例如1954年，1966年，1978年，1990年、2002年、2014年
|姓馬
|例如馬國明、馬德鐘、馬貫東、馬浚偉、馬雲、馬化騰
|姓名有馬
|例如馮、駱、駿、瑪、駒、馳、騏、驊
|優惠詳情
|以各景點官方最新公布為準。
1. 江西 銅源剪影文化園
- 地址：江西省九江市瑞昌市G351（九界線）（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：遊客免門票
2. 江西 秦山風景名勝區
- 地址：江西省九江市瑞昌市青山林場青山森林公園（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：遊客免門票
3. 江西 洪一蘇維埃景區
- 地址：江西省九江市瑞昌市944鄉道西50米（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：遊客免門票
4. 江西 寧封窑國際陶藝村
- 地址：江西省景德鎮市昌江區魚山鎮金橋村206國道旁（顯示地圖）
- 免票時間：即日至12月31日
- 免票規則：遊客免門票
- 電話：18879811666
5. 江西 鵝湖書院
- 地址：江西省上饒市鉛山縣河口鎮城東街鵝湖大道（顯示地圖）
- 免票時間：即日至6月30日
- 免票規則：遊客免門票
- 電話：15717033115
6. 江西 廬山景區
- 地址：江西省九江市廬山市牯嶺鎮河西路48號（顯示地圖）
- 電話：4009006162
- 免票時間：即日至2027年2月5日（除五一、十一）
- 免票規則：屬馬遊客免門票
7. 江西 廬山西海風景名勝區
- 地址：江西省九江市永修縣柘林鎮集散中心停車場（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票
- 電話：4008451618
8. 江西 九江吳城候鳥小鎮
- 地址：江西省九江市永修縣吳城鎮永吳公路西（顯示地圖）
- 免票時間：即日至2027年2月5日
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免門票
- 電話：19318606526
9. 江西 上饒龜峰景區
江西省龜峰景區是世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級景區、國家森林公園，景色優美，是一家大細遊山玩水好去處。
- 地址：江西省上饒市弋陽縣龜峰風景區（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年（除五一、十一）
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票
- 電話：0793-5842020、0793-7112400
10. 江西 大茅山
- 地址：江西省上饒市德興市大茅山國家級風景名勝區（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票
- 電話：0793-7818128、15870910800
11. 新疆 賽里木湖景區
- 地址：新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市30國道旁（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客生日當天免門票
- 電話：4000919188
12. 新疆 哈密翼龍雅丹大海道景區
國家4A級景區，世界雅丹，翼龍之鄉，是當年玄奘取西經走過的地方。
- 地址：哈密市伊州區伊州區X088雅爾當風景旅游區(魔鬼城)（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票（景區自駕車票需另行購買）
- 電話：0902-6581888/18655995531
13. 新疆 巴音布魯克景區
- 地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和靜縣巴音布魯克大草原（顯示地圖）
- 免票時間：即日至10月31日
- 免票規則：持《飛馳人生》電影票根免門票
14. 廣東 清遠北江
- 地址：廣東省清遠市清城品北江一路40號（顯示地圖）
- 活動時間：即日至2027年2月5日（除春節、五一、十一假期）
- 免票規則：屬馬、姓名帶馬字或當天生日遊客免費坐船，一、北江夜游船票一張（燈光秀一層）；二、北江日遊船票一張（飛來寺往返）。於北江交旅屬下南岸碼頭、鳳城碼頭、飛來寺碼頭等均可兌換。
- 電話：18902356666
15. 福建 華安七彩官畲景區
- 地址：福建省漳州市華安縣新圩鎮官畬村42號（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票
- 電話：0596-7272886
16. 福建 長汀景區
- 地址：福建省龍岩市長汀縣客家大道6-51梯（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票
17. 湖南 回雁峰旅遊區
南岳衡山七十二個山峰，以回雁峰為首，素有「南岳第一峰」美譽，是瀟湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰煙雨」所在地，登上可眺望湘江如帶的美景。
