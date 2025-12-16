1日1萬円任搭新幹線！JR東日本限定 東京出發點搭最抵？附發售日期/適用日子/乘搭條件

JR東日本宣布將於2026年2月12日至3月12日，推出平日期間限定的「JR東日本きゅん♥パス」（JR東日本心動周遊券），旅客可以10,000日圓一日內無限次搭乘東日本新幹線及特急列車，分為「1日券」及「連續2日券」，每張更可以享有1日2次指定席劃位服務，如有計劃在明年春天到東日本地區賞櫻或長距離遊覽，記得留意票券的發售日期/適用日子/乘搭條件！

JR東日本限定1日1萬円任搭新幹線！附發售日期/適用日子/乘搭條件

JR東日本心動周遊券分為「1日券」及「連續2日券」，適用範圍涵蓋JR東日本全線，以及在東北地區行駛的青森鐵道、岩手銀河鐵道、三陸鐵道、北越急行線、越後心動鐵道，旅客可以在一日內無限乘搭普通、快速列車、特急列車（包括新幹線）自由席以至是巴士路線。

另外，周遊券會附送指定次數的指定席限額，「1日券」可預約兩次，而「連續2日券」則可預約4次，方便旅客在出發前提前預約座位，確保行程不受影響。

以往部分旅客前往日本東北地區，會選用「JR東日本鐵路周遊券－東北地區」，其價錢為30,000日圓／5天，惟如行程日數短或較少長距離移動，則無法充分利用5日效期，相反「JR東日本心動周遊券」則無此限制，更可以安排一日來回的行程，更具彈性。

JR東日本心動周遊券 東京出發點搭最抵？

至於點搭先最抵？由東京乘搭新幹線到仙台單程已需11,000日圓，而使用「JR東日本心動周遊券」來回已足夠回本，適合計劃由東京前往仙台、弁岡、秋田或青森的旅客。其中，東京至秋田約為41,000日圓，建議旅客可以購買兩張1日卷，即可分別覆蓋出發與回程的新幹線費用，相當划算！

提提大家，「JR東日本心動周遊券」使用期間為2026年2月12日至3月12日，只限平日使用，其中「連續2日券」不可橫跨周末，如星期五出發、星期六回程。此外，購票時必須選定使用日期，事後不可更改。

來源：JR東日本官方網站

文：LW