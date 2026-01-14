澳門噴射飛航優惠｜船飛低至$88位！買去程送回程兼再送上網卡

澳門船票優惠｜噴射飛航｜KKday 將於1月15日早上10時正，推出極具吸引力的噴射飛航船票快閃優惠，讓港澳之間的交通變得無比輕鬆。本次推廣以來回船票「買去程送回程」作招徠，香港上環出發至澳門外港碼頭的單程票價低至港幣$88，優惠更涵蓋平日、週末甚至夜航時段，並額外贈送AIRSIM無國界上網卡，絕對是近期遊澳的至抵選擇。

澳門噴射飛航震撼優惠價 $88輕鬆暢遊港澳

對於計劃前往澳門的旅客來說，交通開銷往往佔據預算的一部分。KKday此次推出的噴射飛航優惠，無疑是個天大的喜訊。平日出發的「日航」（晚上6時前開出的航班）票價僅需$88，相等於以低於半價的價錢，便能購入原價$175的船票。即使是週末及假日出發，票價也只是$95，非常划算。優惠更貼心地包含晚上6時後出發的「夜航」選項，讓喜歡欣賞璀璨夜景或下班後即興出遊的旅客，能以$110的優惠價享受旅程。

澳門是個充滿魅力的城市，既有被列為世界文化遺產的歷史城區，亦有金碧輝煌的綜合度假村。旅客抵達澳門外港客運碼頭後，可輕鬆前往各大景點。您可以漫步於議事亭前地，感受南歐風情；到大三巴牌坊下「打卡」，見證歷史的軌跡；再轉入官也街，品嚐葡式蛋撻、豬扒包、杏仁餅等地道小食。若想體驗豪華氣派，路氹金光大道的各大度假村提供頂級的購物、娛樂及美食體驗，無論是觀賞國際級表演，還是在米芝蓮星級餐廳用餐，都能滿足您的願望。

【平日日航】（星期一至五，晚上6時前航班）：HK$88/位/程（原價HK$175）

【週末及假日日航】（星期六、日及公眾假期，晚上6時前航班）：HK$95/位/程（原價HK$190）

【夜航】（所有晚上6時後航班）：HK$110/位/程（原價$220）

優惠期限（預訂期）： 2026年1月15日早上10:00 至 2月1日晚上23:59（售完即止）

適用日期（使用期）： 2026年1月31日 至 3月31日

不適用日期： 2026年2月17日至2月19日

優惠內容： 優惠適用於香港上環往澳門外港碼頭的普通艙來回船票，並贈送AIRSIM無國界上網卡一張。

【澳門船票優惠｜噴射飛航】

條款及細則：