珠海美食推介2026｜珠海7大明星打卡餐廳攻略 佘詩曼撐茶餐廳/蕭正楠歎天價雲吞 珠海好去處
發佈時間：00:10 2026-05-23 HKT
近日爆紅的佛山順德莫氏雞煲殺入珠海，食客不絕，其實《正義女神》佘詩曼家鄉珠海有很多特色美食，本文介紹七間明星打卡餐廳，大家不妨參考佘詩曼歎頹記茶餐廳美食、蕭正楠品嚐天價雲吞、徐榮港車北上買平價海鮮、馬德鐘分享炭燒橫琴蠔，香港人到大灣區旅遊，又多幾個好去處。
1. 頹記 佘詩曼打卡港式茶記 必吃泥石流西多士￥28
頹記是人氣連鎖茶餐廳，明星如《正義女神》佘詩曼、王嘉爾、周柏豪、張振朗等曾打卡，其中最多網民推介王嘉爾光顧過的珠海橫琴店，在橫琴碼頭步行5分鐘就到。老闆是澳門人，餐廳加入很多港式茶記文化，霓虹燈牌、繁體菜單、粵語老歌等。必吃美食泥石流西多士￥28，麵包炸得金黃酥脆，鋪上OREO餅碎，切開是爆漿淡奶。經典美食有來自蓮花路的牛雜￥39、叉燒滑蛋飯￥27、雞扒煎蛋菠蘿包￥19、混醬豬腸粉￥16、菠蘿油￥10、招牌港式奶茶￥12等。
頹記-頹仔樂—橫琴店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區天河街13號
- 交通：公交14路、62路、86路、K10路、K11路、Z51路、Z52路、Z55路
- 營業時間：11:00-20:20
- 電話：0756-8881004、18933218992
- 人均：￥53
2. 金來麵館 蕭正楠歎天價雲吞 必吃花膠魚翅麵￥88
蕭正楠到米芝蓮級別的金來麵館，看餐牌驚見￥88一碗麵，又有「天價雲吞」，老闆卡姐霸氣稱「一分價錢一分貨」。蕭正楠品嚐花膠魚翅麵￥88，湯底一半是湯，一半是花膠溶化，貨真價實。黑虎蝦雲吞￥43，一碗六個大雲吞，每個用一隻黑虎蝦及一隻明蝦包裹，每天新鮮即製。招牌黑虎全蝦雲吞湯麵￥38，有四個大雲吞。湯底用大地魚、剥皮牛、雞腔、豬筒骨、A級金華火腿熬製。還有蝦喇膏撈麵、蝦喇膏雲吞、骨湯浸豬膶￥38等。人氣美食有蝦籽撈麵￥28、傳統白醋豬油撈麵￥23、黑松露土豬肉雲吞麵￥28。
金來麵館．傳統竹升麵—拱北店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區拱北昌盛路72號天橋一樓B13、B15號舖
- 交通：公交1路、2路、8路、9路、10路、10A路、11路、30路、32路、33路、34路、36路、99路、207路、601路、826路2號線、826路3號線、931路、B10路、K10路、港珠澳大橋口岸專線
- 營業時間：11:00-20:00
- 電話：13411448009、13318968187
- 人均：￥44
3. 深度美食社 陳展鵬孖太太撐枱腳 冠軍港式絲襪奶茶￥13
深度美食社位於珠海拱北口岸，交通方便，價格親民，深受街坊及港澳旅客歡迎，視帝陳展鵬就被野生捕獲孖太太單文柔開餐，牆上還有老闆跟曾志偉、林子善等明星合照。這茶記得過港式絲襪奶茶比賽冠軍，熱奶茶￥13適合香港人口味，是打卡之選。人氣美食有造型可愛的龜仔菠蘿包￥10、厚切牛油的冰火菠蘿油￥13、咖喱豬扒蛋包飯￥38、銷魂豬頸肉三蛋飯￥32、漏奶華西多士￥26、芝士雞肉菠蘿包￥22等。
深度美食社（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區拱北僑怡園昌平路174號
- 交通：公交4路、11路、35路、36路、56路、62路、82路、101路、Z17路
- 營業時間：08:00-17:30
- 電話：13392530177
- 人均：￥44
4. 白頭藤 徐榮港車北上自選海鮮 抵食游水東星斑￥78
徐榮港車北上，到斗門白藤頭水產批發市場自選生猛海鮮，一樓海鮮品種齊全，珠海很多酒樓都來採購。徐榮買了游水東星斑￥78、11隻生蠔￥50、大閘蟹5隻￥175、鮑魚、生蠔、瀨尿蝦等。這個海鮮市場受嚴格監管，關注微信公眾號「珠海白藤頭水產批發市場」，可查詢即日官方海鮮參考價及黑名單商戶，提高消費者的信心，市場衛生程度提高，場外更有免費停車位。市場旁邊有大量餐廳代客烹煮海鮮，加工費約￥15至￥25。徐榮當日將海鮮帶到「湖心美食城」加工，製成清蒸東星斑、辣酒煮花螺、椒鹽瀨尿蝦、酥炸生蠔、椒鹽鮑魚、清蒸大閘蟹等，特色美食湛江白切雞￥58/斤、泰汁炸茄盒等，吃不完要打包呢。
白藤頭水產批發市場（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市斗門區白藤街道藤湖街19號
- 交通：公交413路、Z121路、Z261路
- 營業時間：08:00-21:00
- 電話：0756-7262785、18933208313
- 人均：￥120
