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深圳現紫藤花海！南山區商場打造春日意式花園 必影巨型紫藤樹瀑布/噴泉 打卡送禮物

旅遊
更新時間：11:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-18 HKT

深圳現紫藤花海！位於深圳南山區的益田假日廣場，近日舉辦春日限定意式花園主題活動，現場設有以巨型紫藤花樹為主軸的裝置，搭配經典歐洲元素，打造出浪漫度假氛圍，成為深港春日出遊的最新熱門選擇。

深圳現紫藤花海！南山區商場打造春日意式花園

深圳南山益田假日廣場於即日起至5月31日，舉行「Ciao·漫遊春日限定義式花園」，場內設計多個仿真紫藤花佈置，最搶眼的必數場地中央的大型紫藤裝置，花串從高處垂墜，形成層層花瀑效果，另外設有羅馬風格鞦韆、浪漫花車及噴泉造景，很有歐洲小鎮的感覺，如置身意大利。

戶外樓梯和B1蘋果廣場亦有延伸佈置，包括花拱、花階等不同角度，適合多種構圖拍攝。雖然使用的是仿真花藝，但整體搭配用心，營造出輕鬆愜意的春日感。

必影巨型紫藤樹瀑布/噴泉  打卡送禮物

商場亦推出「打卡送禮物」活動，於現場拍攝3至5張現場照片，寫下20字內容，於社交平台分享並標記「#南山益田假日廣場#Ciao漫遊」累積指定數量的互動即可領取小禮物：互動達20送「義大利風格檸檬冰箱貼紙」、互動達50送「紫藤花泡泡機」。另外關注「南山益田假日廣場購物中心」官方小紅書及成為商場新會員，即可領取「訂製香片（擴香片）」及「10元祐禾無門檻券」。

活動由4月初延續至5月31日，免費開放，場地集中，無論是情侶、閨蜜，還是帶小朋友或寵物同遊，不妨前往打卡。

南山益田假日廣場「Ciao·漫遊春日限定義式花園」

  • 日期：4月3日至5月31日
  • 地址：深圳南山益田假日廣場
  • 交通：深圳地鐵一、二號線世界之窗A/B/C/出口

資料及圖片來源：南山益田假日廣場@小紅書

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