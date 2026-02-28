馬年免費旅遊好去處2026｜全國28大景點免費入場攻略 香港人符合屬馬/姓名帶馬/生日免門票 打卡清遠/湖南/新疆/上海

香港人北上旅遊，無論長線或短線旅遊都有捧場客，本文介紹28個內地人氣景點，在2026年全年提供優惠，屬馬、姓名帶馬、生日到訪，只要符合條件，憑身份證明文件就可以免費入場，大家不妨對號入座，盡享馬年福利。

2026年28大景點免費入場 屬馬 例如出生年份：1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年 姓馬 例如：馬國明、馬德鐘、馬貫東、馬浚偉、馬雲、馬化騰 姓名有馬 例如：馮、駱、駿、瑪、駒、馳、騏、驊 備註 優惠詳情以各景點官方最新公布為準。

2026年28大景點免費入場詳情⬇⬇⬇

1. 廣東 清遠北江

廣東省清遠北江，坐船夜遊景色優美。

2. 福建 華安七彩官畲景區

福建省華安七彩官畲景區。

3. 福建 長汀景區

福建省長汀景區。

4. 江西 廬山景區

江西省廬山景區。

5. 江西 廬山西海風景名勝區

江西省廬山西海風景名勝區。

6. 江西 九江吳城候鳥小鎮

江西省九江吳城候鳥小鎮。

7. 江西 上饒龜峰景區

江西省龜峰景區是世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級景區、國家森林公園，景色優美，是一家大細遊山玩水好去處。

8. 江西 大茅山

江西省德興市大茅山彩虹童話村。

9. 新疆 賽里木湖景區

新疆賽里木湖景區。

10. 新疆 哈密翼龍雅丹大海道景區

新疆哈密翼龍雅丹大海道景區。（圖片來源：哈密雅丹大海道景區）

國家4A級景區，世界雅丹，翼龍之鄉，是當年玄奘取西經走過的地方。

11. 湖南 回雁峰旅遊區

南岳衡山七十二個山峰，以回雁峰為首，素有「南岳第一峰」美譽，是瀟湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰煙雨」所在地，登上可眺望湘江如帶的美景。

12. 湖北 仙桃沔陽小鎮

13. 浙江 杭州靈隱飛來峰景區

浙江省杭州靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）免票開放，景區同步實行「實名預約、分時遊覽」管理機制。（圖片來源：中新社）

打卡景點有飛來峰、靈隱寺、永福寺、韜光寺等。

14. 安徽 阜陽潁上四大景區

包括龍家花園、明清苑、迪溝風景區、管子文化園等。

15. 安徽 九華山花台景區

16. 上海 花開海上生態園

上海市金山區的花開海上生態園花海。（圖片來源：新華社）

17. 上海 馥桂萌寵園

馥桂萌寵園佔地面積246畝，引進30個萌寵品類，數量超過300隻，包括小鹿、羊駝、鴕鳥、鴯鶓、南北浣熊、大馬士革羊、樹懶、鵜鶘、袋鼠等。

18. 北京 冶仙塔

19. 寧夏 西夏陵景區

寧夏西夏陵景區，周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》取景地。

周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》也曾在這景點拍攝。

20. 甘肅 張掖冰溝丹霞旅遊景區

國家4A級景區，以「雄險神奇」著稱，展現獨特的窗欞狀宮殿丹霞地貌，遊玩設施有騎駱駝、越野車、熱氣球、直升機、滑翔傘等。

21. 甘肅 武威市景區群

22. 陝西 太白山景區

23. 陝西 紅河谷景區

24. 陝西 武威市部分景區

包括雷台、文廟、天梯山石窟等。

25. 重慶 歡樂谷

重慶歡樂谷。

主打山地特色主題樂園。

26. 四川 康定A級景區

康定木格措，遊客坐雪地衝鋒舟遊玩。

四川康定以「情歌故里」著稱，擁有多個著名的高等級旅遊景區。核心A級景區包括國家4A級旅游景區「木格措風景區」（康定情歌風景區，有冰湖、溫泉）、「木雅聖地景區」（有高山草甸、貢嘎雪山觀景台）及「塔公草原」。這些景區集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。

27. 四川 宜賓興文石海景區

四川省宜賓興文石海。

28. 四川 華鎣山旅遊區

文：林樂樂