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5. 發仔大排檔 馬德鐘撐炭燒橫琴蠔 必吃爆膏奄仔蟹
發仔大排檔開業十多年，深受橫琴街坊歡迎，視帝馬德鐘也打卡。發仔大排檔採購當地新鮮的水產，客人可在餐廳自選海鮮，即點即製豐富海鮮美食。馬德鐘與美女地陪分享特色美食，包括肉質又嫩又脆的炭燒橫琴蠔￥68、爆膏斗門奄仔蟹、肥美羅氏蝦、古法深井燒鵝￥88、荔枝柴燒雞￥88、潮汕砂鍋海鮮粥￥88、普寧炸豆腐￥38等。
發仔大排檔—橫琴深井店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區橫琴新區橫琴鎮長隆大道深井村55號第一層
- 交通：公交152路、Z50路、Z51路、Z56路、N20路
- 營業時間：11:00-22:30
- 電話：13790197727
- 人均：￥87
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6. 漁記茶餐廳 詹瑞文捧炭爐燒雞翼 必吃流心芝士豬扒包￥29
漁記是珠海唐家灣的網紅港式茶餐廳，懷舊港式大排檔、塗鴉牆，是文青打卡好去處。詹瑞文就曾分享店中美食，鎮店之寶特製炭爐，將雞翼和脢頭肉用秘製醃料醃製，燒出來的肉類特別有煙火味。詹瑞文推介炭燒蜜汁雞全翅￥20，皮脆肉嫩，還有特色美食炭火叉燒滑蛋飯￥38、咖喱豬扒撈丁￥29、芝士滑蛋豬扒菠蘿包￥29、法蘭西多士￥23、鴨屎香檸檬茶￥16。網民評價港式凍奶茶、檸檬茶及鴛鴦奶茶味道正宗。
漁記茶餐廳—漁村店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮唐家灣後環漁村三街4號（巴士站背後村口）
- 交通：公交3路、3A路、66路、68路、69路、B20路、 K1、K2、K3
- 營業時間：11:00-20:00
- 電話：15876662066
- 人均：￥42
7. 澳人冰室 陳欣健嚐中葡菜 必吃經典摩羅雞飯￥35
澳門95後鍾仔花了100萬元留學澳洲，學成後厭倦文職工作，將父親的澳門茶餐廳美食帶到珠海，開設澳式茶記，獲得街坊捧場，連識飲識食的陳欣健也曾打卡。鍾爸爸最拿手的招牌菜摩羅雞飯￥35，炸雞腿大大隻，加上秘製醬汁，最適合下飯。特色美食有澳人番茄焗豬扒飯￥38、椰香焗葡國雞飯￥42、西洋牛尾飯￥42、摩鬼芝士雞扒菠蘿包￥28、澳門地道豬扒包￥20、華田脆脆西多士￥21等。
澳人冰室—吉大店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區石花東路93號
- 交通：公交4路、12路、13路、22路、25路、99路、B9路
- 營業時間：11:00-21:00
- 電話：15207567649
- 人均：￥42
文：林樂樂
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佘詩曼家鄉珠海，除了火爆的順德莫氐雞煲開分店外，還有以下必吃特色雞煲：花苑美食，必吃滋補生蠔雞煲，網紅推介老字號。咏珊瓦煲菜，必吃招牌榴槤瓦煲雞，世界冠軍李咏珊開餐廳。濠軒閣，必吃五指毛桃生蠔雞煲，長者/親子好去處。 潤澤園，必吃海南椰子雞火鍋，現砍椰青水做湯底。古琢小館，五指毛桃藥膳雞煲￥68，莫氏雞煲平替版。八珍雞煲，必吃炭爐石橄欖雞煲，去骨清遠山林脆皮雞。誠咬金，必吃啫啫走地雞煲，優質食材工藝煲製。梁記，必吃足料炭燒鵝煲雞煲，斗門消夜好去處。
《正義女神》視后佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「鵬軒學舍」、「觀塘學校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕裝飾。其中「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。視后佘詩曼曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等鹹甜俱備。
珠海唐家灣鎮有1300年歷史，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」，與香港大嶼山隔海相望。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。
珠海美食不少，廣東飲茶遍地開花，以下是受珠海長者歡迎的飲茶好去處：金悅軒，珠海飲茶天花板。 金苑，高檔粵菜靚食材。吉蓮利苑，乳鴿年銷20萬隻。益健，長者撐經典美食。新海利，老字號街坊捧場。萬悅軒，22樓大橋海景。海怡酒家，手工點心新口味。