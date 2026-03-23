澳門國際美食之都嘉年華開鑼！一連10日過百個美食攤位+掃街小食 附免費穿梭巴士服務詳情

2026澳門國際美食之都嘉年華｜澳門美食盛事「澳門國際美食之都嘉年華」即日起開鑼，一連10日分別於澳門漁人碼頭、新口岸廣州街及上海街步行區一帶，設置過百個攤位，供應一系列掃街小食，例如澳門街頭小食、巴西或泰國街頭風味，更提供免費穿梭巴士服務，即看下文了解詳情。

澳門國際美食之都嘉年華開鑼！一連10日過百個美食攤位+掃街小食

「澳門國際美食之都嘉年華」由3月20日至29日舉行，主會場設於澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道，分會場則在新口岸廣州街及上海街步行區。國際美食大道匯聚超過100個環球美饌展位，來自澳門、中國內地及多國美食之都，呈現獨特飲食文化與創意活力。澳門本地參展商包括澳門金非豬潤麵、澳門海鮮大排檔、水晶宮海鮮火鍋美食等，提供新鮮海產火鍋及地道小食選擇。中國泉州、成都及順德攤位帶來泉州好謝鮮丸、盤飧市、鰻事魚意等特色菜式，延伸出傳統手工風味的豐富口感。

國際部分同樣精彩，有來自哥倫比亞波帕揚的南美傳統料理；巴西貝倫及帕拉蒂的亞馬遜熱帶食材與融合菜式；泰國宋卡、碧武里及普吉的參展商供應正宗東南亞小食；土耳其哈塔伊及沙特阿拉伯麥地那攤位更增添中東異國風情，讓食客一次盡覽跨文化美食探索。

環球美酒廊及其他精彩活動

除了美食大道，新設環球美酒廊匯聚中國內地、香港、澳門、新加坡、澳洲及法國酒商，供應葡萄酒、啤酒、威士忌與烈酒，並搭配現場演出及佳釀美食組合。分會場國際美食優品市場則展售包裝手信、特色醬料及茶咖啡等創意產品。活動期間更有53場廚藝展示、澳門國際美食論壇及多重優惠，包括電子支付立減、幸運抽獎及新口岸商戶專屬折扣卡，憑消費票據更可疊加享受，增添額外樂趣。

免費穿梭巴士服務詳情

為方便旅客前往，主辦方提供多條免費穿梭巴士路線，班次更頻密達10至15分鐘一班。食客只需前往指定起點，即可輕鬆抵達活動場地，無需擔心交通問題，更多詳情按此。

免費穿梭巴士服務

日期：2026年3月20日至3月29日

路線一：關閘口岸 ↔ 澳門漁人碼頭 營運時間：周一至周五17:00 至 22:30 及 周六及日12:00 至 22:30 班次：約30分鐘一班

路線二：氹仔中央公園（近成都街） ↔ 澳門漁人碼頭 營運時間：周一至周五17:00 至 22:30及 周六及日12:00 至 22:30 班次：約30分鐘一班

路線三：綜合度假休閒企業 ↔ 新口岸上海街（新東方置地酒店） 營運時間：周一至周五17:00 至 22:30及 周六及日15:00 至 22:30 班次：約60分鐘一班

路線四：澳門漁人碼頭 ↔ 新口岸上海街（新東方置地酒店） 營運時間：周一至周五17:00 至 22:30及 周六及日15:00至22:30 班次：約10至15分鐘一班



2026澳門國際美食之都嘉年華

日期：2026年3月20日 至 29日

主會場：澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道

開放時間：周一至周五17:00 至 22:00、周六及周日12:00 至 22:00

分會場：新口岸廣州街及上海街步行區一帶

開放時間：周一至周五17:00 至 22:00、周六及周日15:00 至 22:00

來源：澳門旅遊局