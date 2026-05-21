昇哥打卡｜大阪毛馬櫻之宮四公里櫻花長廊

在大阪賞櫻，除了人來人往的大阪城之外，毛馬櫻之宮公園更有一種都市中難得的悠閒感。沿著大川河岸連綿4.2公里的步道，種了接近4800棵櫻花樹。櫻花滿開時，兩岸粉紅緞帶交織，氣勢不凡。

毛馬櫻之宮以染井吉野櫻為主，花瓣白中帶粉，滿開時如雲似霧。此外還有優美的枝垂櫻，絲絲垂落，更添意境。由於公園依河而建，環境清幽，也是野餐的好地方。

踏入四月上旬，櫻花進入「見頃」後期，微風一吹便會呈現櫻吹雪的美景。數千棵櫻花樹飄落花瓣的場面既浪漫又震撼，是賞櫻的另一絕佳場景。

拍攝毛馬櫻之宮櫻花小貼士：

櫻花滿開的日子只有一週左右，要把握時機拍攝。選擇晴天拍攝，櫻花會顯得更鮮豔燦爛。 沿著步道，可拍攝兩旁連綿不斷的櫻花全景。在河邊可以拍攝櫻花與城市建築的合影，鄰近的舊櫻之宮公會堂的石建築，能拍出異國情懷。 數千棵櫻花落花時，場面如飄雪般浪漫，地面鋪滿粉紅色的「花毯」，這也是拍攝的好時機。

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max

地㸃 : 日本大阪毛馬櫻之宮

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影） ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。