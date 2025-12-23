Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京成田機場推「衣物自動壓縮服務Pocket Tips」衫褲體積大減85% 毋需真空袋 試行期間免費使用

旅遊
更新時間：15:38 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:38 2025-12-23 HKT

近年各大廉航對於行李篋重量、寄艙大小的規定愈趨嚴格，甚至出現廉航「行刑架」之說。日本東京成田機場最近就推出一部名為「Pocket Tips」的衣物專用自動壓縮機，聲稱可於約一分鐘內將衣物壓縮至「手掌大小」。有關服務將於明年1月初進駐成田機場第二及第三航廈出境大廳，舉辦為期三天的「衣物專用自動壓縮機」試驗活動，讓旅客免費使用。

無需自備真空袋！東京成田機場推 全新衣物自動壓縮服務「Pocket Tips」

每次去旅行，最「頭痕」的莫過於執行李，尤其是回程時，行李篋總是被戰利品塞爆。這部由日本SJOY公司開發，名為「Pocket Tips」的衣物專用自動壓縮機最大的特點是直接壓縮衣物本身，過程中無需使用任何壓縮袋或工具，因此不會產生額外垃圾，相當環保。而且操作方法簡單，任何人都可以輕鬆上手。

這部由日本SJOY公司開發，名為「Pocket Tips」的衣物專用自動壓縮機，即將進駐日本成田機場。最大的特點是直接壓縮衣物本身，過程中無需使用任何壓縮袋或工具。
這部由日本SJOY公司開發，名為「Pocket Tips」的衣物專用自動壓縮機，即將進駐日本成田機場。最大的特點是直接壓縮衣物本身，過程中無需使用任何壓縮袋或工具。

機場救星！買多手信都唔怕 衣物體積速減85%

以後在東京成田機場check-in前，就可利用它來壓縮衣物，為戰利品或手信騰出更多空間，讓你毋需於機場狼狽地又開篋又執篋，買再多手信都無有怕啦！這項服務操作簡易，旅客僅需將衣物放入專用機器中，約一分鐘即可將其壓縮至手掌般的大小。官方指衣物體積大減85%，但實際尺寸視乎衣物大小及物料而定。

據官方測試，指衣物體積大減85%，但實際尺寸視乎衣物大小及物料而定。
據官方測試，指衣物體積大減85%，但實際尺寸視乎衣物大小及物料而定。
這項服務操作簡易，旅客僅需將衣物放入專用機器中，約一分鐘即可將其壓縮至手掌般的大小。
這項服務操作簡易，旅客僅需將衣物放入專用機器中，約一分鐘即可將其壓縮至手掌般的大小。

羽田機場去年試驗　近９成使用者表達肯定

在成田機場之前，此服務已於2024年在羽田機場進行了實證實驗。 當時吸引了超過百位旅客參與，其中高達89%的參與者表示未來會考慮使用此服務，顯示其在便利性與節省空間方面的表現獲得了高度評價。

為了在成田機場提供更優質的服務，開發團隊已針對機器進行改良，包括導入多語言觸控面板及縮短壓縮時間等。 

衣物自動壓縮服務1月初落戶成田 體驗階段免費使用

成田國際機場將與有關服務的開發公司合作，在2026年1月13日至15日期間，免費提供衣物自動壓縮服務的體驗活動。

成田國際機場衣物自動壓縮服務詳情
成田國際機場衣物自動壓縮服務詳情

成田國際機場衣物自動壓縮服務詳情：

  • 活動期間：2026年1月13日（二）至1月15日（四） 
  • 活動地點：
    • 第二航廈本館3樓出境大廳北側 
    • 第三航廈本館2樓出境大廳 
  • 活動內容：現場設置體驗攤位，供旅客實際操作衣物壓縮機。 
  • 費用：完全免費
  • 參加方式：無需預約，可直接於現場參加。

資料來源: 成田國際機場、SJOY公司

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
22小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
9小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
22小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
即時娛樂
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
2025-12-22 12:52 HKT