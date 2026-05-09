珠海夜市美食2026｜珠海6大必去夜市攻略 過百攤檔美食/牛雜串￥1/免費停車 珠海旅遊好去處

大灣區火爆的順德莫氏雞煲，剛剛在珠海開分店，其實《正義女神》佘詩曼家鄉珠海人氣美食不少，香港人到珠海旅遊，不妨參考本文介紹的六大夜市，可以一次過打卡海鮮美食、串燒、麻辣燙、螺螄粉、臭豆腐、缽缽雞、章魚小丸子等，感受一下珠海的平民夜繽紛。

1. 夏灣夜市 珠海夜市天花板 必吃雞蛋蠔仔鮮蝦腸

夏灣夜市鄰近拱北口岸，是珠海規模最大的夜市，百多米長的街道上，有百多個攤位，設有戶外摺枱摺櫈，營業至凌晨五時半，長期人氣旺盛。夏灣夜市南北美食齊全，從小炒、燒烤到甜品都有，網紅攤檔有：財記潮汕腸粉，必吃雞蛋蠔仔鮮蝦腸；東北大楊燒烤，推薦羊肉串、烤茄子、韭菜；恆生堂糖水，賣傳統中式甜點。其他特色美食有烤生蠔、鐵板魷魚、爆炒田螺、重慶烤苕皮、砂鍋米線、臭豆腐、麻辣燙、串串香。

避雷提示：宜避開周末及假期高峰時段，人流超多，有些攤檔要排長龍。

2. 白藤頭夜市 特色海鮮主題夜市 必吃烤大生蠔￥60/打

小紅書網友推介的白藤頭夜市，是珠海首個海鮮主題夜市，佔地6000平方米，有50多家海鮮大排檔、特色美食、飲品攤位，必吃烤生蠔￥60有12隻，淋上蒜蓉辣椒，一口爆汁；手抓海鮮、椒鹽皮皮蝦、烤魷魚、海鮮粥、生腌、煎蠔烙。夜市旁邊是水產批發市場，珠海的酒樓都在這裡採購海鮮，遊客可以購買生猛的花蟹、瀨尿蝦、鮑魚等，給餐廳或大排檔加工，加工費每道菜約￥20起。夜市還可打卡音樂表演和主題燈光，是一家大細港車北上消夜好去處。

避雷提示：關注微信公眾號「珠海白藤頭水產批發市場」，查詢即日官方海鮮參考價及黑名單商戶，提防受騙。

地址：廣東省珠海市斗門區白藤街道藤湖街19號（白藤頭水產批發市場旁）

交通：公交413路、Z121路、Z261路

自駕：導航「白藤漁樂圈海鮮夜市」，有大量免費停車位

營業時間：17:00-次日02:00

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3. 金鼎夜市 寶藏夜市規劃整齊 必吃牛雜串￥1

金鼎市場停車場傍晚6點就變身夜市，五湖四海的美食雲集，卻規劃整齊，小吃攤集中在中央，有就餐區，氣氛熱鬧。小吃種類繁多，必吃海鲜大排檔，乳山蠔（每打￥30）現開現烤，烤魷魚香氣四溢。燒烤攤有南北風味：湛江燒烤、湖南燒烤、東北燒烤等，牛雜串￥1有交易。還有港式牛雜￥10、螺螄粉、炒河粉、麻辣燙、鐵板豆腐、涼拌鳳爪、手打檸茶，吃盡特色美食，幸福感滿滿。

避雷提示：宜晚上10時前到達，避免深夜太早收攤。

4. 安堂夜市 學生飯堂平靚正 必吃古早芋泥餅

安堂夜市位於珠海科技學院南門旁，安堂村牌坊附近，交通方便，可謂學生的深夜食堂，美食種類多，價錢大眾化，人均十多元就能吃到撐，性價比高。必吃美食有古早芋泥餅、鐵板魷魚、雞腿餅、醬爆豬手、砂鍋粥、滷味、壽司、糖水、煎餅果子。還有特色美食東北包飯、東北鍋包肉、四川涼拌菜、陝西肉夾饃、長沙臭豆腐。附近有餐廳、超市、美甲店等。

避雷提示：部分臨時攤檔衛生條件有限，宜光顧較乾淨的攤檔，或光顧多人排隊的攤檔。

5. 摩爾夜市 商場步行街吃喝俱全 必吃爆漿泡菜豆腐

摩爾夜市從拱北口岸步行十多分鐘就到，往來澳門到此一遊十分方便，摩爾廣場、步行街的餐廳、店舖林立，晚上更有夜市，一百個美食攤檔供應網紅燒烤、特色滷味、炒粉麵等街頭小吃，是一家大細一站式旅遊好去處。必吃美食爆漿泡菜豆腐、碳烤肉串、海鮮串燒、麻辣燙、螺螄粉、臭豆腐、缽缽雞、章魚小丸子、 牛奶芋泥冰、糖水、珍珠奶茶等。

避雷提示：位置近關口，部分攤位價格比其他夜市貴，宜先逛一圈比較物價。

6. 唐人街夜市 老牌平民夜總會 必吃吳記秘製醬爆豬手

珠海金灣區最老牌的夜市唐人街，日間是街市，傍晚化身平民夜總會，鋪天蓋地的霓虹招牌，攤檔九十多個，水果、衣服、雜貨、風味美食都有，價錢實惠，烤串有低至￥1一串，部分當地人下班後，直接到夜市邊走邊吃，就當是吃晚餐。必吃美食有吳記秘製醬爆豬手、秘製小龍蝦、烤生蠔、東北烤豆皮、臭豆腐。地道美食有滷味、打冷海鮮、雜糧煎餅、甘草水果、砂鍋粥、燉湯及老火靚湯。

避雷提示：如果到市中心拱北、香洲等地區遊玩，去金灣區車程50分鐘，路途遙遠。

地址：廣東省珠海市金灣區偉民路50號唐人街市場

交通：公交201路、504路、801路、803路、K9路、Z101路、Z104路、Z108路、Z125路、Z129路、Z130路

自駕：導航「唐人街市場」，車輛可停放在嘉珠時代廣場停車場

營業時間：16:30-次日01:00

文：林樂樂

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