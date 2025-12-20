深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點

港人喜歡北上深圳消費，除了購物玩樂，有人亦會到近郊地區欣賞自然景色，享受慢活時光。最近深圳地鐵宣布12月28日開通位於大鵬新區的地鐵綫「溪涌站」，屬8號綫第三期工程，進一步貫通起2號及8號綫多個地區，屆時可以由福田、羅湖等地區直達大鵬新區溪涌站，到訪3大必去海岸景點，港人出行更方便！

深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌

深圳地鐵路線四通八達，近年更不斷進行擴展及改善工程，進一步串連起深圳不同地區，方便市民及遊客出行。連接深圳東西部、貫通2號及8號綫的8號綫第三期工程進入倒數階段。此工程起於小梅沙站，終於大鵬新區溪涌站，全長3.69公里，而大鵬新區首條地鐵亦將於12月28日開通，屆時從市區前往山海地區更為便捷。

串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點

溪涌站以「陽光+」理念為核心，巧妙融入「生態綠谷」概念，將古樹意象融入建築及燈光，牆面靈感取自遠山輪廓，站內以綠色為主調甚具生命力。綫路開通後，將串連起南山、福田、羅湖、鹽田及大鵬新區，有助提升東部沿海地區的通勤效率。港人可於蓮塘口岸過關後，沿深圳地鐵輕鬆抵達溪涌站，前往大鵬新區。

溪涌站附近不乏海岸景點，如溪涌度假村擁有約長600米私人海灘，沙質細膩，海水清澈，集住宿、餐飲、娛樂於一體。至於深葵路則被不少市民譽為「深圳最美海邊公路」，沿路依山傍海，串起多個海灘及觀景點，適合漫步。背仔角棧道為鹽田海濱棧道東端的最後一段，臨海而建，視野開闊，可近距離欣賞海水與礁石景觀，傍晚還能觀賞到海邊日落，景色一流！

文:RY

資料及圖片來源:深圳地鐵、發現深圳