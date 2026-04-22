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昇哥打卡｜大阪城公園櫻花盛放

旅遊
更新時間：12:33 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:33 2026-04-22 HKT

每年三至四月春天，是大阪城公園賞櫻的最佳時節。園內約三千棵櫻花樹同時綻放，與宏偉的天守閣交相輝映，構成震撼人心的經典畫面，堪稱日本櫻花拍攝最具代表性地標之一。

大阪城公園的櫻花品種豐富，不限於常見的染井吉野櫻。全園約三千棵櫻花樹中，主力為染井吉野櫻，此外還有山櫻、枝垂櫻、八重櫻與大島櫻等。賞花期一般從三月下旬持續至四月中旬。

在櫻花滿開前後，園內的「西之丸庭園」會加開夜間時段。約三百棵櫻花在精心設計的燈光照射下，與夜幕中的天守閣相互輝映，營造出迷人的夜櫻景致。

要拍下天守閣與櫻花同框的夢幻構圖，首選「西之丸庭園」。園內約三百株以染井吉野櫻為主的櫻花，在天守閣前方層層綻放。從庭園向西仰望，可將整座天守閣盡收眼底，是公認的絕佳角度。此外，在護城河前可拍攝到完整的環境畫面；再稍走遠一點到空地，還能捕捉到兩棵枝垂櫻在黃昏時與金碧輝煌的天守閣形成的虛實對比。

拍攝大阪城天守閣櫻花小貼士：

  1. 下午時分 - 在西之丸庭園可順光拍攝天守閣與櫻花全景。黃昏時的夕陽會反射在天守閣的金色裝飾上，閃閃發光。
  2. 夜櫻拍攝 - 櫻花滿開期間，西之丸庭園晚間開放賞夜櫻。現場光線較弱，建議使用三腳架、慢速快門曝光，或攜帶補光燈輔助拍攝。
  3. 護城河與枝垂櫻 - 走近護城河，能拍出前景漫天櫻花搭配天守閣的特殊效果；遠處垂落的櫻花枝條也別具風味。

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max 
地㸃 : 日本大阪城公園
撰文 / 攝影 :  雷日昇 

打卡達人 雷日昇
打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影） ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。

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