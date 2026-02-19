Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通

旅遊
更新時間：11:15 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-19 HKT

中山一日遊2026｜中山作為粵港澳大灣區宜居城市，毗鄰廣州、佛山、江門、珠海，自深中通道開通後，交通更便利，成為香港人周末或短假期北上遊玩的熱門選擇！本文介紹中山必訪旅遊景點，包括國家5A級景區孫中山故里、影帝古天樂家鄉桂南村、端午龍舟非遺文化，以及C君、陸永推介的石岐乳鴿等地道美食，整理中山必去景點+美食+交通攻略即睇10大推薦，輕鬆規劃中山短線遊！

中山一日遊景點攻略！

目錄：

  1. 桂南村：古天樂家鄉、生態藝術旅遊區
  2. 石岐佬：C君陸永推介乳鴿+網紅大煎堆
  3. 龍舟文化公園：端午賽龍舟非遺體驗
  4. 興中廣場：幻彩摩天輪+夜市美食街
  5. 中山恒遠海立方環遊城：全新地標 感受沉浸式夢幻海底奇觀
  6. 孫中山故居紀念館：國家5A級免費景區
  7. 中山市博物館：沉浸式光影歷史展覽
  8. 中山影視城：四大主題區+歌舞表演
  9. 孫文西路步行街：嶺南騎樓建築打卡
  10. 詹園：嶺南最大私家古典園林
  11. 客家莊土樓：免費打卡+客家農家菜
  12. 中山泉林歡樂世界：親子玩樂好去處

桂南村：古天樂家鄉 親子生態藝術旅遊

影帝古天樂主演《九龍城寨之圍城》除了創下香港電影史上創下佳績，在日本票房更衝破1億日圓（約港幣511萬），成功掀起一股「城寨熱」！古天樂原籍中山五桂山桂南村，為國家AAA級生態藝術旅遊區，獲國家森林鄉村稱號。從馬溪牌坊步行至旗溪，可租單車或電動車遊覽，沿途田園風光、咖啡店、露營區、塗鴉牆一應俱全。網紅生態農場可採摘蔬果、享農家菜、燒烤或圍爐煮茶，超適合親子遊及打卡。

桂南村（顯示地圖

  • 地址：中山市五桂山街道桂南村桂南大道
  • 交通：公交213路、215路、601路、K26路桂南站
  • 旗溪生態農場電話：1882601700719148816986
  • 錦龍美食農莊電話：0760-88869008
  • 喜樂咖啡電話：13750598794
  • 門票：免費

石岐佬：C君陸永推介乳鴿+網紅大煎堆

石岐乳鴿為中山市市級非物質文化遺產代表項目，百年來做出百種風味。其中，創辦於2000年的石岐佬中山菜館，以地道中山美食聞名，曾獲黃淑儀主持節目《吾湯吾水》介紹，香港組合農夫的C君、陸永亦曾於小紅書分享其特色美食。店內自設養鴿場，必試招牌烤乳鴿、馳名石岐乳鴿、發財大煎堆、菠蘿包、豉汁蒸脆肉鯇等。門外亦有攤檔售賣雞仔餅、蘆兜粽等地道小食。

石岐佬中山菜館—張溪店（顯示地圖

龍舟文化公園：端午賽龍舟非遺體驗

龍舟文化公園：端午賽龍舟非遺體驗（中山市文化廣電旅遊局）
龍舟文化公園：端午賽龍舟非遺體驗（中山市文化廣電旅遊局）

在2012年，石岐賽龍舟成功申報廣東省非物質文化遺產。位於石岐岐江河畔的龍舟文化公園，展示中山五百多年龍舟歷史及相關展品。習俗相傳，龍舟以各廟宇的名字來命名，當中以員峰牛根、基邊康龍等最具代表性。端午節期間，遊人可以在公園觀賞選手及岐江河上練習及正式比賽，而周邊商場亦會同步舉辦龍舟展覽、非遺巡遊、彩燈會、音樂會及美食活動，熱鬧非凡。

