澳門船飛$1快閃優惠！金光飛航香港上環出發往氹仔 復活節/週末夜航適用

金光飛航澳門船票又有優惠！旅遊預訂平台為慶祝「3月感謝祭」，與金光飛航聯乘推出驚喜價船票優惠，當中最吸引莫過於由香港上環至澳門氹仔的單程標準艙船票，將以震撼價$1限量發售，而頭等艙亦只需$99，讓準備過大海的遊客又可以節省交通成本！

3月11日10am開搶

【3月感謝祭限定｜$1標準艙】金光飛航船票（香港上環 ↔ 澳門氹仔）

>>按此預訂<<

金光飛航澳門船票限量快閃優惠！必搶$1標準艙 $99頭等艙

金光飛航將會聯乘旅遊平台推出香港上環出發往澳門氹仔的標準艙單程船票，只需$1。

對於精打細算的旅遊愛好者來說，這次的$1船票優惠絕對不容錯過。於明天（3月11日）上午10時正，金光飛航將會聯乘旅遊平台推出香港上環出發往澳門氹仔的標準艙單程船票。原價$220的船票，屆時將以$1的超抵價發售。這意味著遊客能以近乎免費的價格，輕鬆享受一趟舒適快捷的海上旅程。

除極度吸引的$1船票外，平台亦貼心準備了其他折扣方案，確保更多旅客能受惠。如錯過了$1快閃優惠，遊客仍可透過輸入優惠碼「COTAI33」，以$33的價格購買標準艙單程船票。喜歡更舒適旅程的乘客，頭等艙同樣有驚喜優惠，原價$380的頭等艙船票，在感謝祭期間將以$99的價格發售，或可輸入優惠碼「COTAI133」，以$133的價格享受更寬敞的座位空間及優先服務。

優惠價：$1/位（原價$220/位）

【3月感謝祭限定｜輸入優惠碼 COTAI33 享$33 標準艙】單程船票｜香港上環出發往澳門氹仔>>按此預訂<<

優惠價：$33/位（原價$220/位）

優惠價：$99/位（原價$380/位）

【3月感謝祭限定｜輸入優惠碼 COTAI133 享$133 頭等艙】單程船票｜香港上環出發往澳門氹仔 >>按此預訂<<

優惠價：$133/位（原價$380/位）

金光飛航優惠詳情