珠海美食推介2026｜珠海7大明星打卡餐廳攻略 佘詩曼撐茶餐廳/蕭正楠歎天價雲吞 珠海好去處

近日爆紅的佛山順德莫氏雞煲殺入珠海，食客不絕，其實《正義女神》佘詩曼家鄉珠海有很多特色美食，本文介紹七間明星打卡餐廳，大家不妨參考佘詩曼歎頹記茶餐廳美食、蕭正楠品嚐天價雲吞、徐榮港車北上買平價海鮮、馬德鐘分享炭燒橫琴蠔，香港人到大灣區旅遊，又多幾個好去處。

1. 頹記 佘詩曼打卡港式茶記 必吃泥石流西多士￥28

頹記是人氣連鎖茶餐廳，明星如《正義女神》佘詩曼、王嘉爾、周柏豪、張振朗等曾打卡，其中最多網民推介王嘉爾光顧過的珠海橫琴店，在橫琴碼頭步行5分鐘就到。老闆是澳門人，餐廳加入很多港式茶記文化，霓虹燈牌、繁體菜單、粵語老歌等。必吃美食泥石流西多士￥28，麵包炸得金黃酥脆，鋪上OREO餅碎，切開是爆漿淡奶。經典美食有來自蓮花路的牛雜￥39、叉燒滑蛋飯￥27、雞扒煎蛋菠蘿包￥19、混醬豬腸粉￥16、菠蘿油￥10、招牌港式奶茶￥12等。

2. 金來麵館 蕭正楠歎天價雲吞 必吃花膠魚翅麵￥88

蕭正楠到米芝蓮級別的金來麵館，看餐牌驚見￥88一碗麵，又有「天價雲吞」，老闆卡姐霸氣稱「一分價錢一分貨」。蕭正楠品嚐花膠魚翅麵￥88，湯底一半是湯，一半是花膠溶化，貨真價實。黑虎蝦雲吞￥43，一碗六個大雲吞，每個用一隻黑虎蝦及一隻明蝦包裹，每天新鮮即製。招牌黑虎全蝦雲吞湯麵￥38，有四個大雲吞。湯底用大地魚、剥皮牛、雞腔、豬筒骨、A級金華火腿熬製。還有蝦喇膏撈麵、蝦喇膏雲吞、骨湯浸豬膶￥38等。人氣美食有蝦籽撈麵￥28、傳統白醋豬油撈麵￥23、黑松露土豬肉雲吞麵￥28。

3. 深度美食社 陳展鵬孖太太撐枱腳 冠軍港式絲襪奶茶￥13

深度美食社位於珠海拱北口岸，交通方便，價格親民，深受街坊及港澳旅客歡迎，視帝陳展鵬就被野生捕獲孖太太單文柔開餐，牆上還有老闆跟曾志偉、林子善等明星合照。這茶記得過港式絲襪奶茶比賽冠軍，熱奶茶￥13適合香港人口味，是打卡之選。人氣美食有造型可愛的龜仔菠蘿包￥10、厚切牛油的冰火菠蘿油￥13、咖喱豬扒蛋包飯￥38、銷魂豬頸肉三蛋飯￥32、漏奶華西多士￥26、芝士雞肉菠蘿包￥22等。

4. 白頭藤 徐榮港車北上自選海鮮 抵食游水東星斑￥78

徐榮港車北上，到斗門白藤頭水產批發市場自選生猛海鮮，一樓海鮮品種齊全，珠海很多酒樓都來採購。徐榮買了游水東星斑￥78、11隻生蠔￥50、大閘蟹5隻￥175、鮑魚、生蠔、瀨尿蝦等。這個海鮮市場受嚴格監管，關注微信公眾號「珠海白藤頭水產批發市場」，可查詢即日官方海鮮參考價及黑名單商戶，提高消費者的信心，市場衛生程度提高，場外更有免費停車位。市場旁邊有大量餐廳代客烹煮海鮮，加工費約￥15至￥25。徐榮當日將海鮮帶到「湖心美食城」加工，製成清蒸東星斑、辣酒煮花螺、椒鹽瀨尿蝦、酥炸生蠔、椒鹽鮑魚、清蒸大閘蟹等，特色美食湛江白切雞￥58/斤、泰汁炸茄盒等，吃不完要打包呢。

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5. 發仔大排檔 馬德鐘撐炭燒橫琴蠔 必吃爆膏奄仔蟹

發仔大排檔開業十多年，深受橫琴街坊歡迎，視帝馬德鐘也打卡。發仔大排檔採購當地新鮮的水產，客人可在餐廳自選海鮮，即點即製豐富海鮮美食。馬德鐘與美女地陪分享特色美食，包括肉質又嫩又脆的炭燒橫琴蠔￥68、爆膏斗門奄仔蟹、肥美羅氏蝦、古法深井燒鵝￥88、荔枝柴燒雞￥88、潮汕砂鍋海鮮粥￥88、普寧炸豆腐￥38等。

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6. 漁記茶餐廳 詹瑞文捧炭爐燒雞翼 必吃流心芝士豬扒包￥29

漁記是珠海唐家灣的網紅港式茶餐廳，懷舊港式大排檔、塗鴉牆，是文青打卡好去處。詹瑞文就曾分享店中美食，鎮店之寶特製炭爐，將雞翼和脢頭肉用秘製醃料醃製，燒出來的肉類特別有煙火味。詹瑞文推介炭燒蜜汁雞全翅￥20，皮脆肉嫩，還有特色美食炭火叉燒滑蛋飯￥38、咖喱豬扒撈丁￥29、芝士滑蛋豬扒菠蘿包￥29、法蘭西多士￥23、鴨屎香檸檬茶￥16。網民評價港式凍奶茶、檸檬茶及鴛鴦奶茶味道正宗。

7. 澳人冰室 陳欣健嚐中葡菜 必吃經典摩羅雞飯￥35

澳門95後鍾仔花了100萬元留學澳洲，學成後厭倦文職工作，將父親的澳門茶餐廳美食帶到珠海，開設澳式茶記，獲得街坊捧場，連識飲識食的陳欣健也曾打卡。鍾爸爸最拿手的招牌菜摩羅雞飯￥35，炸雞腿大大隻，加上秘製醬汁，最適合下飯。特色美食有澳人番茄焗豬扒飯￥38、椰香焗葡國雞飯￥42、西洋牛尾飯￥42、摩鬼芝士雞扒菠蘿包￥28、澳門地道豬扒包￥20、華田脆脆西多士￥21等。

文：林樂樂

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