深圳/深圳周邊溫泉10大好去處！設大型露天泡池/私人溫泉 必訪森林秘境/中式庭園（附交通）

冬天正是泡溫泉的好時候，如果想趁周末來一趟短旅遊，除了遠赴日韓，其實深圳及鄰近地區也有不少溫泉度假村及溫泉酒店，如珠海、中山、東莞及汕尾等，部分更被鑒定為「真溫泉」，讓旅客遠離繁囂的城市，享受如休閒的自然風光，距離深圳市區最快僅1.5小時，即看介紹及交通！

深圳/深圳周邊溫泉10大推介！設大型露天泡池/私人溫泉/養生藥浴

深圳及周邊溫泉10大好去處目錄：

觀瀾山水田園鄉村溫泉

觀瀾山水田園鄉村溫泉被評為國家AAAA級旅遊景區，整體以嶺南客家水鄉為設計特色，讓人瞬間遠離都市喧囂。

園區內散落十餘個露天溫泉區，超過30個風格各異的室內外泡池，如養生滋補的中草藥池、想芳香解壓的花草池、神秘的溶洞溫泉。此外，園區亦供應花草浴及泥浴等體驗。

汕尾水底山溫泉莊園

水底山溫泉莊園位於深汕特別合作區核心區域，距離深圳市區約1.5小時車程，交通便利，同時可以飽覽九龍潭、大峽谷、瀑布等珍貴自然景觀，仿若置身世外桃源。莊園擁有大灣區最大溫泉景區和深圳唯一優質天然溫泉資源，含碳酸氫鈉、偏硅酸等微量元素，出水口溫度高達攝氏73度。園區以東南亞風格為設計特色，提供11個特色浸泡區和68種不同療效的溫泉泡池，另設108米亞洲最長無邊際泳池、沙灘海浪池等，休閒度假打卡必訪！

中山泉眼溫泉

中山泉眼溫泉位於中山市三鄉鎮，距離中山、珠海市區約20分鐘車程。泉眼溫泉的泉水含偏矽酸、鋰、硒、鋅等人體有益微量元素活水，園區內分為多個主題區，設50多個不同風格的湯池，如牛奶泡泡池、高氧泡泡池、紅酒池、椰奶池、玫瑰池及溫泉瀑布等，亦有充滿神秘色彩的溶洞泉、溫泉泡腳池、石板浴及其他休閒設施。

東莞塘廈三正半山溫泉酒店

東莞塘廈三正半山溫泉酒店距離深圳北站車程約30分鐘，10分鐘可以直達東莞南站，交通相當方便。酒店坐落塘廈鎮大鐘嶺湖畔，飽覽天然湖面與萬畝森林的湖光山色，讓人心情額外放鬆。溫泉酒店佔地逾3萬平方米，採用歐洲皇家花園風格，8大溫泉區設38個泡池，此外部分客房更配備私人溫泉，其泉質含多種礦物質和微量元素，有助滋養身心。

佛山鷺湖半山溫泉

佛山鷺湖半山温泉位於美的鷺湖森林度假區內，依半山而建，以東南亞風格設計，泉區供應46個特色湯谷泡池，分為森泉秘谷、動感香療、夢幻湯谷及藥浴養生4大區域，感受悠閒寫意。

茂名御水古溫泉

茂名御水古溫泉源於589年，屬天然古溫泉，明代嘉靖年間曾將其列入電白八景之一「溫泉春浴」，同時經廣東省溫泉協會鑒定為真溫泉，含氡、氟、鋰、硒、偏硅酸等多種元素集礦物質。御水古温泉度假區為國家4A溫泉古文化主題景區，至今仍保留古色古香風味，設古溫泉文化區、山水可人原湯區、古戲樓等各式露天溫泉泡池，樓閣前更有古筝、唐韵表演，別具風情。

珠海御溫泉渡假村酒店

珠海御溫泉是老牌日式露天溫泉，露天區有20多種天然溫泉可選擇，24小時開放，環境休閒舒適，設有亭台樓閣、小橋流水。園區內又設有廟會街及小食街，提供各種美食、遊玩設施及活動，感受熱鬧氣氛。

惠州中海湯泉酒店

酒店位於惠州市惠城區小金口，採用中式古典建築建造設計，坐擁「一泉一湖兩水五山」八獨特自然景觀，靜謐之中透露典雅大氣。酒店的湯泉水質清純，高達70攝氏度，主要為碳酸鈉鉀型元素，還富含30多種微量元素，另設獨立浴缸溫泉客房，保證私隱度。

「湯崎．湯泉生活TENZ」大堂

位於福田口岸的「湯崎．湯泉生活TENZ」於2021年開業，距離落馬洲口岸只需步行10分鐘，室內裝潢以日系原木簡約風為主，樓高6層，設有逾300間按摩房，設有逾300間按摩房及各式水療設施，涵蓋恆溫、高溫及低溫浸浴池，全天24小時營業。

湯悅溫泉汗蒸

湯悅溫泉汗蒸位於福田車公廟附近，樓高兩層，設合共65000呎寬敞休閒娛樂空間，設施包括湯泉、汗蒸、餐飲、客房、足療、按摩、茶藝、影視娛樂、電子競技及各種特色汗蒸窰洞等。經福田口岸乘搭深圳地鐵前往只需坐5個站，非常方便。

