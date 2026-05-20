廣東知名酒店換客不換床單毛巾！？內媒實測揭秘 連鎖酒店被套/枕套/水杯未有「一客一換」 

近年不少港人都喜歡趁假日北上廣東省短期旅遊，不過當大家入住酒店時，又有沒有擔心過床單、被套和毛巾是否真正乾淨？綜合內媒報道，近日有媒體進行了一項暗訪實測，揭發了廣東省內多間知名連鎖酒店的衛生黑幕，發現不少酒店都沒有做到「一客一換」，即是在原住客退房後，在另一位住客入住前，並沒有換上一套全新的床上及洗漱用品。

內媒揭廣東酒店清潔漏洞 螢光筆實測床上/洗漱用品

近日內媒《南方+》記者預訂了廣東多間酒店的房間，並利用一種用水一洗就掉、但在紫外線燈照射下會發光的「螢光筆」，在床單、被套、枕頭套、毛巾以及水杯上畫上隱形記號。第二天退房後，另一位記者隨即登記入住同一間客房，再用紫外線燈檢查記號是否依然存在。

毛巾、面巾、枕頭套、床單重用 膠袋內拖鞋非全新？

實測結果令人大吃一驚，很多酒店並未嚴格遵守衛生規定，例如在惠州的「城市便捷酒店」，上一手住客睡過的枕頭套並沒有更換；而在「麗楓酒店」，清潔人員只要看到毛巾和面巾「看似沒有用過」，就不會替換，水杯上的螢光記號亦清晰可見，連套在膠袋內、看似全新的拖鞋，都被發現沒有更換。

在雲浮的「維也納國際酒店」，枕頭套是「隨機更換」，四個枕頭只換了其中部分；用過並掛回原位的毛巾也沒有換新。最令人咋舌的，是位於廣州白雲機場的一間連鎖品牌酒店，清潔人員竟然將另一張空床上看似乾淨的床單，直接鋪在客人剛睡過的床上，完全沒有回收清洗。

醫生警告：隨時染上真菌皮膚病

事件爆發後，內媒紛紛跟進調查。廣東藥科大學附屬第一醫院皮膚科副主任醫生宋燕平提醒大眾，如果布類用品沒有徹底更換，很容易成為傳播疾病的媒介。輕則可能引發毛囊炎等細菌感染，重則有機會傳染手足癬、皮癬等真菌疾病，嚴重影響健康。

違反「一客一換」衞生規範 衞生監督部門立案調查

根據內地《住宿業衞生規範》，法例明確規定供顧客使用的公共用品用具，必須嚴格做到「一客一換一消毒」。床上用品必須做到「一客一換」，而衞生間洗漱用品、杯具等非一次性用品，同樣必須每換一位客人就進行消毒，以保障消費者的安全。

事件引起社會高度關注， 惠州仲愷高新區教育文化衞生健康局已立案調查，責令立即整改，並約談酒店主要負責人，要求全面壓實內部衞生管理制度。所有從業人員必須重新接受衞生法律法規及實操技能培訓，考核合格後方可上崗。當局表明會依法處罰，並在全域範圍內開展住宿業衞生安全專項整治行動。

資料來源：南方網