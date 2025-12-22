廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指1時段極多人

近年，深圳、珠海及廣州等地有多個室內滑雪場陸續落成，佔地廣闊，設備齊全，吸引不少港人北上滑雪。早前，位於廣州的一個大型室內滑雪場被指「逼爆港人」，更一度需要排隊近一小時才能滑下雪道，相當誇張。不過，最近有滑雪教練公開場內最新情況，僅見零星市民及旅客在雪道練習及乘搭纜車，墟冚場面不再。對此，有網民指出周末人流仍然，「明明前幾日勁多人！」

廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道：情況有點誇張

近日，有香港滑雪教練在社交平台以「久違的廣融，情況開始有點誇張了」為題分享短片，指在星期五上午11時到達位於廣州融創文旅城內的熱雪奇蹟滑雪場，驚訝發現場內人流大幅減少。從片中可見，雪道上空無一人，登上纜車時亦不需要排隊，不禁表示「啲人無曬嘅？」

平日周末人流大不同？網民：明明前幾日勁多人

對此，有網民認為或與他在平日進場有關，加上時間尚早，因此人流不會太多，形容「明明前幾日勁多人，呢個絕對係平行時空」、「上星期六3點後多人到啊」。

在內地社交平台上，有滑雪教練亦會每日分享場內情況，從最新上載的短片顯示12月21日下午2時左右的場內環境，形容初級道人流多，更差點發生碰撞，而高級雪道的人流則相對較少；而平日（12月16日）方面，中午時分的初級及高級雪道則呈現「包場」狀態，笑言「簡直不要太爽！」由此可見，滑雪場的人流因應平日與假期或會有所分別，惟與今年年初滑雪場曾出現「逼爆」情況相比，人流則明顯減少。

廣州熱雪奇蹟為大型室內專業滑雪場地，擁有專業的雪道和設備，整體落差為66米，並以難度劃分為5條滑雪道區域，分別為小熊道、企鵝道、雪兔道、穈鹿道及老虎道，初學者或有經驗的滑雪愛好者都可以找到適合練習的地方；場地亦設有冰上遊樂設施的娛雪區，如冰上碰碰車、冰上自行車、花海雪圈等，一家大細可以玩足全日。

來源：Threads、小紅書

文：LW