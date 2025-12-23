東京成田機場推「衣物自動壓縮服務Pocket Tips」衫褲體積大減85% 毋需真空袋 試行期間免費使用

近年各大廉航對於行李篋重量、寄艙大小的規定愈趨嚴格，甚至出現廉航「行刑架」之說。日本東京成田機場最近就推出一部名為「Pocket Tips」的衣物專用自動壓縮機，聲稱可於約一分鐘內將衣物壓縮至「手掌大小」。有關服務將於明年1月初進駐成田機場第二及第三航廈出境大廳，舉辦為期三天的「衣物專用自動壓縮機」試驗活動，讓旅客免費使用。

無需自備真空袋！東京成田機場推 全新衣物自動壓縮服務「Pocket Tips」

每次去旅行，最「頭痕」的莫過於執行李，尤其是回程時，行李篋總是被戰利品塞爆。這部由日本SJOY公司開發，名為「Pocket Tips」的衣物專用自動壓縮機最大的特點是直接壓縮衣物本身，過程中無需使用任何壓縮袋或工具，因此不會產生額外垃圾，相當環保。而且操作方法簡單，任何人都可以輕鬆上手。

機場救星！買多手信都唔怕 衣物體積速減85%

以後在東京成田機場check-in前，就可利用它來壓縮衣物，為戰利品或手信騰出更多空間，讓你毋需於機場狼狽地又開篋又執篋，買再多手信都無有怕啦！這項服務操作簡易，旅客僅需將衣物放入專用機器中，約一分鐘即可將其壓縮至手掌般的大小。官方指衣物體積大減85%，但實際尺寸視乎衣物大小及物料而定。

羽田機場去年試驗 近９成使用者表達肯定

在成田機場之前，此服務已於2024年在羽田機場進行了實證實驗。 當時吸引了超過百位旅客參與，其中高達89%的參與者表示未來會考慮使用此服務，顯示其在便利性與節省空間方面的表現獲得了高度評價。

為了在成田機場提供更優質的服務，開發團隊已針對機器進行改良，包括導入多語言觸控面板及縮短壓縮時間等。

衣物自動壓縮服務1月初落戶成田 體驗階段免費使用

成田國際機場將與有關服務的開發公司合作，在2026年1月13日至15日期間，免費提供衣物自動壓縮服務的體驗活動。

成田國際機場衣物自動壓縮服務詳情

活動期間：2026年1月13日（二）至1月15日（四）

活動地點： 第二航廈本館3樓出境大廳北側 第三航廈本館2樓出境大廳

活動內容：現場設置體驗攤位，供旅客實際操作衣物壓縮機。

費用：完全免費

參加方式：無需預約，可直接於現場參加。

資料來源: 成田國際機場、SJOY公司