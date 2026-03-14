珠海飲茶好去處2026｜珠海8大粵式茶樓攻略 乳鴿年銷20萬隻/手工點心 珠海一日遊長者飲茶美食推介

香港人前往大灣區城市珠海快閃旅遊，可從陸路乘穿梭巴士（金巴）、跨境直通巴士（環島中港通、永東巴士、中旅巴士）或港車北上自駕，經港珠澳大橋往返珠海，或乘坐客輪，直往鄰近拱北口岸的珠海繁華地帶香洲區，飲早茶，逛逛旅遊好去處珠海漁女、情侶路等，十分寫意。本文介紹香洲區八間人氣茶樓，特色點心應有盡有，大家不要錯過。

1. 金悅軒 珠海飲茶天花板

金悅軒位於旅遊景點情侶路，交通方便，免費泊車，出品更被小紅書網民譽為「珠海飲茶天花板」，客似雲來。早茶菜式豐富，必吃美食金悅蝦餃皇￥35、迷你燕窩蛋撻￥55、醬皇蒸鳳爪￥36、燕窩鮮奶凍￥48、特色沙皇包￥29、灌湯小籠包￥18、菠蘿包￥40。

2. 金苑 高檔粵菜精選食材

金苑鄰近拱北口岸，交通方便，跟珠海飲茶天花板金悅軒是同一集團經營，出品保留粵菜精髓，更不時推出創新菜式。早茶必吃美食竹笙海立魚茸粥￥36，配料充足，魚肉鮮甜。人氣美食有楓糖叉燒皇￥30、生煎雪花和牛包￥36、鮮蝦金錢蟹盒￥22、日式冰鎮凍鮑、燕窩酥皮蛋撻￥48、四式蒸點拼盤￥78、欖仁馬拉糕￥16。

3. 吉蓮利苑 乳鴿年銷20萬隻

吉蓮利苑是珠海開業29年的老字號粵菜酒家，地方寬敞，粵式點心風味正宗，現點現做，是拱北人氣餐廳。招牌流心菠蘿包￥17，年銷30萬個，鹹蛋黃流沙爆漿傾瀉，配搭鬆軟的麵包，是打卡之選。人氣美食有年銷量20萬隻的紅燒乳鴿￥39、利苑蝦餃皇￥28、陳醋雞腳￥26、豉汁蒸排骨￥29、陽光石磨米粉￥28等。

4. 益健 長者撐經典美食

益健美食大廣場位於拱北，自駕可泊商場大量停車位，餐廳地方很大，早上至消夜都可飲茶，適合慢活長者悠閒地歎一盅兩件。粵式早茶經典點心款式多，必吃美食益健蝦餃皇￥29、鮑魚燒賣皇￥30.7、醬皇蒸鳯爪￥27、沙薑豬手￥35、豉汁排骨￥20、金枕榴槤酥￥21、香芒甜薄撐￥20、如意斑斕汁椰皇包￥20.5等。

5. 新海利 41年老字號街坊捧場

新海利海鲜城開業四十多年，是珠海飲早茶好去處，老字號高檔茶樓坐滿當地人，可見粵式手工點心不乏捧場客。必吃招牌美食海利蝦餃皇￥33.8，蝦餃皮薄餡多，啖啖彈牙鮮蝦。網紅美食有醬皇蒸鳳爪￥40、秘製乳鴿￥45、海鮮砂鍋粥￥32、當紅脆皮雞￥58、流沙包￥28.8、鮑魚紅粉米腸￥28等。

6. 萬悅軒 坐22樓賞港珠澳大橋海景

萬悅酒店中菜廳萬悅軒，客人免費停車，餐廳位於酒店22樓，窗邊座位看到人來人往的拱北口岸、港珠澳大橋優美海景，令人心曠神怡。餐廳供應經典早茶點心，必吃萬悅蝦餃皇￥36.8、腰果叉燒酥￥27.8、水牛奶菠蘿包￥27.8、壹號灌湯小籠包￥22.8、金牌燒鵝皇￥98、原隻脆皮乳鴿￥48，想吃多款點心可選點心拼盤￥68、雀籠三點拼。

7. 海怡 手工點心創新口味

海怡酒家在珠海開業34年，標榜美食全部由師傅手工製作，不做預製菜。廣式早茶除了傳統點心外，更不時推出新口味，新作有五彩魚片腸粉、窩蛋吊龍牛肉粥、魚米之鄉餃、黑椒和牛餐包、紫薯拉絲包、脆皮鯪魚餅、鮮蝦椰菜炸春卷、魚滑煲蘿蔔、海怡一口包、三月艾餅、客家酸菜魚頭湯瀨粉等。

海怡酒家-白玫瑰花園店（百度地圖/高德地圖）

8. 茗悅軒 抵食玻璃乳鴿￥19.8

茗悅軒位於唐家灣，周邊金鼎市場、唐家市場、唐家灣城市廣場等，是購物好去處，從二樓包間可眺望1.5公里海岸線和中山公園。餐廳主打地道粵菜、海鮮、港式茶點。早茶必吃美食茗悅軒蝦餃皇￥30、鳳翅醬蒸鳳爪￥30、玻璃乳鴿￥19.8、咖喱金錢肚￥26、乾炒牛河￥38、港式混醬腸粉￥16、深井燒鵝皇￥75。

文：林樂樂

同場加映：珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）

珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）