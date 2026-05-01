東京6大漫遊花海勝景！必看粉紅芝櫻/湛藍粉蝶花海/紫藤花隧道 附交通+花期

日本一年四季氣候分明，儘管賞櫻高峰期已過，踏入初夏仍不乏賞花好去處，單計東京近郊地區，便已有多個能細賞花卉絕景的人氣熱點，讓你置身由芝櫻、粉蝶花、紫藤花等構成的壯麗花海盡情打卡。

註：所有資料以官方最新公布作準。

東京近郊賞花景點6大推介！芝櫻/紫藤花/粉蝶花

1. 芝櫻：富士芝櫻祭 富士山與粉紅海

濃粉、桃紅、純白及淡紫色的芝櫻構成精緻畫面。

位於山梨縣富士本栖湖度假村的「富士芝櫻祭」，是日本首屈一指的觀賞芝櫻勝地。每年從4月中旬到5月下旬，約50萬株芝櫻在富士山腳下同步綻放，為大地鋪上一層厚實的粉色地毯，與遠方山頂仍覆蓋著殘雪的壯麗富士山構成一幅絕美畫面。

芝櫻雖然名字帶有「櫻」字，但其實是一種貼地生長的多年生草本植物，因花形似櫻花而得名。園區內擁有多種色調，包括濃粉、桃紅、純白及淡紫色，層次分明，視覺震撼力十足。

除了如詩如畫的花海，還有多個影相打卡位，如航行在粉紅海中的「花海小舟」、極具童話感的「幸福黃色門扉」以及新設的「愛心長椅」。此外，場內還有以《彼得兔的故事》為靈感打造的「彼得兔英式花園」，遊客可以在歐式庭園風格中享受下午茶。

會場設有「展望足湯」（收費），讓遊客能一邊泡腳紓壓，一邊眺望富士山與繽紛花海，是視覺與觸覺的雙重享受。

2. 芝櫻：羊山公園芝櫻之丘 巨型粉色地毯

羊山公園「芝櫻之丘」佔地甚廣，大片花海宛如大自然親手編織的巨型手工地毯。

埼玉縣秩父市的羊山公園「芝櫻之丘」，是關東另一著名賞芝櫻勝地。每逢4月中旬至5月初，這片佔地逾1萬6,000平方米的山丘會被厚厚的芝櫻地毯完全覆蓋，呈現出震撼人心的粉色大地景觀。

羊山公園園內種植了超過40萬株、約9個不同品種的芝櫻。這些花朵以粉紅、雪白、淡紫及天藍色交織，排列出充滿律動感的幾何圖形與流暢線條，宛如大自然親手編織的巨型手工地毯。

最令人屏息的景色，莫過於以秩父市的象徵——武甲山為背景。雄偉、稜角分明的石灰岩山體與腳下柔和、細緻的粉色花海形成鮮明對比，是攝影愛好者捕捉日本春意的頂級構圖。

除了花海，羊山公園正如其名，園內設有「綿羊牧場」，遊客可以近距離觀察可愛的綿羊，為賞花行程增添一份溫馨的牧場風情。\

3. 粉蝶花：國營常陸海濱公園 湛藍色無盡花海

每年粉蝶花盛開季節都吸引不少人到來朝聖。

茨城縣的國營常陸海濱公園，是縣內最具代表性景點，每逢春季都會迎來一場如夢似幻的視覺盛宴。當中最令人神往，莫過於在「三晴之丘」上盛開的530萬株粉蝶花。這片被譽為「世界十大浪漫花海」之一的景觀，將大地染上一層純淨的粉藍色，與湛藍的天空及遠處的太平洋水色交織，構成海天一色的絕美構圖。

漫步於起伏的丘陵步道間，視野所及皆是細小玲瓏的藍色花瓣。粉蝶花在西方又名「嬰兒的藍眼睛」，其色彩輕盈且透亮，隨風搖曳時彷彿地上的雲朵。隨着步道緩緩登頂，能從海拔58米的高度俯瞰整座公園，一側是湛藍花海，另一側則是翠綠的松林與壯闊海景，這種遼闊的空間感讓人瞬間忘卻都市煩囂。

