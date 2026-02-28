Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年免費旅遊好去處2026｜全國28大景點免費入場攻略 香港人符合屬馬/姓名帶馬/生日免門票 打卡清遠/湖南/新疆/上海

旅遊
更新時間：00:10 2026-02-28 HKT
發佈時間：00:10 2026-02-28 HKT

香港人北上旅遊，無論長線或短線旅遊都有捧場客，本文介紹28個內地人氣景點，在2026年全年提供優惠，屬馬、姓名帶馬、生日到訪，只要符合條件，憑身份證明文件就可以免費入場，大家不妨對號入座，盡享馬年福利。

 

  2026年28大景點免費入場
屬馬 例如出生年份：1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年
姓馬 例如：馬國明、馬德鐘、馬貫東、馬浚偉、馬雲、馬化騰
姓名有馬 例如：馮、駱、駿、瑪、駒、馳、騏、驊
備註 優惠詳情以各景點官方最新公布為準。

 

 

 

 

 

 

2026年28大景點免費入場詳情⬇⬇⬇

1. 廣東　清遠北江　

廣東省清遠北江，坐船夜遊景色優美。
廣東省清遠北江，坐船夜遊景色優美。
  • 地址：廣東省清遠市清城品北江一路40號（顯示地圖）
  • 電話：18902356666
  • 活動時間：即日至2027年2月5日（除春節、五一、十一假期）
  • 免票規則：屬馬、姓名帶馬字或當天生日遊客免費坐船，一、北江夜游船票一張（燈光秀一層）；二、北江日遊船票一張（飛來寺往返）。於北江交旅屬下南岸碼頭、鳳城碼頭、飛來寺碼頭等均可兌換。

2. 福建　華安七彩官畲景區　

福建省華安七彩官畲景區。
福建省華安七彩官畲景區。
  • 地址：福建省漳州市華安縣新圩鎮官畬村42號（顯示地圖）
  • 電話：0596-7272886
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票

3. 福建　長汀景區　

福建省長汀景區。
福建省長汀景區。
  • 地址：福建省龍岩市長汀縣客家大道6-51梯（顯示地圖）
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票

4. 江西　廬山景區　

江西省廬山景區。
江西省廬山景區。
  • 地址：江西省九江市廬山市牯嶺鎮河西路48號（顯示地圖）
  • 電話：4009006162
  • 免票時間：即日至2027年2月5日（除五一、十一）
  • 免票規則：屬馬遊客免門票

5. 江西　廬山西海風景名勝區　

江西省廬山西海風景名勝區。
江西省廬山西海風景名勝區。
  • 地址：九江市永修縣柘林鎮集散中心停車場（顯示地圖）
  • 電話：4008451618
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票

6. 江西　九江吳城候鳥小鎮　

江西省九江吳城候鳥小鎮。
江西省九江吳城候鳥小鎮。
  • 地址：江西省九江市永修縣吳城鎮永吳公路西（顯示地圖）
  • 電話：19318606526
  • 免票時間：即日至2027年2月5日
  • 免票規則：屬馬遊客生日當月免門票

7. 江西　上饒龜峰景區　

江西省龜峰景區是世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級景區、國家森林公園，景色優美，是一家大細遊山玩水好去處。

  • 地址：江西省上饒市弋陽縣龜峰風景區（顯示地圖）
  • 電話：0793-58420200793-7112400
  • 免票時間：2026年全年（除五一、十一）
  • 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票

8. 江西　大茅山

江西省德興市大茅山彩虹童話村。
江西省德興市大茅山彩虹童話村。
  • 地址：江西省上饒市德興市大茅山國家級風景名勝區（顯示地圖）
  • 電話：0793-781812815870910800
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票

9. 新疆　賽里木湖景區

新疆賽里木湖景區。
新疆賽里木湖景區。
  • 地址：新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市30國道旁（顯示地圖）
  • 電話：4000919188
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客生日當天免門票

10. 新疆　哈密翼龍雅丹大海道景區

新疆哈密翼龍雅丹大海道景區。（圖片來源：哈密雅丹大海道景區）
新疆哈密翼龍雅丹大海道景區。（圖片來源：哈密雅丹大海道景區）

國家4A級景區，世界雅丹，翼龍之鄉，是當年玄奘取西經走過的地方。

  • 地址：哈密市伊州區伊州區X088雅爾當風景旅游區(魔鬼城)（顯示地圖）
  • 電話：0902-6581888/18655995531
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客免門票（景區自駕車票需另行購買）

11. 湖南　回雁峰旅遊區

南岳衡山七十二個山峰，以回雁峰為首，素有「南岳第一峰」美譽，是瀟湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰煙雨」所在地，登上可眺望湘江如帶的美景。

  • 地址：湖南省衡陽市雁峰區回雁峰景區（顯示地圖）
  • 電話：0734-8225728
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客，免費參觀大雁文化體驗館一樓主展區
  • 網址：按此　

12. 湖北　仙桃沔陽小鎮

  • 地址：湖北省仙桃市排湖風景區（顯示地圖）
  • 電話：0728-8882666
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票

13. 浙江　杭州靈隱飛來峰景區

浙江省杭州靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）免票開放，景區同步實行「實名預約、分時遊覽」管理機制。（圖片來源：中新社）
浙江省杭州靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）免票開放，景區同步實行「實名預約、分時遊覽」管理機制。（圖片來源：中新社）