龍舟文化公園（顯示地圖

興中廣場：幻彩摩天輪+夜市美食街

興中廣場：幻彩摩天輪夜繽紛。（圖片來源：小紅書）
興中廣場：幻彩摩天輪夜繽紛。（圖片來源：小紅書）

中山地標幻彩摩天輪坐落興中廣場，黃昏時段乘搭最為浪漫，可俯瞰石岐河景色，部分時段可預訂摩天輪用餐。有網民分享，由於附近地區建築物不多，故入夜後坐摩天輪，燈光不如預期璀璨，而在地面拍攝摩天輪外觀效果則不俗。至於廣場周邊為中山步行街美食天堂，餐廳、咖啡室、酒吧林立，夜市攤檔小食豐富，港人可來此盡享夜生活。

興中廣場（顯示地圖

  • 營業時間：10:00-22:30
  • 地址：中山市石岐區鳳鳴路3號
  • 交通：公交001路、010路、010路夜、209路、K13路、悦享中山休閒觀光旅遊線路
  • 電話：0760-88860500
  • 幻彩摩天輪顧客服務中心地址：中山市石岐區鳳鳴路3號中山興中廣場F5
  • 幻彩摩天輪顧客服務中心電話：0760-89982999

中山恒遠海立方環遊城：全新地標 感受沉浸式夢幻海底奇觀

中山恒遠海立方環遊城：全新地標 感受沉浸式夢幻海底奇觀（Trip.com）
中山恒遠海立方環遊城：全新地標 感受沉浸式夢幻海底奇觀（Trip.com）

室内大型海洋世界「中山恒遠海立方環遊城」亦於2025年5月落戶興中廣場，以「親子陪伴+海洋科普」為核心，設有9大主題區，結合海洋生物展示、科普教育、美人魚與海獅表演、兒童遊樂及親子互動等。館內設有180度超長海底隧道，海洋生物在頭頂悠然穿梭而過，彷如置身海底世界；360度沉浸式水底劇場觀賞美人魚演員絢麗尾鰭，在巨型玻璃缸中與魚群共舞；小朋友亦有機會近距離接觸土撥鼠、水豚等可愛動物。

  • 營業時間：10:00-19:00（18:30停止入園）
  • 地址：中山市石岐區鳳鳴路3號興中廣場C座
  • 交通：公交001路、010路、010路夜、209路、K13路、悦享中山休閒觀光旅遊線路

孫中山故居紀念館：國家一級博物館 

孫中山故居紀念館位於中山市翠亨村，為國家一級博物館暨5A級景區，佔地15萬平方米，包括孫中山故居小洋樓、農耕文化區、非遺展示區、辛亥革命公園及翠亨村。其中，由孫中山規劃建設的一座二層小洋樓是全國重點文物保護單位，位於庭園的銅塑《根》，重塑孫中山童年聽村民親述洪秀全和太平天國起義的故事。

孫中山故居紀念館（顯示地圖

  • 開放時間：09:00-17:30（17:00停止入場）
  • 地址：中山市南朗鎮翠亨大道93號
  • 交通：
    • 公交車：082路、215路、218路、K26、K28（孫中山故居站）
    • 動車：搭乘動車到廣州南站、珠海站或中山站，轉乘輕軌到達翠亨站或南朗站下車，坐公交車到達「孫中山故居」站下車。
    • 船：乘坐中山港快船到達中山港後，乘坐公交車到達「孫中山故居」站下車。
    • 自駕：導航搜索「孫中山故居紀念館」
  • 電話：0760-28158366
  • 門票：免費

中山市博物館：園林式布局 參觀沉浸式歷史展 

中山市博物館1984年成立，連同2022年對外開放的新館，總佔地面積1.7萬平方米，園林式布局保留多處歷史建築，主館由僑立中山公醫院舊址改建，以及中共中山縣委一三九招待所舊址、鄭藻如舊居（未開放）等。

常設展廳《風起伶仃洋——中山歷史陳列》以深海藍色為主調，從海洋文明中的「波濤」作為主線元素，將展廳時區設定為午夜，巧妙運燈光、巨幕投影及藝術裝置，讓觀客彷如置身時光隧道，了解中山的歷史。專題博物館有香山商業文化博物館、中山華僑歷史博物館、中山收音機博物館等，生動呈現香山（中山）歷史、香山商業發展、華僑環球視野、內地收音機產業和廣播事業發展史。

