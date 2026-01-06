內地交易平台平價入機場貴賓室？¥28起聲稱「實名包進」 網民中招籲勿買：真的不靠譜

機場貴賓室為特定旅客提供休息空間，環境安靜之餘，亦有免費餐飲、上網服務，部份更有淋浴設施，讓旅客等候上機或轉機時有一個舒適的環境。最近，社交平台上有網民分享透過內地二手交易平台，最平¥28起即可進入香港、內地、韓國等各地機場貴賓室，部份賣家更表示憑二維碼「實名包進」。惟小紅書上有多位網民均表示曾購買有關「商品」，惟最終因需要核對身份而未能內進，部分更不獲退款，直言「真的不靠譜」。

內地交易平台平價入機場貴賓室？香港/上海/韓國機場¥28起聲稱「實名包進」

機場貴賓室除了開放予航空公司頭等、商務艙乘客、高級會員及部份信用卡持卡人免費進入，旅客亦可以單次付費方式進入。最近，有網民於社交平台分享，透過內地交易平台可以平價進入內地各大機場、香港及韓國等機場的貴賓室。翻查內地交易平台網頁，機場貴賓室進出憑證收費最平¥28起，部份更稱「實名包進」，買家付款後會收到二維碼，憑碼即可內進。

有賣家表明其標價為非實名，「有概率前台會不讓使用，不進全退，實名價格因人流、航班等因揀價格不等，具體請諮詢客服」。如果買家個人不使用憑證的話，商家一律不退不換，「如因我方原因無法正常進入，一律極速退款」。有網民質疑使用機場貴賓室需核對登機證以及證件，而樓主則表示賣家只要求他提供旅客姓名、航班以及手機號碼。

小紅書網民「中招」籲小心：真的不靠譜

有小紅書用戶反映曾透過同一交易平台購買上海浦東機場實名貴賓室體驗，結果未能進入貴賓室，「前台說都核銷不了，賣家又給我發了個錄屏掃了兩次也還是不行，說必須是實時動態，碼掃不了，要發連結自己登，我買的還是實名制」、「我買過，說實名跟我機票名稱不一致」、「買的不包進，還查實名和登機牌是否一致」、「他給我發的一個鏈接，我點開是他的會員二維碼，然後給我的電子登機牌P圖P成他的會員碼」。有抖音用戶則分享經歷，表示因並非「本人」而未能使用賣家發出的二維碼，當時職員稱只有信用卡持有人才能使用。

曾有網民購買後發現賣家以他人的權益卡積分兌換，「一刷結果發現實名核驗對不上，不讓我進，然後碼還用了，我退貨也退不掉」。不過，有網民表示曾成功以此方法進入貴賓室，惟認為容易出問題，不建議大家購買，「我之前買過一次，這個時間很短，還好進去了，不建議買，很容易出問題」。有網民表示以往非動態（二維碼）時經常購買，「現在都動態了，不敢買，就怕你這尷尬」、「現在機場也學精明了，搞了一分鐘換碼，然後他們慢點掃」。

