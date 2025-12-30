深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多

對於經常往返深港兩地的市民來說，口岸的交通接駁便利性是非常重要。深圳地鐵的深圳灣口岸站開通逾一年，近日有網民發現深圳灣口岸的巴士總站正式遷回聯檢大樓附近的A停車場原址，乘客毋須再長途跋涉行天橋去搭車。這改動隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚「極方便」，即睇內文詳情。

北上注意！深圳灣口岸巴士總站搬新位 一出關即有公交搭

有網民日前在社交平台發文，以「新消息，深圳灣口岸個巴士站已經唔用A站，以後叫巴士總站」為題分享，表示深圳灣口岸公車首末站終於搬去新位置，更加近口岸的旅檢大樓，並附上多張新的公交路線圖。

告別300米長征天橋 網民：超慳時間

據了解，自2019年起，為配合深圳地鐵13號線的工程，鄰近深圳灣口岸的「A停車場」停用，巴士站被遷移至深圳灣海關大樓西南側，從旅檢大樓前往臨時首末站需步行約300米行人天橋才能抵達，這段「長征」路程為乘客帶來極大不便。

隨著地鐵工程完成，新的「深圳灣口岸公交首末站」在11月16日終於返回原位。據網民所描述，新總站就在「的士站隔離，即係順豐對出」，乘客過關後步行距離顯著縮短。有乘客亦分享，新巴士總站規劃清晰，落客區設於南側，而前往南山、蛇口等地的乘客則可在東側及北側的上客區乘車，形容新安排「非常好，超省時間，搬近口岸極方便」，「終於不用從公車站長途跋涉到口岸了」。

設兩條免費巴士線 惟部分線路消失？

巴士總站的回歸無疑為乘客帶來了極大便利，獲大部分網民的正面評價。不過，亦有細心的網民發現問題。有人指出，雖然乘車點更近，但「車出口位置擠塞未搞掂，搭車去深圳灣塞到煩」。此外，路線變動亦引起一些混亂，有內地市民表示「路線都砍沒了」，更有人發現原本的M242路線消失，查詢後才得知「個首尾站已經停辦」。

而據網民的圖片所見，現時有多條巴士路線已搬去新巴士總站，例如M73、M177、M507、M409、M484、M506，以及兩條免費巴士線，包括逢周五至周日10am至8pm運行的「花園城免費線」，由深圳灣山岸公交首末站來往招商花園城購物中心，即蛇口Walmart；另外亦有一條「山姆口岸通」免費巴士線，於周末及節日假期9:30am至7:30pm期間運行，可前往萬象前海、前海山姆、桂灣及前灣地鐵站。

資料來源︰深圳交通百科「Xyichen」、坐巴士的寫意@小紅書、深圳吃喝玩樂資訊關注組