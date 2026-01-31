每年一度由日本《觀光經濟新聞》主辦，當地多家旅行社、酒店預訂平台參與票選的「日本溫泉100選」，2025年度結果日前正式出爐。今次《星島頭條》記者介紹其排名前8位的人氣溫泉，包括群馬縣草津溫泉、岐阜縣下呂溫泉等，如有意到日本來一趟溫泉之旅，不妨作為參考好好計劃行程。

日本溫泉100選Top 8！道後溫泉/有馬溫泉上榜 1名湯連續23年奪冠

第1位：群馬縣草津溫泉 連續23年奪冠

溫泉街正中心的湯畑是草津溫泉標誌性打卡位。

草津溫泉被譽為日本三大名湯之一，是個能療癒身心、感受歷史和文化魅力的溫泉勝地。其泉質獨特，酸性泉水據說擁有治百病的效果，每年吸引無數遊客前來一探究竟。

草津溫泉以其豐富自然資源和悠久歷史聞名。到訪此地，不論浸泡在溫暖的湯畑足湯中，還是在傳統日式溫泉旅館享受極致的放鬆，皆能讓人身心舒暢，彷彿洗去塵世間的喧囂和疲憊。

草津溫泉的歷史可追溯至江戶時代，當時曾是將軍和貴族休憩的重要場所。隨着時代進步，這一珍貴資源得以惠及更多人。草津溫泉已是連續23年被選為「日本溫泉100選」第1名，足見其無可取代的地位。

交通：東京乘JR特急列車「草津四萬」至長野原草津口，轉乘巴士至草津溫泉。

第2位：岐阜縣下呂溫泉 純鹼性美肌湯

下呂溫泉交通便捷，各式旅館沿飛驒川而立。

同為日本三大名湯之一的下呂溫泉，以其溫暖的泉水和靜謐的環境吸引各地旅客。不論是為沉醉於蒸氣繚繞的溫泉中舒緩身心，還是漫步於古樸而充滿特色的街道，下呂溫泉都是身心得以放鬆的理想之地。

下呂溫泉屬於「純鹼性溫泉」，對促進新陳代謝、治神經痛、消除疲勞及美肌尤為有效。除了享受溫泉，旅客還可順道參觀多個以溫泉文化為主題的博物館，以及坐落在溫泉街的小神社，體驗獨特的當地風情。

下呂溫泉歷史可追溯到數百年前，據說這裏的泉水曾治癒了許多人的疾病，被譽為「神之湯」，因此吸引眾多名人到訪。

交通：名古屋乘JR特急列車「Wide View飛驒」至下呂溫泉。

第3位：愛媛縣道後溫泉 全日最老古泉

道後溫泉本館成為旅客爭相打卡位，經過大規模修繕的本館已於2024年底重開。

愛媛縣松山市的道後溫泉，是日本最古老溫泉勝地。踏入道後溫泉那一刻，周遭古雅氛圍隨即予人時光倒流的錯覺。據說宮崎駿動畫《千與千尋》中的「油屋」，便是以包括道後溫泉在內的建築為靈感描繪，因而增添了一分神秘感，每年都吸引大量粉絲到來打卡朝聖。

道後溫泉以其精緻的湯泉文化而聞名。三大外湯的設計風格各異，既有傳統的和風木造建築，也有融合現代藝術的湯泉設施。其中1994年被指定為日本重要文化遺產的「道後溫泉本館」更擁有三千年傲人歷史，是道後溫泉的代表象徵。傳說中的溫泉水自古具有療癒之效，當年的文人墨客、達官貴人無不以此為修養身心的歸宿。享受溫泉之餘，漫步於道後的街頭，亦能感受到濃厚文化氣息。

交通：高松乘JR予讚線特急列車至松山，轉乘路面電車至道後溫泉。

第4位：大分縣別府溫泉 泉源數量第一

別府溫泉可找到不少免費足湯。

九州大分縣的別府溫泉，早在數百年前就是個溫泉療養地，以眾多溫泉源泉和獨特的地熱景觀聞名，擁有豐富多樣的旅遊資源。

提到別府這名字，必定離不開溫泉，尤其市內合稱「別府八湯」的八個溫泉區，如同八顆璀璨的明珠，帶給人們多層次的療癒體驗。在這裏有超過2,800個溫泉源自地底湧出，帶來全日本十分之一的溫泉泉量，展示出別府在溫泉文化中舉足輕重的地位。不單止溫泉，「別府地獄巡禮」也成為一大特色，赤紅沸湯、清澈湛藍的熱泉等色彩斑斕自然奇觀，將大自然的魔力毫無保留地呈現眼前。

