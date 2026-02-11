廣州去香港「反向春運」最平¥10.5？慳錢達人教揀指定列車 網民反指1缺點：時間不是錢？

廣州去香港「反向春運」最平$10.5？一般而言，乘搭高鐵往返香港西九龍至廣州，票價約為港幣$215起，行車時間約47分鐘至1小時7分鐘。不過，最近有小紅書網民發現一個慳錢方法，聲稱由廣洲前往香港只需人民幣10.5元，不過有心水清網友隨即指出2點，認為此方式不太實際，並漏計一筆近$40的費用，即睇詳情！

慳錢達人教廣州去香港最平¥10.5？必選指定列車+只需轉車1次

農曆新年期間，內地不少學生及打工人都會趁長假期回鄉過年及旅遊探親。而近日，有小紅書網民發文分享一個「反向春運」的方法，聲稱由廣州前往香港，車費最平只需人民幣10.5元，更直言「反向春運太爽啦！」

根據這位網民的說法，首先要在高鐵官方網站預訂2月8日之後的車票，選擇編號K9275的早班列車，由廣州北前往深圳東，全程1小時59分鐘，票價僅為人民幣6.5元（硬座）。抵達深圳後，換乘深圳地鐵1號綫前往羅湖站，由A3出口步行300米到羅湖口岸過關，全程人民幣10.5元。他又建議入境香港後，可換乘港鐵東鐵線前往港島及九龍區。

記者今日（11日）實測在旅遊平台搜尋相關班次車票，其中2月12日及13日的K9275早班列車硬座票價為港幣$7.35，換算後即人民幣6.5元，惟車票已告售罄，僅餘硬臥位置，票價為港幣$41.27（人民幣約36.5元）。

網民反批2點取巧：「廣州北又不在廣州」

對於這個「反向春運」方式，有廣州網民表示指出位於花都區的廣州北站（主要停靠京廣高鐵及普鐵）與位於越秀區市中心的廣州站距離相差30至50公里，出發前往已經需要花費大量時間，故認為此方法不太實際，直言「問題是一大早去廣州北需要花巨資」、「廣州北又不在廣州，那是花都」、「花都，去花都的時間我都到深圳了」。

此外，有網民表示由廣州北抵達羅湖口岸關口的確只需人民幣10.5元，然而樓主未有提及過關後乘搭港鐵東鐵綫前往九龍及港島的車資，無奈道：「你這是絲毫不說從口岸到九龍的票有多貴啊」、「215（香港西九龍至廣州）那個直接到尖沙咀了，10.5這個剛到新界關口」、「但從羅湖坐地鐵到香港市中心要四五十」。據港鐵官網顯示，由羅湖前往金鐘的車費為成人$55.5（約人民幣49元），因此在羅湖過關後，如需前往港島區，總車資應為人民幣$60。

來源：小紅書