中山市博物館（顯示地圖

中山影視城：國十大影視基地 玩盡4大景區

7. 中山影視城 ¥65玩盡4大景區。(圖片來源：中山影視城@微信)　
7. 中山影視城 ¥65玩盡4大景區。(圖片來源：中山影視城@微信)　

位於翠亨村的中山影視城為中國十大影視基地之一，最初為配合中央電視台拍攝大型電視劇《孫中山》而建，佔地300畝，分別設有中國、日本、英國、美國4大景區。每日免費表演包括中心廣場綜藝及黃埔軍校馬戰，園內設有服裝出租拍攝服務，另有「棲遲小吧」，集文旅商品、咖啡屋、畫展、書吧於一身。

中山影視城（顯示地圖

  • 營業時間：日場08:30-16:00；夜場16:00-22:00
  • 地址：中山市南朗街道翠亨村翠亨大道85號
  • 交通：087路、215路、K28路、Y01路、218路
  • 電話：0760-85501888
  • 門票：Trip.com二人門票$45.19起

孫文西路步行街：必看嶺南騎樓建築 打卡思豪大酒店

中山孫文西路步行街古稱迎恩街，1925年為紀念孫中山，故改稱為孫文路。 孫文西路步行街於2023年入選《第二批國家級旅遊休閒街區名單》，道路兩旁的低層建築物結合19世紀末、20世紀初歐洲風格建築與嶺南騎樓建築，被稱為「南洋風格建築」，部分馬卡龍色調外牆吸引不少旅客打卡。步行街仍有不少老店保留，如建於1862年的福壽堂藥材店、1929年的舊永安公司分店；必到文化廣場噴水池、陳宅中大型壁畫及不定期的舞台文化表演。

孫文西路步行街（顯示地圖

  • 開放時間：全天
  • 地址：中山市石岐區孫文西路
  • 交通：公交001路、002路、017路、018路、035路、B26路，「鳳鳴路」站下車，步行約5分鐘
  • 電話：0760-88845557

詹園：嶺南最大私家古典園林

國家4A景區中山詹園又名中山大宅門，由園主黃遠新設計，聘請數百名蘇杭工匠歷時五年建成。景區於2003年對外開放，佔地百畝，為目前嶺南地區最大的私家古典園林，分為祝壽、岐江廊橋、詹府種福三大區域，以及五大特色建築，舜帝殿、善源橋、演禮台、雙依亭、四合院，融合自然與古典建築。提供餵魚、手工藝、陶瓷體驗，一家大細前往旅遊最適合不過。

詹園（顯示地圖

  • 開放時間：08:30-17:30
  • 地址：中山市南區街道北台村105國道旁
  • 交通：公交206路、211路、K10路
  • 電話：0760-23336288
  • 門票：¥60

客家莊土樓：老字號農家菜餐廳 免費參觀打卡

客家莊土樓為當地逾20年老店，為珠三角地區唯一一座三層圓形客家土樓，總面積超過2000平方米，設66間廳房，更可以打卡電影《大魚海棠》的同款場景，免費開放參觀。人氣菜式包括客家釀豆腐、荔枝柴燒雞、紅燒乳鴿、客家碌鵝等。夏季可順道採摘荔枝，結合桂南村生態遊。

客家莊土樓（顯示地圖

  • 營業時間：11:00-21:00
  • 地址：中山市五桂山街道南橋和平村城桂路5號
  • 交通：
    • 公交213路
    • 自駕：導航「中山客家莊土樓食府」，場外空地免費泊車
  • 電話：0760-88203686
  • 門票：免費

中山泉林歡樂世界

中山泉林歡樂世界坐落於白水林山之下，佔地逾1000畝，集娛樂、休閒、戶外拓展、科普、農學教育、度假項目於一身。主題樂園設有超過30款機動遊戲，如經典海盗船、過山車、飛天鞦韆、全長逾200米玻璃橋等。

  • 營業時間：09:30-17:30
  • 地址：廣東省中山市三鄉鎮南龍村泉林街6號
  • 門票：
    • 游樂套票（成人）：人民幣79元/人
    • 游樂套票（兒童）：人民幣69元/人

文：林樂樂　圖：小紅書、微信

