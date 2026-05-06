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澳門船飛5折！金光飛航半價優惠 上環往氹仔碼頭 暑假期間都適用

旅遊
更新時間：18:14 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:14 2026-05-06 HKT

經常往返港澳兩地的旅客注意！以提供優質快捷海上旅程而聞名的金光飛航，再次推出震撼市場的船票優惠。想以最划算的價格暢遊澳門，絕對不能錯過這次的限時快閃活動。當中除了有限量5折的單程船票外，還有極具彈性的週末及假期同價船票，並額外贈送澳門上葡京綜合度假村的MOP100餐飲券，讓旅程更添精彩！

【金光飛航｜澳門船票優惠】
>>按此預訂<<

金光飛航限量5折 澳門船票低至$96起

金光飛航再次推出震撼船票優惠。
金光飛航再次推出震撼船票優惠。

對於追求極致性價比的旅客，這次的限量5折優惠絕對是不可錯過的亮點。從香港上環港澳碼頭出發，前往澳門氹仔客運碼頭的標準艙單程船票，每位僅需HK$96（原價HK$192）。這意味著旅客可以用低於一百港元的價格，輕鬆享受約一小時舒適快捷的航程，抵達澳門展開精彩的旅程。此優惠數量有限，先到先得，適合已有初步計劃、希望以最經濟方式前往澳門的旅客。

彈性船票連MOP100餐券 週末假期不加價

如果您的行程安排需要更大的靈活性，另一款套票則是您的不二之選。只需HK$222（原價HK$342），即可購買一張彈性日期的單程船票兌換券。此票最大的賣點在於其靈活性，無論是週末、公眾假期還是夜間航班，均無需額外支付附加費，讓您可隨心規劃行程。船票更適用於香港往澳門或澳門返香港的路線。更吸引的是，購買此船票將額外獲贈一張價值MOP100的上葡京餐飲券，且無需任何消費門檻即可直接當作現金使用，在享受旅途便利的同時，也能品嚐到澳門的頂級美食。

 

【金光飛航｜澳門船票優惠】
>>按此預訂<<

  • 優惠及價格：

    1. 【限量5折】單程標準艙船票： HK$96/位（原價HK$192）

      • 路線：香港上環 → 澳門氹仔

    2. 【彈性日期】單程船票兌換券 + 上葡京MOP100餐券： HK$222/位（原價HK$342）

      • 路線：香港上環 ↔ 澳門氹仔

      • 特點：週末、假期、夜航同價，船票可於2026年10月26日前使用。

  • 預訂日期： 2026年5月7日 10:00 至 2026年5月13日 23:59

  • 適用日期： 2026年5月8日 至 2026年10月26日

  • 乘船地點：

    • 香港：上環干諾道中200號信德中心三樓（港澳碼頭）

    • 澳門：氹仔客運碼頭

  • 條款及細則： 優惠船票數量有限，售完即止，詳細條款以預訂平台網站公布為準。

 

同場加映：大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法

 

 

 

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