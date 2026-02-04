韓國購物新聖地！Olive Young推姊妹品牌「Olive Better」：光化門旗艦店3千種選物打造健康療癒生活

到韓國旅遊，Olive Young早已是美妝愛好者的必訪殿堂。如今，這個K-Beauty巨頭將其敏銳的市場觸覺，從外在妝點延伸至內在養護，正式推出全新健康生活風格品牌「Olive Better」，首間旗艦店已於今年1月底登陸首爾心臟地帶光化門，勢必成為你下趟旅程的逛街新名單。

從美妝到養生：Olive Young全新姊妹品牌Olive Better

Olive Young從外在妝點延伸至內在養護，正式推出全新健康生活風格品牌「Olive Better」。

後疫情時代，大眾對「健康」的渴求與日俱增。Olive Young觀察到，儘管健康意識抬頭，市場上卻缺少一個能整合多元需求、提供專業指引的平台。「Olive Better」應運而生，它不僅僅是一間商店，更是一個利用Olive Young強大數據與選品優勢，為消費者打造個人化健康儀式的「生活療癒站」。品牌以「Eat Well」到「Care Well」為核心，將產品細分為六大主題：健康飲食（Eat Well）、營養補充（Nourish Well）、運動保健（Fit Well）、香氛護理（Groom Well）、睡眠放鬆（Relax Well）與口腔護理（Care Well），細膩地照顧身心平衡的每個面向。

光化門旗艦店：城市中的能量補給站

Olive Better首間旗艦店選址於商廈與健身房林立的光化門D-Tower，精準鎖定重視身心管理的都會客群。兩層樓高、佔地寬敞的空間內，匯集了超過500個品牌、約3,000種優質選物。

一樓提供可即時外帶的沙拉、高蛋白輕食與機能性飲品，甚至貼心設有試吃區，讓你先嚐後買，精準找到最適合自己的營養補給。步上二樓，則進入內在保養的療癒領域。空間氛圍也隨之轉換，早晨與午後播放輕快音樂提振精神，夜晚則轉為舒緩旋律。這裡不僅有Olive Young自家品牌的健康零食、體重管理產品，更有專業運動配件、芳香護理、助眠燈具、質感睡衣到舒緩茶飲等，濃縮為一場充滿儀式感的放鬆體驗。

手信勝地：5大必買好物推薦

面對琳瑯滿目的商品，不知從何下手？以下為你精選幾款不容錯過的人氣商品：

Barebells Soft Protein Bar 蛋白棒：來自瑞典，徹底顛覆你對蛋白棒乾硬的刻板印象。其質地出奇柔軟，口感媲美高級巧克力棒，卻堅持無額外添加糖份，每條含有16-20g蛋白質，是健身愛好者與零食愛好者的完美選擇。 Berryset Ampoule Shot 安瓶飲：將護膚程序由外用延伸至內服，堪稱「喝的化妝品」。針對疲憊、暗沉、抗老與緊緻等不同肌膚需求設計，味道更如果汁般美味，既是養生亦是享受。 Liveling Cleanse Stick Shot 果醋飲：蟬聯Olive Young銷售大獎的明星商品，以蘋果醋為基調，提供檸檬、青提、西柚等多種口味。獨立條裝設計方便攜帶，讓健康醋飲變得時髦又可口，餐後一杯尤其清爽。 Foodology 橄欖油膠囊：由名人加持、長踞銷售冠軍的Foodology，將地中海飲食的精髓濃縮其中，為外食族提供平衡優質脂肪的便捷方案。 Mynormal 黑巧克力杏仁：為追求低醣飲食的健康人士提供了完美的解饞選擇，香醇黑巧與酥脆杏仁的組合，美味且無負擔。

下次到訪首爾，除了搜羅最新彩妝，不妨將Olive Better列入行程。在這裡，養生不再是遙遠的口號，而是一種觸手可及、充滿美學品味的時尚生活方式。

【Olive Better 光化門店】