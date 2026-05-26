香港機場T2｜二號客運大樓5.27啟用！餐廳/商店營業時間一文睇清 附航空公司名單/交通

香港機場T2｜香港機場二號客運大樓｜香港國際機場二號客運大樓（T2）新旅客離港設施正式於2026年5月27日投入服務，主要服務短途及區域航線旅客，首批15間航空公司，當中包括香港航空、香港快運航空及大灣區航空等，將分階段遷入，預計6月10日前全面完成，迎接暑假旅遊旺季！T2擴建後，除了設有新一代自助登機櫃檯，更開設多個人氣餐飲品牌，包括連鎖米線店、咖啡店及手搖飲品等，以及多間文創概念店及玩樂設施，日後想在機場「醫肚」或者消磨時間有更多選擇！

香港國際機場二號客運大樓（禁區/非禁區）目錄

T2離境大堂（禁區外）開設多個人氣餐飲品牌，特設「離境前美食廣場」供市民及旅客「醫肚」，當中更有不少平民化餐飲選擇，包括譚仔三哥米線、唐記包點、君蘭冰室、好飯好餸、快樂蜂等。另外，機場近年陸續有多間咖啡店進駐，T2也不例外，有Cupping Room Coffee Roasters、瑞幸咖啡、生昌焙豆、Ufufu Cafe等；來自台灣的手搖品牌「再睡5分鐘」亦選址機場開設離島區分店。

1.生昌焙豆

生昌焙豆

源自香港的精品咖啡品牌「生昌焙豆」由網店起家，現時於在土瓜灣、中環、九龍灣設有實體店鋪，主打評分80分以上的精品咖啡生豆，強調口感、甜度與香氣的平衡，並在香港在地新鮮烘焙，深受廣大咖啡愛好者及街坊歡迎。當中招牌冰咖啡「啡乳交融」深受推薦，完美展現濃縮咖啡的強烈風味與冰牛奶的柔滑口感。

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：06:00 - 23:00

2.再睡5分鐘

再睡5分鐘

來自台灣的茶飲品牌「再睡5分鐘（NAP TEA）」由人氣YouTuber滴妹創立，品牌於 2025 年 2 月正式登陸香港，短時間內以原創角色 IP、療癒系產品迅速累積高人氣，必試招牌 「棉被厚奶蓋」系列，奶蓋厚達約3公分，再搭配清爽茶底。

地址：二號客運大樓 7樓 7TL052

營業時間：06:00 — 23:00

3.Cupping Room Coffee Roasters

Cupping Room Coffee Roasters

Cupping Room Coffee Roasters 於 2011 年在香港赤柱創立，是香港極具代表性的冠軍級精品咖啡店。品牌專注於採購全球優質咖啡豆並在港進行小批量烘焙，其培育出的多位頂尖咖啡師更屢獲國際咖啡大賽冠軍，深受全球咖啡愛好者推崇。

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：06:00 – 23:00

4.好飯好餸

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

5.快樂蜂

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：00:00 - 24:00

6.Joy Full House

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：00:00 - 24:00

7.瑞幸咖啡

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

8.麥當勞

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：00:00 - 24:00

9.牛奶冰室

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：00:00 - 24:00

10.君蘭冰室 Express

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00-23:00

11.譚仔三哥米線

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：06:00 – 23:00

12.唐記包點

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

13.Ufufu Cafe

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：00:00 - 24:00

14.雪村

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：00:00 - 24:00

香港機場T2亦引入多間文創概念店及多元玩樂設施，除了有7-Eleven便利店、萬寧、恆香老餅家及零食物語等店舖供應日常生活所需，亦有香港創意概念店GINGER STORE、施施施施施施百貨（CCCCCC Select）等文創概念店出售香港特色紀念品，以及全天候24小時開放、配置多部夾公仔機及自助遊戲機的自助式家庭娛樂中心NGS FUN STATION，還有扭蛋玩樂點「扭蛋駅」。

1.施施施施施施百貨（CCCCCC Select）

施施施施施施百貨（CCCCCC Select）

施施施施施施百貨為本地文創概念店，致力發掘不同範疇的本地品，並熱衷與本地藝術家合作，為本地小眾品牌、手作及藝術創作品，致力推廣本土創意文化。

地址：二號客運大樓 離港層（L7）S行段後

營業時間：07:00 – 23:00

2.扭蛋駅

GACHAPOINT（又稱GACHAPOINT 扭蛋駅）是香港本地近年非常熱門的連鎖扭蛋專門店品牌。該品牌主打「隨機扭出快樂」的理念，將風靡全球的扭蛋文化與香港本土創意結合，在各大核心商場快速擴張。 除了日本進口的人氣動漫角色、熱門話題扭蛋外，還積極引進國內外獨創設計師品牌的潮流玩具，品牌亦非常注重香港本土情懷，經常與不同的創意團隊合作推出香港獨有主題的獨家扭蛋。

