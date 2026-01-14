Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港國際機場網店免費送台北機票！消費滿指定金額即享 新春優惠5折起辦年貨/電子產品

旅遊
更新時間：12:25 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:25 2026-01-14 HKT

香港國際機場官方網上商店HKairportShop.com以多元化商品聞名，涵蓋多款奢華品牌、賀年禮品和潮流電子產品。即將踏入馬年，HKairportShop.com推出「馬年福至」新春尊尚獻禮，只要消費滿指定金額，即可獲贈星宇航空香港至台北來回機票一套，無需抽獎，買滿即賞，即睇詳情！

香港國際機場網店送星宇航空台北來回機票！消費滿指定金額即享

由即日至2月4日，HKairport Rewards會員於HKairportShop.com單一消費淨額滿港幣3,500元，即可獲贈星宇航空香港至台北來回機票一套，每位會員推廣期內最多換領兩套，機票有效期由2026年3月18日起至9月15日，無需抽獎，買滿即賞！星宇航空以精緻機艙設計、貼心服務及優質機上美饌享譽，乘客更可享受機上免費文字訊息Wi-Fi，旅途中與親友聯繫。

HKairportShop.com新春優惠低至5折！入手賀年美食/電子產品

適逢新春將至，HKairportShop.com精選寓意吉祥的賀年美食、名酒佳釀及潮流電子產品，如傳統糕點禮盒、精美伴手禮、Apple產品等，部分產品更享低至5折優惠，與旅客迎接豐盛好運新一年！機場網店更設有「尊尚購物服務」，旅客可以預留及購買時尚奢華品牌，包括BVLGARI、Piaget、Tiffany & Co.及Tory Burch等，均可專享機票獎賞。

HKairportShop.com「馬年福至」新春尊尚獻禮

  • 活動日期：即日起至2026年2月4日
  • 機票有效期：由2026年3月18日起至9月15日
  • 活動詳情：按此
  • *優惠受條款及細則約束

來源：HKairportShop.com

文：LW

同場加映：2026年賀年糕點推介｜蘿蔔糕/年糕/新派港式口味$60起 米芝蓮中菜/酒樓/餅店早鳥低至63折+送$20券

 