打卡景點有飛來峰、靈隱寺、永福寺、韜光寺等。

  • 地址：浙江省杭州市西湖區天曹橋路7號（顯示地圖）
  • 電話：0571-87969691
  • 免票時間：永久
  • 免票規則：遊客需通過微信/支付寶「杭州靈隱飛來峰」小程序預約，每日有限量。70歲以上免費入場。

14. 安徽　阜陽潁上四大景區

包括龍家花園、明清苑、迪溝風景區、管子文化園等。

  • 地址：安徽省阜阳市颍上縣客來居旅館西南側（顯示地圖）
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客免門票

15. 安徽　九華山花台景區

  • 地址：安徽省池州市青陽縣九華鄉九華街芙蓉路（顯示地圖）
  • 電話：0566-2831288
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客免首道門票

16. 上海　花開海上生態園

上海市金山區的花開海上生態園花海。（圖片來源：新華社）
上海市金山區的花開海上生態園花海。（圖片來源：新華社）
  • 地址：上海市金山區朱涇鎮待涇村秀涇6060號（顯示地圖）
  • 電話：021-57320668
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客可享￥15優惠票；屬馬兼姓名帶馬的遊客免門票

17. 上海　馥桂萌寵園

馥桂萌寵園佔地面積246畝，引進30個萌寵品類，數量超過300隻，包括小鹿、羊駝、鴕鳥、鴯鶓、南北浣熊、大馬士革羊、樹懶、鵜鶘、袋鼠等。

  • 地址：上海市嘉定區馥桂萌寵園（顯示地圖）
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客免門票

18. 北京　冶仙塔

  • 地址：北京市密雲區檀營鄉檀營村（顯示地圖）
  • 電話：010-69091290
  • 活動時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬或姓馬遊客免門票

19. 寧夏　西夏陵景區

寧夏西夏陵景區，周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》取景地。
寧夏西夏陵景區，周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》取景地。

周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》也曾在這景點拍攝。

  • 地址：寧夏回族自治區銀川市西夏區京銀線（南繞城高速110國道交叉口以南500米）（顯示地圖）
  • 電話：0951-5668966
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：全國遊客免首道門票

20. 甘肅　張掖冰溝丹霞旅遊景區

國家4A級景區，以「雄險神奇」著稱，展現獨特的窗欞狀宮殿丹霞地貌，遊玩設施有騎駱駝、越野車、熱氣球、直升機、滑翔傘等。

  • 地址：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣213省道（顯示地圖）
  • 電話：0936-5623666
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票
  • 網址：按此

21. 甘肅　武威市景區群

  • 地址：武威市涼州區和平街鐘樓巷76號大雲寺景區（顯示地圖）
  • 電話：0935-2214086
  • 包括雷台、文廟、天梯山石窟、涼州會盟紀念館、大雲寺景區
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬遊客免首道門票

22. 陝西　太白山景區

  • 地址：陝西省寶雞市眉縣湯峪鎮中心大道與迎賓大道交叉口（顯示地圖）
  • 電話：0917-5716685／4006980917
  • 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
  • 免票規則：屬馬遊客免門票

23. 陝西　紅河谷景區

  • 地址：陝西省寶雞市眉縣河營路陝西省紅河谷森林公園（顯示地圖）
  • 電話：400-678-05780917-5790019
  • 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
  • 免票規則：屬馬遊客免門票

24. 陝西　武威市部分景區

包括雷台、文廟、天梯山石窟等。

  • 地址：陝西省武威市涼州區張義鎮燈山村7組天梯山石窟（顯示地圖）
  • 電話：0935-2980219
  • 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
  • 免票規則：屬馬遊客免首道門票

25. 重慶　歡樂谷

重慶歡樂谷。
重慶歡樂谷。

主打山地特色主題樂園。

  • 地址：重慶市兩江新區禮嘉國際商務旅游城金渝大道29號（顯示地圖）
  • 電話：023-86063555
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：當天生日遊客免門票，並獲贈生日徽章、生日賀卡、生日券包、長壽麵或小吃一份，大巡遊花車乘坐體驗（必須提前三天致電023-63111666遊客中心預約），同行親友購票優惠，即高峰日￥190，平日￥170。
  • 網址：按此　

26. 四川 　康定A級景區

康定木格措，遊客坐雪地衝鋒舟遊玩。
康定木格措，遊客坐雪地衝鋒舟遊玩。

四川康定以「情歌故里」著稱，擁有多個著名的高等級旅遊景區。核心A級景區包括國家4A級旅游景區「木格措風景區」（康定情歌風景區，有冰湖、溫泉）、「木雅聖地景區」（有高山草甸、貢嘎雪山觀景台）及「塔公草原」。這些景區集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。

  • 地址： 四川省甘孜藏族自治州康定市318國道貢布卡二號橋（顯示地圖）
  • 電話：0836-8908880
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬、姓馬或姓名中普通話讀音「ma」的遊客，免門票及觀光車半價優惠

27. 四川 宜賓興文石海景區

四川省宜賓興文石海。
四川省宜賓興文石海。
  • 地址：四川省宜賓市興文縣石海鎮石海村1組20號興文石海洞鄉旅游區（顯示地圖）
  • 電話：0831-8622078
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬或姓馬遊客免門票；名為「馬石海」免門票及交通

28. 四川　華鎣山旅遊區

  • 地址：四川省廣安市華鎣市紅岩鄉高頂村（顯示地圖）
  • 電話：0826-4330069
  • 免票時間：2026年全年
  • 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票

文：林樂樂

