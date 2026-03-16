中山直擊！「百千萬工程」 保育中山市百年文化地標 孫文西路升級改造活力古城

廣東省中山市石岐街道的孫文西路步行街是一條名聞中外的商業老街，具有百年悠久歷史，以獨特的南洋風格建築成為文化地標。 2021年，中山市市委書記郭文海強調要保護與活化這片承載城市歷史印記的寶地，修繕以繡花功夫「修舊如舊，修舊如初」為理念，將其打造成活力古城。修復不止於形，為了強筋建骨，工程精益求精，結合「百千萬工程」去搶救保育這條老街，非常大手筆，務求能在傳承中創新。經過三年多的提升改造，老街既注入城市活力，亦兼備濃厚的歷史氛圍，譜寫百年再青春的嶺南風情。

中山遊玩首選 煥新古城必到

中山古稱香山，立縣於南宋，孫文西路步行街位於香山古城西端，全長約520米，以獨特的南洋風格騎樓建築、華僑記憶而聞名。但經歲月洗禮，舊建築逐步老化，令老街光彩日漸黯淡，當中約有七成為危房，其他設施亦老化存隱患。中山市市委書記郭文海當年首次踏足時，就表明要保護該地，更下定決心把孫文西路打造好，使其成為中山人的精神家園及城市名片。

南洋風格建築 民國風情

2022年，市委部署推動香山古城保護活化，作為“文化興城”的重點工程，而孫文西路步行街在這個「百千萬工程」的重點項目中，改造遵循的核心理念是「搶救保護，活化利用，修舊如舊，修舊如初」，郭文海亦提出「無依據，不妄動。真正的修復不是整齊劃一。」的意見，讓老騎樓煥發出原來的光華，令老中山人認得出來，而老華僑亦回得家去。

「修舊如舊，修舊如初」

經過三年多的精心改造，老街重獲新生，並於去年9月煥新開放，在國慶假期前以嶄新面貌迎接世界各地旅客，200多幢建築物復刻以前的顏色，展現出新舊交融的獨特魅力，成功讓百年老街煥發出「老味道，新活法」。街上保留思豪大酒店、滙豐公司、先施公司、永安公司舊址等歷史建築物。經修繕後，舊建築展現嶄新容貌，當中作為地標之一的香山商業文化博物館，外牆以粉紅色粉飾，館內擺出數百件實物，讓大家可以了解中山商業歷史文化發展，以及在中國近代商貿歷史上成就突出的中山人物。

展新舊交融獨特魅力

先施公司舊址是步行街上較龐大的建築，門牌上方和屋頂上修繕重寫「亞洲」大字；樓高四層、孫文西路標誌性建築的思豪大酒店在街上也極為顯眼；貫穿整條步行街兩旁的店舖的騎廊天花中，民國時期的燈影花圖案亦由經驗豐富的工匠手工復原。孫中山以前曾去飲茶的孫奇珍茶樓在步行街復刻重開。以民國風裝修，滿洲窗重現百年老茶樓風貌；百年老字號「金城旅店」亦以「金城飯店」之名重新開幕，採取「修舊如舊」原則，打造為充滿華僑記憶與僑鄉特色的民宿，令遊客能感受百年老街的歷史變遷。

細心修復還原歷史肌理

這是一場以「文化為底、運營為核」的老城復活戰，推進過程中，市委、市政府主要領導雙掛帥高位統籌，其中市委主要領導先後23次實地調研，代表委員全程監督，專家群眾踴躍建言，使每項決策扎根實際。修繕方面，活化團隊使用「乾冰剝離」、「水刷石」等技術還原歷史肌理，亦向非遺傳承人請教傳統工藝，又以「繡花功夫」打磨復原傳統構造，以最大限度保護街區原有的樣貌和質感。

獲評「國家級旅遊休閒街區」

而修復不止於形，更強筋固本，地下統籌鋪設水電消防等管線，並以角鋼加固、環氧樹脂灌注等方式強化建築結構，消除200餘幢房屋安全隱患，同時亦使這條被譽「中山第一路」的老街煥發新生。孫文西路步行街亦在2023年更被評為「國家級旅遊休閒街區」。

新增打卡點吸引遊人

孫文西路步行街沿途歷史建築物是必看景點，同時注入不少熱門打卡點，當中包括有非常適合情侶去的心形花藝，晚上更會有發光的“心”讓大家影相；又有網紅咖啡店「四囍咖啡」、裝修復古的香山咖啡等，到了晚上有不同人在街上busking，當中除有人唱國語歌和廣東歌外，甚至會上演粵劇，三者都大有捧場客，令街上氣氛異常熱鬧。

特色表演為老街添活力

每逢假日，這裏亦會迎合節日舉辦不同活動，當中包括民族特色的文藝表演、非遺表演、演唱及舞獅舞龍等，扭轉「只能看不能吃、只能買不能住」的老街困局，也令這條孫文西路步行街成為體驗中山歷史與現代商業的最佳city walk景點。而中山將持續推進香山古城保護活化工程，譜寫百年再青春的嶺南風華。

撰文︰霍淇、攝影︰譚志光