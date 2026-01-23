昇哥打卡｜FutureScope 沉浸式光影之旅

香港首個大型半球體沉浸式藝術空間「FutureScope」於2025年12月至2026年4月，在香港啟德體育園海濱的「緣緣堂」展開，其直徑12米的穹頂結構，搭配360度全景投影與環繞聲效，為觀眾打造完全沉浸的多感官體驗，其千變萬化色彩繽紛的投影，是拍攝的好題材。

FutureScope融入東方哲學的意境，結合光影流轉與數位藝術，讓觀眾在穹頂之內，感受陰陽虛實的現代詮釋，重新思考人、科技與自然的關係。置身其中，觀眾的目光跟隨水墨筆觸漫遊，或沉浸於數據星河，在聲光交織的空間裡，體驗一場超現實的感知之旅。

拍攝FutureScope投影小貼士：

室內空間狹小而投影涵蓋360度，可躺下用超廣角鏡拍攝整個全景。 光影變化快速，手持相機要定減少震盪，用大光圈較高速快門可將投影定格，或者用慢快門製造動感的投影。

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max

地點 : 啟德體育園海濱

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影) ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。