交通：博多/小倉乘JR特急列車至別府。博多/天神/福岡機場乘高速巴士至別府北濱。

第5位：北海道登別溫泉 獨特自然奇景

登別地獄谷由火山噴發形成的獨等地貌，恍如地獄情景。

位於北海道西南部的登別，以其豐富地熱資源和獨特自然景觀，成為日本屈指可數的溫泉勝地，著名景點登別地獄谷更被稱為「鬼怪棲息的地獄」。

登別地區的地質活動活躍，由火山爆發形成的特殊地形，使得這裏的溫泉區異常壯觀。登別溫泉每天湧出高達1萬噸以上的溫泉水，因其多樣的九種泉質，亦有「溫泉百貨公司」之稱。這些溫泉水蘊含豐富礦物質，不僅舒緩肌肉，還能滋潤身心。入住當地溫泉旅館，更可體驗到浸浴與自然景觀融為一體，在熱氣氤氳間欣賞四季變幻的美景。

交通：札幌/新千歲機場乘高速巴士直達。（網上預約）

第6位：兵庫縣有馬溫泉 豐臣秀吉加持

有馬溫泉以充滿特色的「金湯」與「銀湯」聞名。

有馬溫泉與草津、下呂並列為「日本三大名湯」，憑藉其1,400多年歷史和獨特泉質，加上距離神戶、大阪市區不遠，因此一直是海外旅客及當地人假日享受溫泉體驗熱門之選。

有馬溫泉因其兩大特色泉「金湯」和「銀湯」而廣受歡迎。金湯以鐵及鹽分濃度聞名，溫泉水呈現出獨特的赤銅色，對美肌和舒緩疲勞有顯著效果；銀湯以清澈無色著稱，富含碳酸氫鈉，能促進血液循環。

走在歷史悠久的溫泉街，可見古色古香的旅館和現代化設施完美交織。在戰國時代，豐臣秀吉尤其鍾情此地，並曾下令大規模整修，因此今天在有馬不難發現其雕像與景點。

交通：大阪梅田乘高速巴士，或神戶三宮乘路線巴士直達。

第7位：福井縣蘆原溫泉 關西的後花園

蘆原溫泉被當地人譽為「關西的後花園」，幾乎每家旅館都擁有自己的獨立泉源。

福井縣北部一隅的蘆原溫泉，以其絕美自然景觀和療癒溫泉優良水質，被當地人譽為「關西的後花園」，其排名更罕有地從去年的第23位大幅跳升至第7位，因而令此地再次受到溫泉愛好者關注。

蘆原溫泉坐擁74個豐富的源泉，幾乎每家旅館都擁有自己的獨立泉源，形成了獨特的溫泉文化。到訪蘆原溫泉，既可緩解慢性皮膚病和疼痛問題，也能暫時遠離煩囂，旅程中泡泡足湯、享用地道美食，或乘坐觀光船飽覽美如畫的自然風光，特別是東尋坊海岸的奇岩怪石，為療養心靈增添了一分詩意。

交通：大阪/京都乘JR特急列車「Thunder Bird」至敦賀，轉乘北陸新幹線至蘆原溫泉。

第8位：鹿兒島指宿溫泉 沙蒸浴去風濕

露天浴場玉手箱溫泉可盡覽錦江灣景色。

指宿溫泉位於鹿兒島薩摩半島南端，是全日本罕見的另類溫泉勝地。除了可盡覽錦江灣景色的傳統露天溫泉，這裏的沙蒸浴體驗更是獨特，被視為一種古老的療法。據說沙蒸浴早在三百多年前已存在，蒸熱了的沙能幫助排汗，對於腰痛、風濕病等都有療效，換上日式浴衣，躺在暖融融的沙灘上仰望天空，耳聽海浪，那片刻恍如置身於時間靜止的小天地。

指宿周邊的自然景觀同樣引人入勝。距離指宿海岸不遠的知林島，便是個只有白天短暫時間與陸地相接的連島沙州。此地同時保有與《浦島太郎》傳說相關的歷史遺跡，為該地增添幾分奇幻色彩。

交通：鹿兒島中央乘JR特急列車「指宿之玉手箱」至指宿。

文：Joe 圖：Joe、資料圖片

註：所有資料以官方公布作準。