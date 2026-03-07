內地賞櫻勝地5大推介！無錫世界級賞櫻勝地/貴州逾2.4萬畝櫻花園 染井吉野/大島櫻/罕見鬱金櫻花海
發佈時間：10:15 2026-03-07 HKT
內地賞櫻勝地推介｜每年春季，櫻花綻放成為內地一道亮麗風景線，吸引眾多遊客前來觀賞。與日本、韓國的櫻花季相比，內地的櫻花分布更廣，花期也較長，從南方溫暖地區的早春開始，到華中、華東地區的3至4月高峰，各地呈現不同風貌，不僅有大規模的花海，還結合自然山水、古典園林或城市景觀，可感受醉人春日絕色，下文為大家整理內地5大賞櫻勝地及一日遊本地團行程，包括無錫、蘇州、武漢等地各具特色，有計劃賞花春遊不妨納入行程。
內地賞櫻勝地5大推介目錄
1.無錫：太湖黿頭渚的湖光櫻景
無錫太湖黿頭渚擁有近3萬株櫻花，涵蓋68個品種，被視為中國規模較大的賞櫻基地之一，更享有「中華第一賞櫻勝地」的美譽。櫻花與太湖山水相映，形成從湖面、陸地到空中多角度觀賞的景觀。最佳觀賞期為染井吉野櫻盛開時段，分早、中、晚櫻階段。遊客可在長春橋、櫻花谷、賞櫻樓及櫻花大道等地觀賞，早晨、白天、黃昏及夜晚均有不同風貌，夜間更有燈光照明。
無錫太湖黿頭渚
- 位置：江蘇省無錫市濱湖區黿渚路1號
- 主要品種：染井吉野櫻等68種
- 最佳花期：3月下旬至4月
- 一日團詳情：按此
2.蘇州：古典園林中的櫻花雅致
蘇州賞櫻以古典園林為特色，櫻花與古建築、水池、假山完美融合，呈現詩意江南風情。拙政園作為中國四大名園之一，是江南古典園林的代表，其東園周邊櫻花倒映水中，曲橋涼亭如水墨畫；獅子林則以櫻花襯托假山與亭台，步行其中古意盎然。其他地點如留園及七里山塘古街亦有櫻花點綴。花期約3月至4月，環境寧靜，適合緩慢遊覽及拍照。
蘇州拙政園與獅子林
- 位置：江蘇省蘇州市姑蘇區東北街178號
- 主要品種：多為園林常見櫻花
- 最佳花期：3月至4月
- 一日團詳情：按此
3.武漢：東湖磨山的大規模櫻花
武漢東湖磨山櫻花園栽種萬餘株櫻花，品種超過80種，匯集「染井吉野」、「大島櫻」、「關山」、「八重紅枝垂」、「雨晴垂枝」等逾80種優質品種，以及罕見的「鬱金」、「御衣黃」綠櫻珍品，與日本青森縣弘前櫻花園及美國華盛頓州櫻花園並稱「世界三大櫻花之都」。園內採用日式風格設計，櫻花沿湖岸綻放，花瓣飄落水面形成自然景觀。新增空中棧道提供多層次視角，同期油菜花增添色彩。最佳期為3月中下旬至4月初，夜晚燈光秀較為突出。主要景點包括磨山櫻花園及相關亭台。
武漢東湖磨山櫻花園
- 地址：武漢市洪山區魯磨路665號
- 主要品種：染井吉野、關山等80餘種
- 最佳花期：3月中下旬至4月初
- 一日團詳情：按此
4.貴州：平壩的世界最大櫻花海
貴州平壩櫻花園佔地超過2.4萬畝，種植近70萬株櫻花，為全球規模最大的櫻花基地之一。櫻花覆蓋高原山地及湖畔，粉紅花海與青山碧水相襯，視野開闊。早櫻呈白色、晚櫻偏粉紅，花期約20天左右，主要集中在3月。登高觀景台可俯瞰整體景觀，亦可野餐或漫步花間小徑、茶園棧道，感受微風吹落的櫻花雨。
貴州平壩櫻花園
- 位置：貴州省安順市平壩區
- 主要品種：關山櫻、普賢象櫻、松月櫻等
- 最佳花期：3月
- 本地團詳情：按此
5.雲南：昆明圓通山的早春櫻潮
昆明圓通山以本土雲南櫻花及海棠為主，形成粉紅隧道與花海景觀，早春2月至3月初即盛開，為中國較早賞櫻地點之一。櫻花大道及海棠區最為集中，公園位於市中心，結合動物園等設施。花期較短但密集，期間常有相關文化活動。氣候溫和，適合早季出行。
雲南昆明圓通山
- 位置：雲南省昆明市
- 主要品種：雲南櫻花、垂絲海棠
- 最佳花期：2月至3月初
- 本地團詳情：按此
資料及圖片來源：Klook