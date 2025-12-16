1日1萬円任搭新幹線！JR東日本限定 東京出發點搭最抵？附發售日期/適用日子/乘搭條件
更新時間：16:30 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-16 HKT
JR東日本宣布將於2026年2月12日至3月12日，推出平日期間限定的「JR東日本きゅん♥パス」（JR東日本心動周遊券），旅客可以10,000日圓一日內無限次搭乘東日本新幹線及特急列車，分為「1日券」及「連續2日券」，每張更可以享有1日2次指定席劃位服務，如有計劃在明年春天到東日本地區賞櫻或長距離遊覽，記得留意票券的發售日期/適用日子/乘搭條件！
JR東日本限定1日1萬円任搭新幹線！附發售日期/適用日子/乘搭條件
JR東日本心動周遊券分為「1日券」及「連續2日券」，適用範圍涵蓋JR東日本全線，以及在東北地區行駛的青森鐵道、岩手銀河鐵道、三陸鐵道、北越急行線、越後心動鐵道，旅客可以在一日內無限乘搭普通、快速列車、特急列車（包括新幹線）自由席以至是巴士路線。
另外，周遊券會附送指定次數的指定席限額，「1日券」可預約兩次，而「連續2日券」則可預約4次，方便旅客在出發前提前預約座位，確保行程不受影響。
以往部分旅客前往日本東北地區，會選用「JR東日本鐵路周遊券－東北地區」，其價錢為30,000日圓／5天，惟如行程日數短或較少長距離移動，則無法充分利用5日效期，相反「JR東日本心動周遊券」則無此限制，更可以安排一日來回的行程，更具彈性。
JR東日本心動周遊券 東京出發點搭最抵？
至於點搭先最抵？由東京乘搭新幹線到仙台單程已需11,000日圓，而使用「JR東日本心動周遊券」來回已足夠回本，適合計劃由東京前往仙台、弁岡、秋田或青森的旅客。其中，東京至秋田約為41,000日圓，建議旅客可以購買兩張1日卷，即可分別覆蓋出發與回程的新幹線費用，相當划算！
提提大家，「JR東日本心動周遊券」使用期間為2026年2月12日至3月12日，只限平日使用，其中「連續2日券」不可橫跨周末，如星期五出發、星期六回程。此外，購票時必須選定使用日期，事後不可更改。
JR東日本きゅん♥パス」（JR東日本心動周遊券）
- 發售日期：2026年1月12日至2月26日（需要使用前14天至1個月前購買）
- 使用日期：2026年2月12日至3月12日（僅限平日，不適用於周末及公眾假期）
- 票價：（1日券）成人10,000日圓、（連續2日券）成人18,000日圓（不設兒童票價）
- 預約方式：JR東日本官方網站（需先登記成為JR東日本「えきねっと」會員；於發售日期間進入頁面，不指定出發地點及目的地，選定日期後按檢索即可找到優惠票券。）
來源：JR東日本官方網站
文：LW
同場加映：港女遊日¥18000搵「出租男友」中伏！怒斥日男「唔專業」犯3宗罪 大呻過程「十分煎熬」
最Hit
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
2025-12-15 16:57 HKT
麥道朗告別戰騎十駒
2025-12-15 17:30 HKT
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
2025-12-15 17:38 HKT