馬年免費旅遊好去處2026｜全國28大景點免費入場攻略 香港人符合屬馬/姓名帶馬/生日免門票 打卡清遠/湖南/新疆/上海
發佈時間：00:10 2026-02-28 HKT
香港人北上旅遊，無論長線或短線旅遊都有捧場客，本文介紹28個內地人氣景點，在2026年全年提供優惠，屬馬、姓名帶馬、生日到訪，只要符合條件，憑身份證明文件就可以免費入場，大家不妨對號入座，盡享馬年福利。
|2026年28大景點免費入場
|屬馬
|例如出生年份：1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年
|姓馬
|例如：馬國明、馬德鐘、馬貫東、馬浚偉、馬雲、馬化騰
|姓名有馬
|例如：馮、駱、駿、瑪、駒、馳、騏、驊
|備註
|優惠詳情以各景點官方最新公布為準。
2026年28大景點免費入場詳情⬇⬇⬇
1. 廣東 清遠北江
- 地址：廣東省清遠市清城品北江一路40號（顯示地圖）
- 電話：18902356666
- 活動時間：即日至2027年2月5日（除春節、五一、十一假期）
- 免票規則：屬馬、姓名帶馬字或當天生日遊客免費坐船，一、北江夜游船票一張（燈光秀一層）；二、北江日遊船票一張（飛來寺往返）。於北江交旅屬下南岸碼頭、鳳城碼頭、飛來寺碼頭等均可兌換。
2. 福建 華安七彩官畲景區
- 地址：福建省漳州市華安縣新圩鎮官畬村42號（顯示地圖）
- 電話：0596-7272886
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票
3. 福建 長汀景區
- 地址：福建省龍岩市長汀縣客家大道6-51梯（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票
4. 江西 廬山景區
- 地址：江西省九江市廬山市牯嶺鎮河西路48號（顯示地圖）
- 電話：4009006162
- 免票時間：即日至2027年2月5日（除五一、十一）
- 免票規則：屬馬遊客免門票
5. 江西 廬山西海風景名勝區
- 地址：九江市永修縣柘林鎮集散中心停車場（顯示地圖）
- 電話：4008451618
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票
6. 江西 九江吳城候鳥小鎮
- 地址：江西省九江市永修縣吳城鎮永吳公路西（顯示地圖）
- 電話：19318606526
- 免票時間：即日至2027年2月5日
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免門票
7. 江西 上饒龜峰景區
江西省龜峰景區是世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級景區、國家森林公園，景色優美，是一家大細遊山玩水好去處。
- 地址：江西省上饒市弋陽縣龜峰風景區（顯示地圖）
- 電話：0793-5842020、0793-7112400
- 免票時間：2026年全年（除五一、十一）
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票
8. 江西 大茅山
- 地址：江西省上饒市德興市大茅山國家級風景名勝區（顯示地圖）
- 電話：0793-7818128、15870910800
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客生日當月免首道門票
9. 新疆 賽里木湖景區
- 地址：新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市30國道旁（顯示地圖）
- 電話：4000919188
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客生日當天免門票
10. 新疆 哈密翼龍雅丹大海道景區
國家4A級景區，世界雅丹，翼龍之鄉，是當年玄奘取西經走過的地方。
- 地址：哈密市伊州區伊州區X088雅爾當風景旅游區(魔鬼城)（顯示地圖）
- 電話：0902-6581888/18655995531
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票（景區自駕車票需另行購買）
11. 湖南 回雁峰旅遊區
南岳衡山七十二個山峰，以回雁峰為首，素有「南岳第一峰」美譽，是瀟湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰煙雨」所在地，登上可眺望湘江如帶的美景。
- 地址：湖南省衡陽市雁峰區回雁峰景區（顯示地圖）
- 電話：0734-8225728
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客，免費參觀大雁文化體驗館一樓主展區
- 網址：按此
12. 湖北 仙桃沔陽小鎮
- 地址：湖北省仙桃市排湖風景區（顯示地圖）
- 電話：0728-8882666
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票
13. 浙江 杭州靈隱飛來峰景區
打卡景點有飛來峰、靈隱寺、永福寺、韜光寺等。
- 地址：浙江省杭州市西湖區天曹橋路7號（顯示地圖）
- 電話：0571-87969691
- 免票時間：永久
- 免票規則：遊客需通過微信/支付寶「杭州靈隱飛來峰」小程序預約，每日有限量。70歲以上免費入場。
14. 安徽 阜陽潁上四大景區
包括龍家花園、明清苑、迪溝風景區、管子文化園等。
