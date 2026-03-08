澳門掃街掀起杜拜朱古力熱潮！5大人氣開心果甜品推介 杜拜朱古力大福/爆漿麻糬撻/鬼口水糖水

近年，杜拜朱古力與開心果甜品在香港掀起一股銳不可擋的熱潮，尤其是杜拜朱古力麻糬更成為城中熱話。這股「綠色旋風」亦悄然席捲澳門，自去年年尾起，澳門不少食店及甜品店紛紛推出各式各樣以開心果為主題的甜點，由爆漿麻糬撻、大福，以至手工Gelato及特色咖啡，都處處可見其蹤影，為傳統甜品注入了新靈魂！《星島頭條》這次為大家精選5間在社交媒體上人氣高企的店舖，帶大家一同品嚐這股開心果魅力。

1. Goat Bakers：爆漿開心果麻糬撻

於2021年創立的烘焙店Goat Bakers，在短短時間內已憑著藉層次豐富的酥皮甜點成為澳門人氣品牌。繼本島及氹仔後，近期於南灣中區開設了第三間分店，新店沿用簡約純白的文青風格裝潢，並設有少量堂座座位供顧客使用。

新店繼續有熱賣的招牌奶酪花杯子及選用日本蘭王雞蛋特製的蘭王葡撻外，還推出多款爆餡冬甩，以及必試的新品「開心果麻糬撻」。這款撻同樣以店家招牌千層酥皮撻殼為賣點，口感酥化不油膩。撻面鋪了一層帶有開心果粒粒的厚厚開心果醬，而內餡則是另一層開心果慕絲，比面層的醬更細膩幼滑。來到撻底更是重點所在，是煙韌又Q彈的麻糬。三層混合一起，甜中帶鹹，絕對會讓人吃不停口。

Goat Bakers（南灣店）

2. RORO EATOLOGY 鍋鍋食研：升級版杜拜朱古力大福

在澳門永樂戲院附近的舊城區小巷中，有一間名為「RORO EATOLOGY鍋鍋食研」的烘焙店，舖面是以充滿科技感的銀灰色太空艙設計，與舊區的風味截然不同，成為了澳門本地人及遊客來訪的熱點。這間店由兩位90後男生Rory及Simon於2022年創立，開業短短數年，旋即在社交媒體上累積了相當高的人氣，有逾3萬位粉絲。

鍋鍋食研起初是以手工吐司作主打，但最受歡迎的卻是他們手工製的焦糖布甸蛋糕。這甜點靈感源自日本，但配方就經過他們改良，除了富濃郁的蛋奶香外，口感更貼近澳門人熟悉的葡撻風味，更創下單日售出300個的厲害紀錄。

而近期，乘著開心果熱潮席捲澳門，店家也推出了話題性十足的杜拜開心果麻糬。這款甜點選用自家製手拉糯米皮，內餡則有以自家鹽焗的開心果打成的粒粒、與開心果醬拌勻的酥脆炸麵包絲，口感極為豐富。老闆表示，研發時曾試過跟足韓國「正版」配方用綿花糖，但他覺得成品較黏牙，又容易變硬，於是改用糯米皮，還推出了花生及芝麻另外兩款口味，非常有驚喜。

RORO EATOLOGY 鍋鍋食研

3. Just糕：手工製麻糬Gelato

位於澳門半島關前街的「Just糕」，位置非常方便，從熱門旅遊點議事亭前地或大三巴牌坊步行約5分鐘即到達。舖面雖然不大，但主打多款即點即做的新鮮手工麻糬甜點，當中以創新的麻糬Gelato最受歡迎。這款凍冰冰的甜品共有四種口味，包括開心果、蜜桃烏龍、抹茶及日本柚子雪葩，推介當然是現時大熱的開心果味！

麻糬Gelato是以軟糯的麻糬外皮包裹著冰凍的雪糕，當收到落柯打後，店員就會即席在顧客面前炮製，將麻糬皮拉至平均，然後舀入一大球灑滿開心果仁碎的開心果雪糕，再將外皮拉呀拉、包呀包，不消一分鐘一個大大的麻糬Gelato波波就出爐！外皮軟腍腍充滿糯香，搭配有濃郁堅果及鹹香味的雪糕，解暑一流，最適合行街行到攰到時歎返粒。

Just 糕

4. 糖人街：全澳少有開心果糊

筷子基是澳門當地的住宅區，但在芸芸住宅大廈當中，就有一間特色糖水小店「糖人街」藏身於小巷之中，主打各式各樣手工製的傳統及新派中式糖水，為該區居民提供一個宵夜甜品的新選擇，而近來這間糖水店亦因著以天然食材製作糖水而開始吸引遊客慕名而來。

糖人街其中一款特色甜點就是開心果糊，店家更稱可能是全澳門唯一的中式開心果糊，每日以開心果新鮮磨製，再過篩數次隔渣，所以入口極之順滑，更帶有濃郁果仁清香，備有凍食與熱食選擇。如果喜歡再特別一點的話，推介可選開心鬼口水及太極糖水，前者加入煙韌軟熟的麻糬，後者則與其他糊雙拼成太極圖案的糖水，最適合有選擇困難症的食客。

糖人街

5. 何老師窗台咖啡：開心果脆絲Cappuccino

澳門官也街附近有間名為「何老師窗台咖啡」的特色外賣咖啡店，近期成為了小紅書熱門景點。店家坐落於益隆炮竹廠舊址旁邊，於獨特的黑色工業風建築中，開了一扇充滿舊式維也納風情的小小木窗口，無論是顧客點餐、付款或是咖啡師沖調咖啡，全都在這小窗台進行，儀式感滿滿，所以每日都會吸引大量遊客來排隊等候兼打卡留念。

店家主打多款手沖單品咖啡及奶茶，當中以甜筒卡布奇諾（Cappuccino）最具人氣。這款創意咖啡是以脆卜卜的甜筒餅乾取代傳統紙杯，更有榛果朱古力、樹莓紅絲絨及最推介的開心果脆絲三種口味選擇。以開心果味為例，甜筒邊緣灑滿了開心果絲及朱古力碎，咖啡則用即點即磨的咖啡豆沖製，香醇厚實，呷一口，淡淡開心果的堅果香更滲進甘醇的咖啡中，大大提升味道層次。

何老師窗台咖啡

杜拜朱古力從哪裡來？

杜拜朱古力原本是由杜拜甜點品牌FIX Chocolatier於2022年首創，靈感源自創辦人Sarah Hamouda懷孕時，想念傳統阿拉伯甜點「庫納法」（Knafeh）的味道，於是將開心果醬與酥脆的庫納法餅絲作為內餡，創作出這款獨特甜點。

後來，TikTok網紅Maria Vehera試吃杜拜朱古力的影片後，因其酥脆口感及濃郁風味令這款朱古力一夜間於網上爆紅，觀看次數破億，迅速引起全球熱潮，不少朱古力品牌都相繼推出杜拜朱古力，而韓國更出現變奏版的杜拜朱古力麻糬，連韓星EXO伯賢、aespa成員Karina、IVE張員瑛等都拍片分享，掀起一陣熱潮。