- 地址：湖南省衡陽市雁峰區回雁峰景區（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客，免費參觀大雁文化體驗館一樓主展區
- 電話：0734-8225728
- 網址：按此
18. 湖北 仙桃沔陽小鎮
- 地址：湖北省仙桃市排湖風景區（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票
- 電話：0728-8882666
19. 湖北 獅子岩
- 地址：湖北省仙桃市排湖風景區（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票
- 電話：0728-8882666
20. 浙江 杭州靈隱飛來峰景區
打卡景點有飛來峰、靈隱寺、永福寺、韜光寺等。
- 地址：浙江省杭州市西湖區天曹橋路7號（顯示地圖）
- 免票時間：永久
- 免票規則：遊客需通過微信/支付寶「杭州靈隱飛來峰」小程序預約，每日有限量。70歲以上免費入場。
- 電話：0571-87969691
21. 浙江 千島湖景區
- 地址：浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮（顯示地圖）
- 免票時間：6月24日
- 免票規則：遊客免門票
- 電話：0571-64816244
22. 安徽 阜陽潁上四大景區
包括龍家花園、明清苑、迪溝風景區、管子文化園等。
- 地址：安徽省阜阳市颍上縣客來居旅館西南側（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
23. 安徽 九華山花台景區
- 地址：安徽省池州市青陽縣九華鄉九華街芙蓉路（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免首道門票
- 電話：0566-2831288
24. 安徽 龍家花園
- 地址：安徽省阜陽市潁上縣尤家橋南側120米（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
- 電話：0558-3905700
25. 安徽 明清苑
- 地址：安徽省阜陽市潁上縣迎賓大道與濱河大道交口東側260米（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
- 電話：0558-3905700
26. 安徽 迪溝生態園
- 地址：安徽省阜陽市潁上縣迪溝鎮世紀大道59號（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
- 電話：0558-4261003
27. 安徽 管子文化園
- 地址：安徽省阜陽市潁上縣四維路258號(停車場右側)（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
- 電話：18605682321
28. 安徽 黃山風景區
- 地址：安徽省黃山市黃山區湯口鎮湯泉路1號（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
- 電話：0559-2590999
29. 安徽 唐模
- 地址：安徽省黃山市徽州區潛唐路1號（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
30. 安徽 花山謎窟
- 地址：安徽省黃山市屯溪區花山路（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
- 電話：0559-2350278、0559-2359888
31. 安徽 太平湖
- 地址：安徽省黃山市黃山區太平湖鎮（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
- 電話：0559-8561515
32. 安徽 新安江山水畫廊
- 地址：安徽省黃山市歙縣黃山大道（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
- 電話：0559-6812178
33. 安徽 雄村
- 地址：安徽省黃山市歙縣（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
34. 安徽 齊雲山風景區
- 地址：安徽省黃山市休寧縣齊雲山鎮（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
- 電話：0559-2661088、0559-2677777
35. 安徽 歸園．賽金花故居
- 地址：安徽省黃山市黟縣龍江鄉（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下、2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-5183199 12301
36. 安徽 芙蓉谷
- 地址：安徽省黃山市黃山區036縣道（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下免門票
- 電話：0559-8551518、0559-8550700、13855971878
37. 安徽 宏村
- 地址：安徽省黃山市黟縣宏村鎮（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-5541158
38. 安徽 西遞古村落
