深圳/深圳周邊溫泉10大好去處！設大型露天泡池/私人溫泉 必訪森林秘境/中式庭園（附交通）
發佈時間：10:00 2025-12-25 HKT
冬天正是泡溫泉的好時候，如果想趁周末來一趟短旅遊，除了遠赴日韓，其實深圳及鄰近地區也有不少溫泉度假村及溫泉酒店，如珠海、中山、東莞及汕尾等，部分更被鑒定為「真溫泉」，讓旅客遠離繁囂的城市，享受如休閒的自然風光，距離深圳市區最快僅1.5小時，即看介紹及交通！
深圳/深圳周邊溫泉10大推介！設大型露天泡池/私人溫泉/養生藥浴
深圳及周邊溫泉10大好去處目錄：
1. 觀瀾山水田園鄉村溫泉
觀瀾山水田園鄉村溫泉被評為國家AAAA級旅遊景區，整體以嶺南客家水鄉為設計特色，讓人瞬間遠離都市喧囂。
園區內散落十餘個露天溫泉區，超過30個風格各異的室內外泡池，如養生滋補的中草藥池、想芳香解壓的花草池、神秘的溶洞溫泉。此外，園區亦供應花草浴及泥浴等體驗。
- 地址：深圳市龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路
- 門票：成人票128元，親子票50元
- 營業時間： 上午10:00-次日凌晨1:00
- 交通：深圳地鐵4號線牛湖站D出口，轉乘M258/B878路至君子布村口站
2. 汕尾水底山溫泉莊園
水底山溫泉莊園位於深汕特別合作區核心區域，距離深圳市區約1.5小時車程，交通便利，同時可以飽覽九龍潭、大峽谷、瀑布等珍貴自然景觀，仿若置身世外桃源。莊園擁有大灣區最大溫泉景區和深圳唯一優質天然溫泉資源，含碳酸氫鈉、偏硅酸等微量元素，出水口溫度高達攝氏73度。園區以東南亞風格為設計特色，提供11個特色浸泡區和68種不同療效的溫泉泡池，另設108米亞洲最長無邊際泳池、沙灘海浪池等，休閒度假打卡必訪！
- 地點：汕尾海豐縣赤石鎮明熱公路88號
- 交通：高鐵鮜門站下車後轉乘的士（車程約30分鐘）
- 預約：Klook
3. 中山泉眼溫泉
中山泉眼溫泉位於中山市三鄉鎮，距離中山、珠海市區約20分鐘車程。泉眼溫泉的泉水含偏矽酸、鋰、硒、鋅等人體有益微量元素活水，園區內分為多個主題區，設50多個不同風格的湯池，如牛奶泡泡池、高氧泡泡池、紅酒池、椰奶池、玫瑰池及溫泉瀑布等，亦有充滿神秘色彩的溶洞泉、溫泉泡腳池、石板浴及其他休閒設施。
- 地點：廣東省中山市興泉路1號
- 交通：高鐵中山站或中山北站下車後轉乘的士
- 預約：Klook
4. 東莞塘廈三正半山溫泉酒店
東莞塘廈三正半山溫泉酒店距離深圳北站車程約30分鐘，10分鐘可以直達東莞南站，交通相當方便。酒店坐落塘廈鎮大鐘嶺湖畔，飽覽天然湖面與萬畝森林的湖光山色，讓人心情額外放鬆。溫泉酒店佔地逾3萬平方米，採用歐洲皇家花園風格，8大溫泉區設38個泡池，此外部分客房更配備私人溫泉，其泉質含多種礦物質和微量元素，有助滋養身心。
- 地點：東莞塘廈鎮迎賓大道10號
- 交通：深圳北站乘搭高鐵至東莞南站，下車後轉乘的士
- 預約：Klook、KKday
5. 佛山鷺湖半山溫泉
佛山鷺湖半山温泉位於美的鷺湖森林度假區內，依半山而建，以東南亞風格設計，泉區供應46個特色湯谷泡池，分為森泉秘谷、動感香療、夢幻湯谷及藥浴養生4大區域，感受悠閒寫意。
- 地點：佛山市高明區楊和鎮高明大道中218號美的·鷺湖森林度假區鷺湖半山温泉
- 交通：深圳福田站或深圳北站乘搭高鐵至佛山西站，下車後轉乘的士前往度假區，全程約1小時50分鐘
- 預約：Klook
6. 茂名御水古溫泉
茂名御水古溫泉源於589年，屬天然古溫泉，明代嘉靖年間曾將其列入電白八景之一「溫泉春浴」，同時經廣東省溫泉協會鑒定為真溫泉，含氡、氟、鋰、硒、偏硅酸等多種元素集礦物質。御水古温泉度假區為國家4A溫泉古文化主題景區，至今仍保留古色古香風味，設古溫泉文化區、山水可人原湯區、古戲樓等各式露天溫泉泡池，樓閣前更有古筝、唐韵表演，別具風情。
- 地點：茂名市電白縣麻崗鎮熱水村
- 交通：深圳北站乘搭高鐵至茂名站，車程約3小時，抵達後乘坐的士前往御水古温泉，車程約1小時
- 官方網站：按此
7. 珠海御溫泉渡假村酒店
珠海御溫泉是老牌日式露天溫泉，露天區有20多種天然溫泉可選擇，24小時開放，環境休閒舒適，設有亭台樓閣、小橋流水。園區內又設有廟會街及小食街，提供各種美食、遊玩設施及活動，感受熱鬧氣氛。
- 地點：珠海市斗門鎮黃楊大道西珠海御溫泉渡假村
- 交通：於珠海香洲總站乘609路（K4）公交車至御溫泉
- 預約：Klook、KKday
8. 惠州中海湯泉酒店
酒店位於惠州市惠城區小金口，採用中式古典建築建造設計，坐擁「一泉一湖兩水五山」八獨特自然景觀，靜謐之中透露典雅大氣。酒店的湯泉水質清純，高達70攝氏度，主要為碳酸鈉鉀型元素，還富含30多種微量元素，另設獨立浴缸溫泉客房，保證私隱度。
- 地點：惠州惠城區惠州大道298號
- 交通：深圳北站乘搭高鐵至惠州北站，抵達後乘坐的士前往（車程約10分鐘）
- 預約：Klook
9. 「湯崎．湯泉生活TENZ」
位於福田口岸的「湯崎．湯泉生活TENZ」於2021年開業，距離落馬洲口岸只需步行10分鐘，室內裝潢以日系原木簡約風為主，樓高6層，設有逾300間按摩房，設有逾300間按摩房及各式水療設施，涵蓋恆溫、高溫及低溫浸浴池，全天24小時營業。
- 地址：深圳市福田口岸國花路港城華庭裙樓一層至五層
- 交通：經深圳福田口岸過關，步行約3分鐘即可抵達
- 營業時間：24小時
- 預約：Klook
10. 湯悅溫泉汗蒸
湯悅溫泉汗蒸位於福田車公廟附近，樓高兩層，設合共65000呎寬敞休閒娛樂空間，設施包括湯泉、汗蒸、餐飲、客房、足療、按摩、茶藝、影視娛樂、電子競技及各種特色汗蒸窰洞等。經福田口岸乘搭深圳地鐵前往只需坐5個站，非常方便。
- 地址：福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層湯悅溫泉汗蒸
- 交通：深圳地鐵乘8號線至「車公廟站」，步行約8分鐘
- 營業時間：24小時
- 預約：Klook
文：LW