- 地址：安徽省阜阳市颍上縣客來居旅館西南側（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
15. 安徽 九華山花台景區
- 地址：安徽省池州市青陽縣九華鄉九華街芙蓉路（顯示地圖）
- 電話：0566-2831288
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免首道門票
16. 上海 花開海上生態園
- 地址：上海市金山區朱涇鎮待涇村秀涇6060號（顯示地圖）
- 電話：021-57320668
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客可享￥15優惠票；屬馬兼姓名帶馬的遊客免門票
17. 上海 馥桂萌寵園
馥桂萌寵園佔地面積246畝，引進30個萌寵品類，數量超過300隻，包括小鹿、羊駝、鴕鳥、鴯鶓、南北浣熊、大馬士革羊、樹懶、鵜鶘、袋鼠等。
- 地址：上海市嘉定區馥桂萌寵園（顯示地圖）
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免門票
18. 北京 冶仙塔
- 地址：北京市密雲區檀營鄉檀營村（顯示地圖）
- 電話：010-69091290
- 活動時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或姓馬遊客免門票
19. 寧夏 西夏陵景區
周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》也曾在這景點拍攝。
- 地址：寧夏回族自治區銀川市西夏區京銀線（南繞城高速110國道交叉口以南500米）（顯示地圖）
- 電話：0951-5668966
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：全國遊客免首道門票
20. 甘肅 張掖冰溝丹霞旅遊景區
國家4A級景區，以「雄險神奇」著稱，展現獨特的窗欞狀宮殿丹霞地貌，遊玩設施有騎駱駝、越野車、熱氣球、直升機、滑翔傘等。
- 地址：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣213省道（顯示地圖）
- 電話：0936-5623666
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或名字帶馬的遊客免首道門票
- 網址：按此
21. 甘肅 武威市景區群
- 地址：武威市涼州區和平街鐘樓巷76號大雲寺景區（顯示地圖）
- 電話：0935-2214086
- 包括雷台、文廟、天梯山石窟、涼州會盟紀念館、大雲寺景區
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬遊客免首道門票
22. 陝西 太白山景區
- 地址：陝西省寶雞市眉縣湯峪鎮中心大道與迎賓大道交叉口（顯示地圖）
- 電話：0917-5716685／4006980917
- 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
- 免票規則：屬馬遊客免門票
23. 陝西 紅河谷景區
- 地址：陝西省寶雞市眉縣河營路陝西省紅河谷森林公園（顯示地圖）
- 電話：400-678-0578／0917-5790019
- 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
- 免票規則：屬馬遊客免門票
24. 陝西 武威市部分景區
包括雷台、文廟、天梯山石窟等。
- 地址：陝西省武威市涼州區張義鎮燈山村7組天梯山石窟（顯示地圖）
- 電話：0935-2980219
- 免票時間：2026年全年（法定節假日除外）
- 免票規則：屬馬遊客免首道門票
25. 重慶 歡樂谷
主打山地特色主題樂園。
- 地址：重慶市兩江新區禮嘉國際商務旅游城金渝大道29號（顯示地圖）
- 電話：023-86063555
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：當天生日遊客免門票，並獲贈生日徽章、生日賀卡、生日券包、長壽麵或小吃一份，大巡遊花車乘坐體驗（必須提前三天致電023-63111666遊客中心預約），同行親友購票優惠，即高峰日￥190，平日￥170。
- 網址：按此
26. 四川 康定A級景區
四川康定以「情歌故里」著稱，擁有多個著名的高等級旅遊景區。核心A級景區包括國家4A級旅游景區「木格措風景區」（康定情歌風景區，有冰湖、溫泉）、「木雅聖地景區」（有高山草甸、貢嘎雪山觀景台）及「塔公草原」。這些景區集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。
- 地址： 四川省甘孜藏族自治州康定市318國道貢布卡二號橋（顯示地圖）
- 電話：0836-8908880
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬或姓名中普通話讀音「ma」的遊客，免門票及觀光車半價優惠
27. 四川 宜賓興文石海景區
- 地址：四川省宜賓市興文縣石海鎮石海村1組20號興文石海洞鄉旅游區（顯示地圖）
- 電話：0831-8622078
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬或姓馬遊客免門票；名為「馬石海」免門票及交通
28. 四川 華鎣山旅遊區
- 地址：四川省廣安市華鎣市紅岩鄉高頂村（顯示地圖）
- 電話：0826-4330069
- 免票時間：2026年全年
- 免票規則：屬馬、姓馬、名字帶馬的遊客免首道門票
文：林樂樂