- 地址：安徽省黃山市黟縣西遞鎮西遞村（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-5154030、0559-5154457
39. 安徽 盧村
- 地址：安徽省黃山市黟縣宏村鎮盧村（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-5545017
40. 安徽 塔村
- 地址：安徽省宣城市宣州區（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
41. 安徽 木坑竹海
- 地址：安徽省黃山市黟縣宏村木坑（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-2266617
42. 安徽 屏山
- 地址：安徽省黃山市黟縣宏村鎮（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-5183118
43. 安徽 南屏景區
- 地址：安徽省黃山市黟縣碧陽鎮南屏村（顯示地圖）
- 免票時間：6月10日至8月31日
- 免票規則：2026年全國中、高考生、全日制大學及以上應屆畢業生（含專、本、碩、博）
- 電話：0559-5164896、0559-5164723
44. 上海 花開海上生態園
- 地址：上海市金山區朱涇鎮待涇村秀涇6060號（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客可享￥15優惠票；屬馬兼姓名帶馬的遊客免門票
- 電話：021-57320668
45. 上海 馥桂萌寵園
馥桂萌寵園佔地面積246畝，引進30個萌寵品類，數量超過300隻，包括小鹿、羊駝、鴕鳥、鴯鶓、南北浣熊、大馬士革羊、樹懶、鵜鶘、袋鼠等。
- 地址：上海市嘉定區馥桂萌寵園（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
46. 上海 世茂精靈之城主題樂園-深坑秘境
- 地址：上海市松江區辰花路5898號（顯示地圖）
- 免票時間：即日至12月31日
- 免票規則：屬馬、名字帶馬的遊客免門票
- 電話：021-37690888、4006040609
47. 江蘇 魏紫熙藝術館
- 地址：江蘇省南京市鼓樓區虎踞關清涼山公園內(東北角)（顯示地圖）
- 免票時間：6月13日
- 免票規則：景區免費開放日
48. 江蘇 李劍晨藝術館
- 地址：江蘇省南京市鼓樓區清涼山83號清涼山公園內(西側)（顯示地圖）
- 免票時間：6月13日
- 免票規則：景區免費開放日
- 電話：025-85557183
49. 江蘇 清涼山景區
- 地址：江蘇省南京市鼓樓區清涼山83清涼山公園內(南側)（顯示地圖）
- 免票時間：6月13日
- 免票規則：景區免費開放日
50. 江蘇 明城牆景區
- 地址：江蘇省南京市玄武區雞鳴寺路北100米（顯示地圖）
- 免票時間：6月13日
- 免票規則：景區免費開放日
51. 江蘇 南唐二陵
- 地址：江蘇省南京市江寧區南京繞城高速南京牛首山文化旅游區(南側)（顯示地圖）
- 免票時間：6月14日
- 免票規則：景區免費開放日
- 電話：025-52741826
52. 江蘇 老山國家森林公園
- 地址：江蘇省南京市浦口區黃山嶺路90號（顯示地圖）
- 免票時間：6月21日
- 免票規則：景區免費開放日
- 電話：025-58880744、025-58112708
53. 江蘇 湯山明文化村（陽山碑材）景區
- 地址：江蘇省南京市江寧區湯山街道古泉村陽山碑材(西南角)（顯示地圖）
- 免票時間：6月27日
- 免票規則：景區免費開放日
54. 江蘇 南京金牛湖景區
- 地址：江蘇省南京市六合區南京金牛湖風景區（顯示地圖）
- 免票時間：6月27日
- 免票規則：景區免費開放日
55. 江蘇 南京古猿人洞景區
- 地址：江蘇省南京市江寧區湯山古猿人洞景區（顯示地圖）
- 免票時間：6月28日
- 免票規則：景區免費開放日
- 電話：025-52707365
56. 江蘇 南京金牛湖野生動物王國
- 地址：江蘇省南京市六合區金牛湖野生動物王國附近（顯示地圖）
- 免票時間：6月28日
- 免票規則：景區免費開放日
- 電話：025-57567888、025-57569993
57. 北京 冶仙塔
- 地址：北京市密雲區檀營鄉檀營村（顯示地圖）
- 活動時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或姓馬遊客免門票
- 電話：010-69091290
58. 吉林 長白山北景區/西景區
- 地址：吉林省延邊朝鮮族自治州安圖縣長白山加油站西南側270米長白山北景區遊客中心（顯示地圖）
- 免票時間：即日至6月20日
- 免票規則：2026年高考生、全國統招全日制在校大學生（含專、本、碩、博，不含成人教育）
59. 吉林 老白山原始生態景區
- 地址：吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市黃泥河林業局團北林場老白山原始生態景區（顯示地圖）
- 免票時間：即日至8月31日
- 免票規則：遊客免門票
60. 山西 堯帝陵
- 地址：山西省臨汾市堯都區中國堯帝陵東側750米（顯示地圖）
- 免票時間：即日至9月30日
- 免票規則：遊客免門票
61. 山東 潭溪山旅遊度假區
