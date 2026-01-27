高鐵新推限時3大優惠！車票買1送1/即減$20 往返香港內地單程$38起 農曆新年/復活節都適用

高鐵（香港段）直達站點由即日起新增16個，包括南京、無錫、合肥等，令直達站點總數達110個，遍及全國19個省份及直轄市。為慶祝站點破百，高鐵新推購買車票享有買一送一、即減$20等限時3大優惠，往返香港與內地單程車票$38起，優惠適用於農曆新年、清明節及復活節等，方便市民安排長假期旅遊，即睇優惠詳情！

高鐵新推限時3大優惠！車票買1送1/即減$20 單程車票$38起

乘坐高鐵可從香港直達多個內地城市，成為港人北上旅遊交通選擇之一。高鐵西九龍站出發列車的直達站點新增16個，包括南京、無錫、合肥等，令直達站點總數增至110個，令旅客安排長途或短途旅程更具多元化。南京盡顯古都風情，無錫洋溢江南水鄉氣質，暢遊太湖、古廟等；合肥適合探索歷史遺跡的旅客，清遠結合山水美景與舒心美食，同時能親近大自然。

為了慶祝高鐵站點破百，高鐵聯同14間指定旅行社推出3大限時優惠，包括車票買一送一、即減$20優惠，享受優惠之後來往香港及內地單程車票低至$37.5。優惠發放期由即日起，數量有限，送完即止；優惠使用期至4月30日，涵蓋農曆新年、清明節、復活節等長假期，方便市民以優惠價錢入手車票安排旅遊。值得一提的是，是次優惠並不適用於中國鐵路官方平台「12306」，市民必須於指定旅遊平台購票才能享有優惠。

高鐵3大優惠詳情：

1.「買一送一」優惠

往來香港西九龍至福田車票，二人出行即慳一人，以成人二等座正價$75計算，每張單程車票低至$37.5

參與旅行社：HopeGoo、Klook、Trip.com、永安旅遊*

優惠期：即日起至4月30日

*永安旅遊網上平台由1月27日至2月2日期間，憑推廣碼「BJ535」訂購香港西九龍往來福田高鐵成人二等艙單程票，即享買一送一優惠

2.「即減$20」優惠

預訂往來西九龍站至福田站或廣州南站單程高鐵車票，即享$20折扣

參與旅行社：大航假期、珠江旅遊、東瀛遊、香港中國旅行社、旅行世界、HopeGoo、捷成旅遊、Klook、美麗華旅遊、歐美旅行社、專業旅運、Trip.com、西敏旅行社、永安旅遊*

優惠期：即日起至4月30日

*永安旅遊網上平台由1月27日至4月30日期間，憑推廣碼「BJ638」訂購香港往來廣州/福田高鐵成人單程票，每張即減$20

3.內地客「即減¥20」優惠

內地旅客購買往來香港西九龍至福田或廣州南的單程車票，同樣即減¥20

參與旅行社：攜程旅行網平台

優惠期：即日起至4月30日

高鐵提升服勝 上海虹橋線每日出發

高鐵提升服務，包括部份路線的班次或服務日數等。乘坐高鐵往來香港西九龍站及廣州南站，最快只需47分鐘，部份終點站為福田及深圳北站，將延伸至廣州南站，即提升至每日共有37對列車往返。上海虹橋線每日增設一對列來往來香港西九龍站，新增班次將途經南京、無錫、合肥、武漢、長沙南、郴州西等多個城市。此外，上海虹橋臥鋪列車由每逢周五至周一開出，加密至每日出發，旅客可善用臥鋪列車「夕發朝至」的優點，睡醒到埗即開展行程。

隨住廣汕鐵路及汕汕鐵路投入服務，香港往來潮汕、廈門及福州等熱門路線將改道，來往香港西九龍站及汕頭的列車增至每日五對，部份班次途經惠東、陸豐東、汕頭南等新站點。另外，每日有三對列車往來香港西九龍站與廈門站，其中列車延伸至福州作為終點站，方便旅客往來粵東及閩南地區。

文:RY

資料及圖片來源：港鐵