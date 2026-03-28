中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊

香港人北上消費，經深中通道到中山交通方便，兼遊粵港澳大灣區廣州、佛山、江門、珠海等城市。本文介紹中山8大人氣商場，是食玩買好去處，消費更享免費停車優惠，大家不妨計劃一下快閃遊中山行程。

香港往返中山直通巴：永東直巴、環島中港通、中旅巴士、粵港直通巴、深港榮利、小滿巴士(微信公眾號)

中山旅遊好去處2026｜8大商場食玩買攻略

1. 海雅繽紛天地 Outlet名牌1折起

中山最新、最大型的購物商場海雅繽紛天地去年12月開幕，項目總面積達120萬平方米，有商廈、住宅、酒店，還在分段開放。購物中心有時尚名牌、米芝蓮級美食、鵬泰超市、IMAX影院、KTV等。中山首個Outlet（奧特萊斯）超過200個品牌進駐，三成是中山首店，有大量國際品牌折扣貨品，部分由1折起。打卡必去空中花園、藝術廣場、全國首間超過2萬平方米「超匯玩」運動中心、不定期音樂表演，足夠一家大細玩足一日。

地址：廣東省中山市南頭鎮南頭大道東3號

交通：

公交80路、501路、502路 輕軌南頭站 自駕：停車位1100個，停車免費

2. 山姆會員商店 中山首店免費試食

中山首家山姆會員店2025年9月開幕，是粵港澳大灣區首家達到「綠色建築三星」的山姆會員商店，總面積5.7萬平方米，停車位1100個。倉儲式購物區接近2萬平方米，貨品來自三十多個國家、內地、近60款「源自中山」或「中山製造」，由特色美食、服裝、日用品、眼鏡店至婚嫁足金金飾都有，大型包裝價錢優惠。必買樂淇火箭蘋果、妮娜葡萄、金槍魚三角丹麥酥、星巴克咖啡。場內免費試食17:00-20:00款式最齊全。

地址：廣東省中山市石岐街道民科西路15號

交通：

公交013路、016路、019路、032路、205路、B28路 城軌中山北站 自駕：停車位1100個，消費滿￥99享2小時免費停車，超出兩小時後，每小時￥5，每天￥60封頂。

3. 富逸城TopPark 吃盡南北美食

富逸城TopPark佔地18萬平方米，2024年9月開幕，是中山人氣大型購物商場，鄰近天奕星河COCO City，香港有直通巴往返，十分方便。富逸城有200多個國際和內地品牌絲芙蘭、永旺超市、覔書店、香港潮牌I.T和CK等；玩槳好去處有富逸影城CINITY、Meland Club室內樂園及約5000平方米親子與娛樂空間。美食種類豐富，有中山首進的金光鴿王、首秀四川料理、同仁四季椰子雞火鍋、蛙來噠、Gogiya韓國烤肉、八合里牛肉火鍋、太二酸菜魚、慫火鍋廠等，新進駐餐廳有一木拉麵、山緩緩火鍋、茉酸奶、韓國餐NEED中山首店等。

地址：中山市火炬開發區孫文東路686號

交通：

公交001路、002路、032路、033路、B2路、B13路、B17路、B23路、B27路、B30路 自駕：智能車位2500個，首1小時免費，其後1至2小時￥5，２小時以上每小時￥2，24小時內￥49。會員停車免費：銀卡2小時，金卡3小時，鉑金卡4小時，黑金卡5小時，黑金卡Plus 12小時。 香港往返中山直通巴：深港榮利直通巴、中旅巴士直達

4. 興中廣場 打卡摩天輪岐江靚景

興中廣場是一家大細由朝玩到晚的旅遊好去處，必遊幻彩摩天輪，約32層樓高，可飽覽城區美景，購物商店、美食餐廳林立。附近有很多特色景點，必去具百年歷史的孫文西路步行街，看看南洋風味的懷舊建築，打卡思豪大酒店、滙豐公司、先施公司、永安公司舊址，還有中山版「情侶路」岐江親水河岸等。興中廣場晚上變身美食一條街，餐廳、咖啡室、酒吧盡情夜繽紛，岐江畔有夜市路邊攤，必吃烤生蠔、烤魚火鍋。

