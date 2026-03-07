Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地賞櫻勝地5大推介！無錫世界級賞櫻勝地/貴州逾2.4萬畝櫻花園 染井吉野/大島櫻/罕見鬱金櫻花海

旅遊
更新時間：10:15 2026-03-07 HKT
發佈時間：10:15 2026-03-07 HKT

內地賞櫻勝地推介｜每年春季，櫻花綻放成為內地一道亮麗風景線，吸引眾多遊客前來觀賞。與日本、韓國的櫻花季相比，內地的櫻花分布更廣，花期也較長，從南方溫暖地區的早春開始，到華中、華東地區的3至4月高峰，各地呈現不同風貌，不僅有大規模的花海，還結合自然山水、古典園林或城市景觀，可感受醉人春日絕色，下文為大家整理內地5大賞櫻勝地及一日遊本地團行程，包括無錫、蘇州、武漢等地各具特色，有計劃賞花春遊不妨納入行程。

內地賞櫻勝地5大推介目錄

  1. 無錫：太湖黿頭渚
  2. 蘇州：「中國四大名園」拙政園
  3. 武漢：東湖磨山
  4. 貴州：逾2.4萬畝平壩櫻花園
  5. 雲南：昆明圓通山

1.無錫：太湖黿頭渚的湖光櫻景

無錫太湖黿頭渚擁有近3萬株櫻花，涵蓋68個品種，被視為中國規模較大的賞櫻基地之一，更享有「中華第一賞櫻勝地」的美譽。櫻花與太湖山水相映，形成從湖面、陸地到空中多角度觀賞的景觀。最佳觀賞期為染井吉野櫻盛開時段，分早、中、晚櫻階段。遊客可在長春橋、櫻花谷、賞櫻樓及櫻花大道等地觀賞，早晨、白天、黃昏及夜晚均有不同風貌，夜間更有燈光照明。

無錫太湖黿頭渚

  • 位置：江蘇省無錫市濱湖區黿渚路1號
  • 主要品種：染井吉野櫻等68種
  • 最佳花期：3月下旬至4月
  • 一日團詳情：按此

回到目錄

2.蘇州：古典園林中的櫻花雅致

蘇州賞櫻以古典園林為特色，櫻花與古建築、水池、假山完美融合，呈現詩意江南風情。拙政園作為中國四大名園之一，是江南古典園林的代表，其東園周邊櫻花倒映水中，曲橋涼亭如水墨畫；獅子林則以櫻花襯托假山與亭台，步行其中古意盎然。其他地點如留園及七里山塘古街亦有櫻花點綴。花期約3月至4月，環境寧靜，適合緩慢遊覽及拍照。

蘇州拙政園與獅子林

  • 位置：江蘇省蘇州市姑蘇區東北街178號
  • 主要品種：多為園林常見櫻花
  • 最佳花期：3月至4月
  • 一日團詳情：按此

回到目錄

3.武漢：東湖磨山的大規模櫻花

武漢東湖磨山櫻花園栽種萬餘株櫻花，品種超過80種，匯集「染井吉野」、「大島櫻」、「關山」、「八重紅枝垂」、「雨晴垂枝」等逾80種優質品種，以及罕見的「鬱金」、「御衣黃」綠櫻珍品，與日本青森縣弘前櫻花園及美國華盛頓州櫻花園並稱「世界三大櫻花之都」。園內採用日式風格設計，櫻花沿湖岸綻放，花瓣飄落水面形成自然景觀。新增空中棧道提供多層次視角，同期油菜花增添色彩。最佳期為3月中下旬至4月初，夜晚燈光秀較為突出。主要景點包括磨山櫻花園及相關亭台。

武漢東湖磨山櫻花園

  • 地址：武漢市洪山區魯磨路665號
  • 主要品種：染井吉野、關山等80餘種
  • 最佳花期：3月中下旬至4月初
  • 一日團詳情：按此

回到目錄

4.貴州：平壩的世界最大櫻花海

貴州平壩櫻花園，種植近70萬株櫻花，為全球規模最大的櫻花基地之一。
貴州平壩櫻花園，種植近70萬株櫻花，為全球規模最大的櫻花基地之一。
可野餐或漫步花間小徑、茶園棧道，感受微風吹落的櫻花雨。
可野餐或漫步花間小徑、茶園棧道，感受微風吹落的櫻花雨。

貴州平壩櫻花園佔地超過2.4萬畝，種植近70萬株櫻花，為全球規模最大的櫻花基地之一。櫻花覆蓋高原山地及湖畔，粉紅花海與青山碧水相襯，視野開闊。早櫻呈白色、晚櫻偏粉紅，花期約20天左右，主要集中在3月。登高觀景台可俯瞰整體景觀，亦可野餐或漫步花間小徑、茶園棧道，感受微風吹落的櫻花雨。

貴州平壩櫻花園

  • 位置：貴州省安順市平壩區
  • 主要品種：關山櫻、普賢象櫻、松月櫻等
  • 最佳花期：3月
  • 本地團詳情：按此

回到目錄

5.雲南：昆明圓通山的早春櫻潮

昆明圓通山為中國較早賞櫻地點之一。
昆明圓通山為中國較早賞櫻地點之一。
盛開時形成粉紅隧道與花海景觀。
盛開時形成粉紅隧道與花海景觀。

昆明圓通山以本土雲南櫻花及海棠為主，形成粉紅隧道與花海景觀，早春2月至3月初即盛開，為中國較早賞櫻地點之一。櫻花大道及海棠區最為集中，公園位於市中心，結合動物園等設施。花期較短但密集，期間常有相關文化活動。氣候溫和，適合早季出行。

雲南昆明圓通山

  • 位置：雲南省昆明市
  • 主要品種：雲南櫻花、垂絲海棠
  • 最佳花期：2月至3月初
  • 本地團詳情：按此

回到目錄

資料及圖片來源：Klook

延伸閱讀：深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
14小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
13小時前
路透社
伊朗局勢｜恐爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
3小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
14小時前
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
13小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
19小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:39
伊朗局勢｜特朗普：除非伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議｜持續更新
即時國際
35分鐘前