- 地址：山東省淄博市淄川區太河鎮石溝村淄博潭溪山旅遊區（顯示地圖）
- 免票時間：即日至8月31日
- 免票規則：18歲及以下的學生、全日制在校大學生，憑身份證和學生證免首道門票
62. 寧夏 西夏陵景區
周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》也曾在這景點拍攝。
- 地址：寧夏回族自治區銀川市西夏區京銀線（南繞城高速110國道交叉口以南500米）（顯示地圖）
- 免票時間：每周一
- 免票規則：全國遊客免首道門票
- 電話：0951-5668966
63. 甘肅 張掖冰溝丹霞旅遊景區
國家4A級景區，以「雄險神奇」著稱，展現獨特的窗欞狀宮殿丹霞地貌，遊玩設施有騎駱駝、越野車、熱氣球、直升機、滑翔傘等。
- 地址：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣213省道（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票
- 電話：0936-5623666
- 網址：按此
64. 甘肅 武威市景區群
- 地址：武威市涼州區和平街鐘樓巷76號大雲寺景區（顯示地圖）
- 包括雷台、文廟、天梯山石窟、涼州會盟紀念館、大雲寺景區
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免首道門票
- 電話：0935-2214086
65. 甘肅 山丹焉支山國家森林公園
- 地址：甘肅省張掖市山丹縣大馬營鎮中河村焉支山(西北角)（顯示地圖）
- 免票時間：6月30日
- 免票規則：景區免費開放日
- 電話：0936-2819905
66. 陝西 太白山景區
- 地址：陝西省寶雞市眉縣湯峪鎮中心大道與迎賓大道交叉口（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
- 免票規則：屬馬遊客免門票
- 電話：0917-5716685／4006980917
67. 陝西 紅河谷景區
- 地址：陝西省寶雞市眉縣河營路陝西省紅河谷森林公園（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
- 免票規則：屬馬遊客免門票
- 電話：400-678-0578／0917-5790019
68. 陝西 華山西岳廟景區
- 地址：陝西省渭南市華陰市岳廟街道岳廟步行街（顯示地圖）
- 免票時間：即日至6月30日
- 免票規則：遊客免門票
69. 貴州 貴州省內國有A級旅遊景區
- 地址：貴州省貴陽市南明區解放路18號貴州旅遊景區直達車（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：全國在校大中小學生免門票
70. 重慶 歡樂谷
- 地址：重慶市兩江新區禮嘉國際商務旅游城金渝大道29號（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：當天生日遊客免門票，並獲贈生日徽章、生日賀卡、生日券包、長壽麵或小吃一份，大巡遊花車乘坐體驗（必須提前三天致電023-63111666遊客中心預約），同行親友購票優惠，即高峰日￥190，平日￥170。
- 電話：023-86063555
- 網址：按此
71. 四川 康定A級景區
四川康定以「情歌故里」著稱，擁有多個著名的高等級旅遊景區。核心A級景區包括國家4A級旅游景區「木格措風景區」（康定情歌風景區，有冰湖、溫泉）、「木雅聖地景區」（有高山草甸、貢嘎雪山觀景台）及「塔公草原」。這些景區集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。
- 地址： 四川省甘孜藏族自治州康定市318國道貢布卡二號橋（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬或姓名中普通話讀音「ma」的遊客，免門票及觀光車半價優惠
- 電話：0836-8908880
72. 四川 宜賓興文石海景區
- 地址：四川省宜賓市興文縣石海鎮石海村1組20號興文石海洞鄉旅游區（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或姓馬遊客免門票；名為「馬石海」免門票及交通
- 電話：0831-8622078
73. 四川 華鎣山旅遊區
- 地址：四川省廣安市華鎣市紅岩鄉高頂村（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票
- 電話：0826-4330069
74. 四川 閬中古城景區
- 地址：四川省南充市閬中市閬水中路129號閬中市古城遊客中心（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：憑抵達閬中站的火車票，在遊客中心兌換「景區＋演出」套票
- 電話：0817-6232778
文：林樂樂
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姓馬名人有馬時亨、馬國明、馬德鐘、馬貫東、馬浚偉、馬雲、馬化騰等。
1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年。
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