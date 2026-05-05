香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸「搭兩程俾一程」 限指定支付方式

港人北上消費熱潮持續，港鐵及各大巴士公司不時推出優惠，方便港人節省交通費，玩得更盡興！以九巴為例，日前推出往返福田及蓮塘口岸的轉乘優惠，由港九新界各區出發，乘搭九巴路線到元朗元點或形點I，再轉乘B1或B9往返福田/蓮塘口岸，只需支付票價較高一程即可，換言之可享有「搭兩程俾一程」優惠，指定支付方式適用，即睇下文了解詳情！

九巴北上轉乘優惠！香港各區往返福田/蓮塘口岸「搭兩程俾一程」

九巴現時推出「八達通及電子支付巴士轉乘計劃」，為乘客提供第二程接駁巴士的車資折扣優惠，其中涵蓋由港九新界各區往返福田口岸及蓮塘口岸的路線，方便港人北上。如想使用優惠，乘客需使用同一張八達通或電子支付方式，於指定巴士站轉乘B1或B9路線，系統將自動減免較低票價的一程車費，即搭兩程巴士只需付一程車資。

港九新界北上轉乘優惠！部分巴士路線+轉乘站一覽

由港島、九龍及新界出發，均有相應的路線組合可以享受此轉乘優惠。以下為各區出發前往福田口岸的熱門路線及轉乘資訊。如乘客前往香園圍，可於形點I站乘坐B9或B9A；如由香園圍往各區，可乘坐B9或B9A到形點II或元朗大馬路站轉乘。

港島區往返福田口岸

九巴968線：銅鑼灣天后站⇋元朗（西）總站 九巴968線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I（九巴968線「元點」站下車後，步行前往）

優惠後總車費：$27

九龍區往返福田口岸

九巴68X線：旺角（柏景灣）⇋洪水橋（洪福邨） 九巴68X線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I（九巴68X線「元點」站下車後，步行前往）

優惠後總車費：$16.2 九巴268X：高鐵（西九龍站）⇋洪水橋(洪福邨) 九巴268X線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I（於268X「元點」站下車後，步行前往）

優惠後總車費：$16.2 九巴268C：觀塘碼頭⇋朗屏站 九巴268C線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I（於268X「元點」站下車後，步行前往）

優惠後總車費：$20.8

新界區往返福田口岸

九巴68E：青衣站⇋元朗公園 九巴68E線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I（於68E「元點」站下車線，步行前往）

優惠後總車費：$13.9（福田出發$15.3） 九巴68M線：荃灣站⇋元朗西 九巴68M線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I（於68M「元點」站下車線，步行前往）

優惠後總車費：$13.9（福田出發$15.3） 九巴269D線：瀝源⇋天富 九巴269D線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：元點

優惠後總車費：$18.5 九巴B9線：屯門⇋香園圍。蓮塘口岸 九巴B9線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I

優惠後總車費：$21.3 九巴77K線：上水⇋元朗（鳳翔路） 九巴77K線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：形點I

優惠後總車費：$13.9（福田出發$15.3） 九巴276B：上水（彩園）⇋天富 九巴276B線→轉乘B1線→落馬洲站（福田口岸）

轉乘站：新田運輸交匯處

優惠後總車費：$13.9（福田出發$15.3）

文：RY

資料及圖片來源：九巴、小紅書