免費旅遊好去處｜全國74個景點符合條件免費入場（2026年6月最新版） 即睇免費方法 黃山/長白山/新疆賽里木湖　

香港人北上長中短線遊的旺季快到了，內地部分景點加推限時免費入場，本文搜羅全國74個景點，遊客符合條件免門票，屬馬、姓名帶馬、生日到訪、學生等，都可對號入座，盡享旅遊福利。

屬馬 例如1954年，1966年，1978年，1990年、2002年、2014年 姓馬 例如馬國明、馬德鐘、馬貫東、馬浚偉、馬雲、馬化騰 姓名有馬 例如馮、駱、駿、瑪、駒、馳、騏、驊 優惠詳情 以各景點官方最新公布為準。

1. 江西 銅源剪影文化園

2. 江西 秦山風景名勝區

3. 江西 洪一蘇維埃景區

4. 江西 寧封窑國際陶藝村

5. 江西 鵝湖書院

6. 江西 廬山景區

江西省廬山景區。

7. 江西 廬山西海風景名勝區

江西省廬山西海風景名勝區。

8. 江西 九江吳城候鳥小鎮

江西省九江吳城候鳥小鎮。

9. 江西 上饒龜峰景區

江西省龜峰景區是世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級景區、國家森林公園，景色優美，是一家大細遊山玩水好去處。

10. 江西 大茅山

江西省德興市大茅山彩虹童話村。

11. 新疆 賽里木湖景區

新疆賽里木湖景區。

12. 新疆 哈密翼龍雅丹大海道景區

新疆哈密翼龍雅丹大海道景區。（圖片來源：哈密雅丹大海道景區）

國家4A級景區，世界雅丹，翼龍之鄉，是當年玄奘取西經走過的地方。

13. 新疆 巴音布魯克景區

14. 廣東 清遠北江

廣東省清遠北江，坐船夜遊景色優美。

15. 福建 華安七彩官畲景區

福建省華安七彩官畲景區。

16. 福建 長汀景區

福建省長汀景區。

17. 湖南 回雁峰旅遊區

南岳衡山七十二個山峰，以回雁峰為首，素有「南岳第一峰」美譽，是瀟湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰煙雨」所在地，登上可眺望湘江如帶的美景。

18. 湖北 仙桃沔陽小鎮

19. 湖北 獅子岩

20. 浙江 杭州靈隱飛來峰景區

浙江省杭州靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）免票開放，景區同步實行「實名預約、分時遊覽」管理機制。（圖片來源：中新社）

打卡景點有飛來峰、靈隱寺、永福寺、韜光寺等。

21. 浙江 千島湖景區

22. 安徽 阜陽潁上四大景區

包括龍家花園、明清苑、迪溝風景區、管子文化園等。

23. 安徽 九華山花台景區

24. 安徽 龍家花園

25. 安徽 明清苑

26. 安徽 迪溝生態園

27. 安徽 管子文化園

28. 安徽 黃山風景區

黃山風景區

29. 安徽 唐模

30. 安徽 花山謎窟

31. 安徽 太平湖

32. 安徽 新安江山水畫廊

33. 安徽 雄村

34. 安徽 齊雲山風景區

35. 安徽 歸園．賽金花故居

36. 安徽 芙蓉谷

37. 安徽 宏村

38. 安徽 西遞古村落

39. 安徽 盧村

40. 安徽 塔村

41. 安徽 木坑竹海

42. 安徽 屏山

43. 安徽 南屏景區

44. 上海 花開海上生態園

上海市金山區的花開海上生態園花海。（圖片來源：新華社）

45. 上海 馥桂萌寵園

馥桂萌寵園佔地面積246畝，引進30個萌寵品類，數量超過300隻，包括小鹿、羊駝、鴕鳥、鴯鶓、南北浣熊、大馬士革羊、樹懶、鵜鶘、袋鼠等。

46. 上海 世茂精靈之城主題樂園-深坑秘境

47. 江蘇 魏紫熙藝術館

48. 江蘇 李劍晨藝術館

49. 江蘇 清涼山景區

50. 江蘇 明城牆景區

51. 江蘇 南唐二陵

52. 江蘇 老山國家森林公園

53. 江蘇 湯山明文化村（陽山碑材）景區

54. 江蘇 南京金牛湖景區

55. 江蘇 南京古猿人洞景區

56. 江蘇 南京金牛湖野生動物王國

57. 北京 冶仙塔

58. 吉林 長白山北景區/西景區

59. 吉林 老白山原始生態景區

60. 山西 堯帝陵

61. 山東 潭溪山旅遊度假區

62. 寧夏 西夏陵景區

寧夏西夏陵景區，周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》取景地。

周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》也曾在這景點拍攝。

63. 甘肅 張掖冰溝丹霞旅遊景區

國家4A級景區，以「雄險神奇」著稱，展現獨特的窗欞狀宮殿丹霞地貌，遊玩設施有騎駱駝、越野車、熱氣球、直升機、滑翔傘等。

64. 甘肅 武威市景區群

65. 甘肅 山丹焉支山國家森林公園

66. 陝西 太白山景區

67. 陝西 紅河谷景區

68. 陝西 華山西岳廟景區

69. 貴州 貴州省內國有A級旅遊景區

70. 重慶 歡樂谷

重慶歡樂谷。

71. 四川 康定A級景區

康定木格措，遊客坐雪地衝鋒舟遊玩。

四川康定以「情歌故里」著稱，擁有多個著名的高等級旅遊景區。核心A級景區包括國家4A級旅游景區「木格措風景區」（康定情歌風景區，有冰湖、溫泉）、「木雅聖地景區」（有高山草甸、貢嘎雪山觀景台）及「塔公草原」。這些景區集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。

72. 四川 宜賓興文石海景區

四川省宜賓興文石海。

73. 四川 華鎣山旅遊區

74. 四川 閬中古城景區

文：林樂樂

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