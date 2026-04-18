《試真D》東莞/珠海5間好評餐廳！百年老宅精品素食/30年老字號粵菜館/柴火竹筒飯

試真D｜TVB電視節目《試真D》開播近一星期，成功獲不少觀眾關注。早前，主持人江美儀、周嘉洛及吳業坤走訪東莞及珠海各區，實試多間在飲食平台評價兩極的食店，並親自為各間餐廳作出「小眾點評」評分，務求看看這些食店究竟是否名乎其實。本文整理5間位於東莞及珠海、「小眾點評」有3分以上的餐廳，包括隱身於百年老宅的精品素食餐館、屹立當地30年的老字號粵菜餐廳以及柴火明燒竹筒飯等，下次北上不妨一試！

《試真D》東莞/珠海5間餐廳推介！評分達3分以上 必試精品素菜/原隻燒鵝髀

1. 東軒里．四季融合蔬食（珠海）

這間純素餐廳位於珠海北山大院的歷史建築群，隱身於古色古香的宅院內，室內裝潢精緻，如置身嶺南庭園，供應多款精心烹調的純素菜式，如椒麻猴頭菇、絕味脆藕、素威靈頓牛排等，味道佳而擺盤精緻，環境更非常適合拍照打卡，人氣極高！

主持人「小眾評分」：4.1/5

東軒里．四季融合蔬食

地址：南屏北山正街57號北山北四巷28號鋪

營業時間：星期一至日11:30 - 21:30

電話：13326636969

2. 綠貝美食（眺景樓店）（東莞）

綠貝美食憑著一道咖啡腸粉爆紅網絡（圖片來源：shan-non-h-k@小紅書）

位於東莞住宅區的平價早餐店，每日只營業4小時，供應各式腸粉、麵食及粥品，腸粉皮薄且嫩滑，不少網民推介必試海苔流心蛋牛肉腸，而招牌肉片蒸伊麵亦是店內皇牌菜式。早前，店家以一道自創的「咖啡腸粉」於網絡爆紅，獨特口味吸引不少食客前往嚐鮮。

主持人「小眾評分」：4.33/5

地址：花園新村長發路與黎屋圍路交叉口北150米

營業時間：星期一至五06:30-10:30；星期六至日06:30-11:00

3. 和慶食館（總店）（東莞）

和慶食館招牌「和慶豆皮雞」（圖片來源：hihihi@小紅書）

和慶食館於東莞石龍區開業超過30年，為當地的老字號餐廳，主打傳統粵菜，以招牌「和慶豆皮雞」聞名，以「三泡三吊」方式烹調，外皮香脆，肉質緊緻。此外，招牌泰汁無骨豬手、古法燒肉、脆皮燒鵝及炒豆角等亦是餐廳人氣菜式，加上用餐環境舒適，適合想坐低慢慢歎的朋友。

主持人「小眾評分」：3.5/5

地址：綠化西路大華名店城201號（第一、二層中場部分）

營業時間：星期一至日11:00-14:00、17:00-21:00

電話：76986609097

4. 芷竹竹筒飯．本地第一家（大嶺山．松山湖．橫崗湖店）（東莞）

餐廳主打荔枝柴明火竹筒飯及小菜，擁有竹子和柴火的獨有香氣，招牌菜式包括竹筒臘味飯、竹筒南瓜排骨、竹筒手打豬肉丸、竹筒焗大蝦等，臘味飯可以淋上店家特製醬油，更添油潤鹹香。不過，由於菜式基本是現場即叫即燒，因此需時30至40分鐘，緊記預留充足時間。

主持人「小眾評分」：3.67/5

地址：厚街鎮環湖路102號101室

營業時間：星期一至日09:30-20:30

電話：18946733403

5. 石龍肥誠燒鵝餐廳（東莞）

石龍肥誠燒鵝餐廳（總店）（圖片來源：小黄姜姜@小紅書）

餐廳起源自石龍老城區，開業超過13年，主打港式燒味，招牌燒鵝以高溫現烤，選用9斤左右的清衰黑棕鵝，肉質緊實，脂肪豐富。不少網民均建議必點原隻燒鵝髀，外皮香脆，油香十足。