在花季期間，園內會推出與花色相呼應的藍色梳打口味軟雪糕，讓遊客在賞花的同時品嘗到春天的清涼。若是在4月底前來，還能同時觀賞到「玉子之森花園」裏五彩繽紛的鬱金香，與粉藍色的丘陵形成鮮明對比。

4. 粉蝶花：國營昭和記念公園 東京都後花園

藍色花海與周邊葱鬱的林木相映成趣。

位於立川市的國營昭和記念公園，是東京都內有名的粉蝶花觀賞勝地，而且交通非常便捷。集中於園內「花之丘」的粉蝶花海，規模雖不如茨城的國營常陸海濱公園，仍足以拍出大地染成一片純淨粉藍的醉人畫面。

粉蝶花在日本又稱「琉璃唐草」，單朵不過指尖大小，但當成千上萬株齊聚在起伏的小丘上時，便匯聚成了一片無邊無際的藍色地毯。在清晨陽光直射下，花瓣邊緣閃爍著微光，遠處的藍天與地面的花海在視線盡頭交匯，令人產生一種漫步在雲端的錯覺。

與茨城那種壯闊的海邊氣息不同，昭和記念公園的粉蝶花多了一份森林的幽靜。微風拂過，空氣中夾雜着泥土的芬芳與淡淡草木香。由於公園佔地極廣，這裏的藍色花海常與周邊葱鬱的林木相映成趣。若是花期抓得準，甚至能看見殘餘的淡粉櫻花瓣飄落在藍色花叢中，形成「粉藍交織」的珍貴奇景。

5. 紫藤花：足利花卉公園 奇幻紫色隧道

數以萬計的紫色花穗如瀑布般垂掛而下。

栃木縣的足利花卉公園被譽為「世界最美的藤花景點」，園內最引人入勝莫過於樹齡超過160年的「大藤」。在廣達逾千平方米的棚架上，數以萬計的紫色花穗如瀑布般垂掛而下，長度可達1.8米。除了經典的深紫色大藤，園中還可找到長80米的白藤隧道與稀有的黃花藤，不同色澤交織出如夢似幻的隧道，讓人彷彿置身於《阿凡達》世界。

漫步於藤花架下，空氣中瀰漫一股清新而優雅的淡香味。這種香氣既舒緩身心，更為這場視覺饗宴增添層次感，讓人不自覺地放慢腳步，沉浸在自然靜謐的氛圍中。

入夜後的足利花卉公園展現出截然不同的魅力。園方利用專業的燈光投射技術，點亮了每一簇下垂的花穗。在燈光映襯下，紫色的花朵在夜色中透出晶瑩剔透的質感，與水面上的倒影相呼應，營造出一種超脫現實的奇幻感。

6. 紫藤花：龜戶天神社 紫藤與晴空塔同框

位處市中心的龜戶天神社是東京第一賞藤勝地。

位於東京都江東區的龜戶天神社，素有「東京第一賞藤勝地」美譽。每逢4月中旬至下旬，這裏便會迎來一年中最夢幻的時刻——紫藤花祭。這場花卉盛宴深深植根於江戶時代的庶民文化中，曾出現在歌川廣重的《名所江戶百景》畫作，承載着悠久的歷史底蘊。

龜戶天神社賞花焦點首推圍繞著心字池搭建的巨大藤棚。數以萬計的紫藤花穗從棚架上垂掛而下，宛如一道垂落的紫色瀑布。當微風拂過，花穗輕輕搖曳，空氣中瀰漫著淡淡清香，營造出一種超脫的寧謐感。

神社內最具標誌性的結構是橫跨池水的紅色太鼓橋。從橋頂俯瞰，紫色花海與朱紅色的拱橋交相輝映，形成強烈的色彩對比。

花祭期間，神社在入夜後會進行點燈。在燈光的映襯下，紫藤花展現出與白天截然不同的神祕姿態。

文：Joe 圖：資料圖片