長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊

深圳地鐵為60歲以上長者設有一系列出行優惠，包括免費乘搭地鐵。然而，最近有網民在討論區上發文，指深圳地鐵的職員加強了身份驗證，要求香港長者出示「港澳居民來往內地通行證」（即回鄉證）這指定證件，並且不再接受以樂悠咭作為免費乘搭的憑證，事件引起網民熱議。

網民熱議「深圳地鐵新規例」 長者免費乘搭需出示回鄉證？

有網民近日於香港討論區上，以「長者最近喺深圳搭地鐵係免費通道要出示夠稱（秤）嘅回鄉咭」為題分享個人經歷，表示以往使用樂悠咭便能通過免費通道去搭地鐵，但近期發現政策有變，「要出示回鄉證，有啲情況佢仲要睇清楚你嘅年份先得」，詢問其他網民有否留意到此情況。

該帖文一出後，引來大量網民留言，不少人表示有相同經歷。有網民稱，「上星期在大劇院坐去蓮塘口岸要出示回鄉證」，亦有人表示「個個站都睇得好緊，有時仲要去個 counter 度 check 個證夠唔夠秤添」。另外亦有網民親眼目睹，在布吉站有男士因未能出示回鄉證，最終需轉用深圳通咭付費入閘。

網民有彈有讚︰為防止有人搏大霧

帖文更引發了網民對政策收緊原因的討論，有部分人推測，改變可能與樂悠咭的申請資格有關，因「到60歲前三個月可申請」，導致可能有人未滿60歲便已持有該咭，使內地職員難以核實年齡。另有意見認為，收緊措施是為防止有人「搏大霧」，使用偽造或樣式相似的咭，故「做法正確，避免被人濫用」。

不過，亦有網民認為新措施合理，原因是樂悠咭在內地並非法定身份證明文件，「嚴格上樂悠咭又的確在中國內地不是身份證明文件，出示回鄉咭是正確的」。有網民補充，過關北上本來就需要攜帶回鄉證，出示一下並無不便，而且「見過大陸阿伯都被保安要求出示證件」，認為此舉並非針對港人。

深圳地鐵官網顯示非新例 應為嚴格執行

事實上，根據深圳地鐵官方網站的公開資料，年滿60歲且不限戶籍的長者免費乘搭地鐵的規定，一直都列明需要憑本人有效的身份證、港澳居民居住證或港澳居民來往內地通行證等指定證件，意味著這並非「新例」，而是對既有規則的嚴格執行。

資料來源︰香港討論區、深圳地鐵