澳門船飛半價！金光飛航優惠低至$85起 快閃氹仔碼頭假期適用

港人熱門短線遊目的地澳門，向來是快閃旅行的首選。連接香港市區與澳門心臟地帶的金光飛航，即將推出震撼的半價船票優惠，讓旅程更添性價比。由2025年12月27日中午12時起，只需在預訂時輸入簡單的優惠碼，即可以低至港幣$85起的價格，購買原價$170起的單程標準艙船票，輕鬆穿梭港澳兩地，享受一個寫意的假期。

澳門金光飛航限時半價！單程船票優惠低至$85起

想以至抵價格體驗金光飛航的優質服務，絕對不能錯過這次快閃推廣。乘客只需於Klook客路預訂香港上環來往澳門氹仔的單程標準艙船票，並在付款頁面輸入優惠碼【COTAI50】，船價即時減半。這個長假期也適用的優惠，開售日期為2025年12月27日中午12時，船票適用於2025年12月27日至2026年1月15日期間的航程，讓你可以彈性計劃行程，無論是即興一日遊，還是安排數天深度探索，都極為方便。

金光飛航是香港往來澳門最便捷的交通選擇之一。 船隊採用澳洲製造的高速雙體船，航程穩定安全，由香港上環港澳碼頭出發，僅需約55分鐘即可直達澳門氹仔客運碼頭，鄰近各大豪華度假村、購物中心及旅遊景點。船艙設計現代化，標準艙配備可調整的豪華真皮座椅，提供寬敞舒適的乘坐空間。 旅途中，乘客不僅能享受覆蓋全船的免費Wi-Fi服務，與親友保持聯繫，更可在船上選購各式各樣的食品、飲品及免稅商品，從精緻小食到特色紀念品，應有盡有，讓海上旅程更添樂趣。

注意事項：