昇哥打卡｜河內古街區新春裝飾一片紅

到春節，越南首都河內還劍郡的古街區便會變身為一片紅色的海洋，吸引許多遊客前來感受這個傳統節日的氣氛。古街區的攤檔以其色彩繽紛的新春裝飾、揮春及利是封而著稱，散發出濃厚的年味，是市民和遊客打卡的亮點。

河內的古街區擁有悠久的歷史，早在15世紀便已形成。這裡的小巷和傳統建築見證了多個朝代的興衰。不僅是商業中心，也是文化交流的場域。每年春節期間，當地的商販會在街頭擺攤，出售各種新春裝飾品，讓古街區充滿了節日的喜慶氣氛。

行走在古街上，映入眼簾的是紅彤彤的揮春，上面書寫著吉祥話語，象徵著對新一年的祝福。而每個攤檔前，各式各樣精心設計的裝飾和利是封也吸引了不少遊客的目光。

河內古街區的幾條主要街道每年春節期間都會裝飾得極為華麗，不僅是拍攝的絕佳選擇，也是體驗越南傳統文化的好地方。

拍攝河內古街區新春裝飾小貼士：

古街區建築外貌古樸，加上攤檔一片紅色的燈籠、傳統裝飾，是拍照的好題材 晚上的古城街，一串串亮麗的燈籠和裝飾亮燈後更顯特色 越南河內的交通比較繁忙，經常要人車爭路，拍攝時在馬路要注意安全

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max

地點 : 越南河內古街區

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影) ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。