地址：中山市石岐街道鳳鳴路3號

交通：

公交001路、010路、010路夜、209路、K13路、悦享中山休閒觀光旅遊線路 從香港搭環島中港通直通巴，抵達中山後搭的士前往 自駕：消費每單滿￥100，停車首小時免費，2小時內￥5，3小時內￥6，４小時內￥7，往後每小時加收￥1，24小時內最高收費每輛￥25。停車標準收費首小時￥5，2小時內￥6，3小時內￥7，４小時內￥8，往後每小時加收￥1，24小時內最高收費每輛￥25。

5. 萬象匯 爆買男神張凌赫家居服

中山萬象匯2022年底開業，商場加廣場面積12萬平方米，集合購物、娛樂、美食，是潮人打卡好去處。有200個品牌進駐，必去網紅店Purcotton全棉時代，爆買古裝劇《逐玉》男神張凌赫代言的家居服。掃網紅零食、家庭用品可去盒馬新鮮中山首店、嗨特購超市、萬家CITY超市。女生至愛潮宏基的金飾、POP MART。玩樂好去處有親子樂園嗨貝天地、大漁玩家運動潮玩館．保齡球．射箭．VR、潮玩好好夾、超能貓空間、中影國際影城。人氣餐廳有古膳記豬肚雞．生蠔雞、金閣佬、湊湊火鍋．茶憩、啫火啫啫煲等。即日至4月30日微風廣場前換上春裝，最適合打卡，期間部分餐廳在工作日推出特價套餐，低至6.5折。

地址：中山市石岐街道孫文東路28號

交通：

6. 假日廣場 國家級夜市好去處

假日廣場位於市區核心地段，從香港坐直通巴環島中港通抵達毗鄰萬象匯，步行即抵，十分方便。假日廣場是「國家級夜間文化和旅遊消費集聚區」，是老牌藝術文化商場，比較多特色小店、手作工作坊、展覽，是文青打卡好去處。網紅打卡景點有免費入場的水族美術館、玻光噴泉、夜市和喜客多超市。特色美食有寶藏食街的沙溪點心、唐麵、佼餃。

地址：中山市石岐街道興中道6號

交通：

7. 天奕星河 香港直通巴直達超方便

天奕星河COCO City位於中山市中心，從香港坐環島中港通、粵港直通巴直達，自駕遊消費享4小時免費泊車。商場面積15.2萬平方米，娛樂設施有博納院線影城、星趣童堡、極限主場、快閃手作市集、美食攤檔、夜間表演。特色美食有「雲阿蠻」雲南生燙牛肉米線、「威尼斯西餐廳」的黃鱔飯和脆皮乳鴿、「富士山55」拉麵沾麵專門店奶油蝦沾麵、「塞吉島海鮮自助烤肉」烤肉加火鍋、中醫館開設的茶飲店「陸藜．開了個方子」，必喝人氣養生茶飲陽明麗人茶、少陽歸元茶。

天奕星河COCO City（百度地圖/高德地圖）

地址：中山市東區街道中山六路１號

交通：

BRT天奕國際廣場站：B1 BRT長江路-中山六路口站：B2、B17、B30 公交001路、002路、023路、032路、208路、B17路、B26路、B27路，B28路 自駕：停車位1000個，消費享免費泊車4小時 香港往返中山直通巴：環島中港通、粵港直通巴直達

8. 華發商都 動漫潮玩產品雲集

石岐華發商都毗鄰百年商圈孫文西商圈，旅遊、購物、藝術、餐飲一站式消費，商場室外大屏和室內舞台大屏，成為粉絲應援特區，也有電影宣傳、音樂演出。特色美食有自然壹品椰子雞、見喜豬豬飯、小甜瓜大飯店、煲仔正等。大量網紅潮玩元素：盲盒零售區、樂高旗艦店、閱潮書店有國漫日漫、閱潮谷子店及幸福藍海國際影城有很多IP產品。親子好去處有超級飛俠遊樂場、愛吉樂家庭遊樂中心、卡淘趣卡叮車、繽紛樂潮等。

地址：中山市石岐街道中山二路3號

交通：

公交B10路、B16路、B26路、K01路、012路、005路、008路、009路、016路、017路、021路、024路、047路、048路、077路 自駕：停車場非會員１小時內免費；會員免費分為普通卡2小時、銀卡3小時、金卡4小時、鉑金卡營業時間內全免。看電影、吃飯另送停車券。

文：林樂樂 圖：各大商場官網