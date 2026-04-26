澳門發財車4.25起試行新路線！3大主題覆蓋媽閣片區/中南區關前街 附上車站點+班次

澳門與香港相鄰，相隔約1小時的船程，加上24小時務的港珠澳大橋「金巴」，吸引不少港人於假日時前往澳門放鬆一下。為了讓旅客能深度遊歷澳門及了解當地歷史文化，澳門特區政府聯同6大綜合度假休閒企業，推出「『休』旅巴士．社區探趣」計劃，讓俗稱「發財車」的穿梭巴路線增添站點，覆蓋中南區關前街及媽閣塘片區等，方便旅客探索地道美食和特色店舖，即睇上車站點及班次！

澳門發財車4.25起試行新路線！3大主題覆蓋媽閣片區/中南區關前街

日常假期澳門充滿不同地區的旅客，即將來臨的五一黃金週應能吸引更多遊客前往觀光及放鬆。澳門交通選擇眾多，除了巴士、的士之外，各大度假酒店亦有穿梭巴士接載客人。最近澳門特區政府聯同6大綜合度假休閒企業，推出「『休』旅巴士．社區探趣」計劃。此計劃為俗稱「發財車」的酒店穿梭巴士，在原有路線上增添途經社區設置合適的站點，覆蓋範圍包括北區、新口岸區、中南區關前街及媽閣塘片區等，讓旅客能便捷地走訪社區，探索地道美食和特色店舖，體驗豐富的本地特色文化。

「休」遊巴士計劃沿線覆蓋逾千家商戶，藉將穿梭巴士的落客站點適當延伸至澳門不同社區，引導旅客深入其中，並配合各區的多元活動，包括五一假期行人專用區、媽閣慢活節和康公夜市等引流拓客，進一步推動社區經濟。「休」遊巴士將於4月25日起開始試行營運，推出以下3大主題路線：

「假期輕鬆遊」：勞動節假期4月29日至5月5日推出，配合假日社區活動，途經新口岸區及關前街 「探食時光機」：4月25日至7月26日期間逢週末行駛，途經北區、新橋區、沙梨頭街，串聯不同社區的特色美食 「週末趣悠遊」：4月25日至7月26日連週末行駛，途經媽閣區及南灣雅文湖畔，以探索社區休閒景點和趣味體驗為主題

特設「休」遊巴士手機網頁 查看班次/路線/景點

此外，為方便旅客掌握穿梭巴士班次及路線等資訊，經濟及科技發展局特別設立「休」遊巴士手機資訊網頁，提供穿梭巴士的班次時間、停靠站點、社區地圖、區內景點，及收錄約300家特色商戶資訊等內容，讓旅客可隨時掌握訊息，深入了解和體驗社區不同的魅力。

「休」遊巴士路線

路線1上車站及班次：

上葡京：上午10:00及下午3:00 新濠影匯：上午11:00及下午4:00 永利皇宮：中午12:00及下午5:00 美獅美高梅：下午1:00 威尼斯人酒店：下午2:00 銀河酒店：下午3:30

停靠站：祐漢

行駛日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路線2上車站及班次：

美獅美高梅：上午10:00及下午3:00 銀河酒店：上午11:00及下午4:00 倫敦人：中午12:00及下午5:00 上葡京：下午1:00 永利皇宮：下午2:00 新濠影匯：下午3:30

停靠站：三盞燈

行駛日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路線3上車站及班次：

銀河酒店：下午3:00 威尼斯人酒店：下午4:00 新濠影匯：下午6:00

停靠站：觀音像海濱休憩區、新口岸

行駛日期：4月29日至5月5日（每天）

路線4上車站及班次：

上葡京：下午5:00 永利皇宮：晚上7:00 美獅美高梅：晚上8:00

停靠站：澳門大賽車博物館、新口岸

行駛日期：4月29日至5月5日（每天）

路線5上車站及班次：

倫敦人：下午1:00 上葡京：下午2:00 新濠影匯：下午3:00 永利皇宮：下午4:00 銀河酒店：下午5:00 美獅美高梅：下午6:00

停靠站：媽閣、南灣．雅文湖畔

行駛日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路線6上車站及班次：

銀河酒店：下午6:00 永利皇宮：下午6:30 倫敦人：晚上7:00 新濠影匯：晚上7:30 上葡京：晚上8:00 美獅美高梅：晚上8:30

停靠站：沙梨頭美食廣場、康公廟

行駛日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路線7上車站及班次：

新濠影匯：下午3:00 永利皇宮：下午4:00 美獅美高梅：下午5:00 銀河酒店：下午6:00 倫敦人：晚上7:00 上葡京：晚上8:00

停靠站：沙梨頭美食廣場、康公廟

行駛日期：4月29日至5月5日（假期特別加開班次）

文：RY

資料及圖片來源：澳門旅發局