內地賞櫻勝地5大推介！無錫世界級賞櫻勝地/貴州逾2.4萬畝櫻花園 染井吉野/大島櫻/罕見鬱金櫻花海

內地賞櫻勝地推介｜每年春季，櫻花綻放成為內地一道亮麗風景線，吸引眾多遊客前來觀賞。與日本、韓國的櫻花季相比，內地的櫻花分布更廣，花期也較長，從南方溫暖地區的早春開始，到華中、華東地區的3至4月高峰，各地呈現不同風貌，不僅有大規模的花海，還結合自然山水、古典園林或城市景觀，可感受醉人春日絕色，下文為大家整理內地5大賞櫻勝地及一日遊本地團行程，包括無錫、蘇州、武漢等地各具特色，有計劃賞花春遊不妨納入行程。

無錫太湖黿頭渚擁有近3萬株櫻花，涵蓋68個品種，被視為中國規模較大的賞櫻基地之一，更享有「中華第一賞櫻勝地」的美譽。櫻花與太湖山水相映，形成從湖面、陸地到空中多角度觀賞的景觀。最佳觀賞期為染井吉野櫻盛開時段，分早、中、晚櫻階段。遊客可在長春橋、櫻花谷、賞櫻樓及櫻花大道等地觀賞，早晨、白天、黃昏及夜晚均有不同風貌，夜間更有燈光照明。

無錫太湖黿頭渚

蘇州賞櫻以古典園林為特色，櫻花與古建築、水池、假山完美融合，呈現詩意江南風情。拙政園作為中國四大名園之一，是江南古典園林的代表，其東園周邊櫻花倒映水中，曲橋涼亭如水墨畫；獅子林則以櫻花襯托假山與亭台，步行其中古意盎然。其他地點如留園及七里山塘古街亦有櫻花點綴。花期約3月至4月，環境寧靜，適合緩慢遊覽及拍照。

蘇州拙政園與獅子林

武漢東湖磨山櫻花園栽種萬餘株櫻花，品種超過80種，匯集「染井吉野」、「大島櫻」、「關山」、「八重紅枝垂」、「雨晴垂枝」等逾80種優質品種，以及罕見的「鬱金」、「御衣黃」綠櫻珍品，與日本青森縣弘前櫻花園及美國華盛頓州櫻花園並稱「世界三大櫻花之都」。園內採用日式風格設計，櫻花沿湖岸綻放，花瓣飄落水面形成自然景觀。新增空中棧道提供多層次視角，同期油菜花增添色彩。最佳期為3月中下旬至4月初，夜晚燈光秀較為突出。主要景點包括磨山櫻花園及相關亭台。

武漢東湖磨山櫻花園

貴州平壩櫻花園佔地超過2.4萬畝，種植近70萬株櫻花，為全球規模最大的櫻花基地之一。櫻花覆蓋高原山地及湖畔，粉紅花海與青山碧水相襯，視野開闊。早櫻呈白色、晚櫻偏粉紅，花期約20天左右，主要集中在3月。登高觀景台可俯瞰整體景觀，亦可野餐或漫步花間小徑、茶園棧道，感受微風吹落的櫻花雨。

貴州平壩櫻花園

昆明圓通山以本土雲南櫻花及海棠為主，形成粉紅隧道與花海景觀，早春2月至3月初即盛開，為中國較早賞櫻地點之一。櫻花大道及海棠區最為集中，公園位於市中心，結合動物園等設施。花期較短但密集，期間常有相關文化活動。氣候溫和，適合早季出行。

雲南昆明圓通山

資料及圖片來源：Klook