地址：二號客運大樓 離港層（L7）R行段後

營業時間： 00:00 - 24:00

3.薑館

GINGER STORE（薑館）是成立於2008年的香港知名原創「文化衫」與潮流生活選物店品牌。品牌以「本地薑」為核心理念，主打將天馬行空的香港本土創意、歷史文化與日常生活完美結合。品牌最受矚目的產品正是印花 T-shirt。他們至今已合作過近 300 個本地設計及藝術單位，設計師們透過獨特的藝術風格，將香港街道風景、歷史地標、經典美食、野生動物及行山山峰重新解構並印在衣服上。

地址：二號客運大樓 離港層（L7）R行段後

營業時間：08:00 – 22:00

4.NGS FUN STATION

NGS FUN STATION是個全年無休、全天候24小時開放的自助式家庭娛樂中心，為顧客提供多元化休閒體驗。店內配置多部夾公仔機，備有各類人氣公仔及景品；此外，亦設置多款自助遊戲機，包括日本三屏版本《電車Go！》、雙人對戰籃球機及《Mario Kart》賽車。中心更引入美式專業級彈珠機 Stern Pinball，提供物超所值的娛樂設施與輕鬆愉快的休閒空間。

地址：二號客運大樓 離港層（L7）Q行段後

營業時間：00:00 - 24:00

5.曲奇4重奏

地址：二號客運大樓 離港層（L7）U行段後

營業時間：06:00 - 23:00

6.NOBLETIME TRAVELLER

地址：二號客運大樓 離港層（L7）V行段後

營業時間：07:30-23:00

7.7-11 便利店

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂；二號客運大樓 離港層（L7）U行段後

營業時間：00:00 - 24:00

8.好棧

地址：二號客運大樓 離港層（L7）U行段後

營業時間：06:00 – 23:00

9.恆香老餅家

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

10.香港皇玥

地址：二號客運大樓 離港層（L7）U行段後

營業時間：06:00 – 23:00

11.奇華餅家

地址：二號客運大樓 離港層（L7）S行段後

營業時間： 06:00 - 23:00

12.萬寧

地址：二號客運大樓 離港層（L7）V行段後

營業時間：07:00 – 23:00

隨着二號客運大樓的旅客離港設施啟用，15間航空公司的旅客登記櫃檯將分階段從一號客運大樓遷往二號客運大樓。（圖片來源：機管局）

隨着二號客運大樓的旅客離港設施啟用，15間航空公司的旅客登記櫃檯將分階段從一號客運大樓遷往二號客運大樓。搬遷程序於5月27日至6月10日分階段進行。香港航空於5月27日率先進駐Q段櫃位。大灣區航空與香港快運航空分別於6月3日及6月10日遷入。其餘12間亞洲區域航空公司亦會於此期間陸續變更登記起卸行段。

生效日期 航空公司 登記行段 2026年5月27日 香港航空 Q 2026年5月28日 亞洲航空 V 2026年5月28日 峇迪航空 W 2026年5月28日 海南航空 V 2026年5月28日 菲律賓亞洲航空 V 2026年5月28日 泰國亞洲航空 V 2026年5月28日 泰國獅子航空 W 2026年6月2日 柬埔寨航空 W 2026年6月2日 靛藍航空 W 2026年6月2日 越捷航空 W 2026年6月3日 曼谷航空 V 2026年6月3日 大灣區航空 Q 2026年6月3日 濟州航空 V 2026年6月9日 宿霧太平洋航空 P 2026年6月10日 香港快運航空 U

資料來源：香港國際機場

（圖片來源：機管局）

T2大樓設有全新自助登記區，設有68個自助服務櫃檯及108個混合櫃台，全面引入智能科技，讓旅客辦理自助登記及手機特快行李託運。旅客自助登記後，只需將行李放上超低地台的行李輸送帶，再在一觸式自助託運服務屏幕上輕輕一按即可。

T2離境大堂設有20條自助保安閘口及12條輔助通道。進入禁區後，則設有15條智能安檢通道，採用3D及360度電腦斷層X光技術，取代現有的二維掃描技術，旅客接受安檢時無需取出隨身行李內的電子產品與液體。智能安檢通道具備自動托盤回收、內置托盤消毒，以及旅客遺留物品在托盤上的自動提示等功能，均務求令旅客安檢時間縮到最短。完成辦理登機及過關手續後，旅客須轉乘無人駕駛列車前往一號客運大樓或中場客運廊登機。

機場快綫：自5月20日起一併服務新大樓，列車抵達機場站時兩側車門同時開啟，右邊車門無縫接駁T2離港層。