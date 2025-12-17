遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…

日本旅遊踏入旅程尾聲，不少人都會煩惱如何處理剩餘的日圓硬幣。早前，有部分旅遊KOL拍片分享解決方法，就是在便利店購物時，將剩下的硬幣統統放入自助付款機，藉此將硬幣兌換成紙幣，引來網民批評做法不妥。據日本媒體指出，雖然使用自助付款機進行貨幣兌換並沒有違反法例，但仍不建議這樣做，亦需留意每次投入硬幣的數量。

旅遊KOL教便利店散銀兌紙幣 網民轟做法不妥

近日，有網民於社交平台發文，指有部分旅遊KOL拍片教觀眾在日本使用自助收銀機將硬幣兌換成紙幣，認為機器的實際用途並非用作兌換貨幣，將其當成找換機實屬不妥，「用Coin俾錢係絕對冇問題，問題係出咗佢故意入超過應該付款嘅數量，之後當咗部機係找換機用」；亦有人表示此舉甚或會影響香港旅客的聲譽，直言「日本便利店真係多謝你唔少」、「影衰哂講廣東話嘅人」。

日媒建議事前諮詢店員 籲勿入超過呢個數……

據日本媒體《ファイナンシャルフィールド（Financial Field）》報道，隨著自助收銀機愈來愈普及，除了旅客，就連不少當地人都會將其當成「貨幣兌換機」，方便之餘又無需支付手續費。惟報道報道指出，雖然使用自助收銀機兌換貨幣未有違反任何法例，但一般建議每次以不投入超過20個硬幣為佳。

據日本的《貨幣單位及硬幣發行法》第7條規定，商家可以拒絕接受超過21枚同類硬幣，目前條例適用於人工收銀方式，而自助付款機暫不受此法律限制。但是，由於一次過投入大量硬幣有機會導致機器故障，從而影響其他顧客的購物體驗，甚至擾亂商店運作，店方可因此向客人作出妨礙營業或財產損失的指控，故建議最好不要投入超過20個硬幣。

此外，如有需要使用自助收銀機兌換貨幣，建議最好事先向店員查詢，並遵守正確的使用方法，避免影響店方及其他客人。

資料來源：Threads、ファイナンシャルフィールド