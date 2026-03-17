噴射飛航澳門船票低至$33起！必搶快閃優惠 單程再送AIRSIM上網卡

澳門船飛優惠｜為迎接復活節長假，噴射飛航提早推出「復活感謝祭」限時優惠，香港往返澳門船票單程票價低至$33，絕對是快閃澳門的絕佳時機！

噴射飛航$33單程船票遊澳門 週末夜航同享優惠

噴射飛航推出限時船票優惠，單程低至$33起。

想以超值價錢輕鬆過大海？噴射飛航限時推出的船票優惠，絕對能滿足您的願望。這次推廣的【$33單程平日日航實體兌換票】，由香港上環出發至澳門外港或氹仔碼頭，票價僅為$33（原價$175），折扣接近一五折，價格極具競爭力。對於計劃平日快閃澳門、品嚐美食或感受葡式風情的旅客而言，這是一個不容錯過的機會。

若想安排一個週末短途旅程，噴射飛航同樣照顧周到。另一【週末夜航同價】優惠，提供香港至澳門氹仔的來回船票，平均每程只需$99起（原價$210起），而且週末及夜航時段均免收附加費，訂購此套票更獨家附送AIRSIM上網卡，讓您在澳門期間能隨時保持網絡暢通，分享旅途點滴。無論是欣賞澳門璀璨的夜景，或是在週末盡情放鬆，此優惠都極具彈性。