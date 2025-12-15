昇哥打卡｜澳門路氹城金光大道建築氣勢磅礡

澳門路氹城金光大道的酒店建築群氣勢磅礴，處處可見精緻的雕像和街燈，展現出無與倫比的幻想與奢華技藝的結晶。晚上的金光大道燈光變幻，成為無數遊客拍攝耀眼夜景的勝地。

威尼斯人、巴黎人和倫敦人酒店的外觀重現了各自城市的獨特風格，充滿異國情調。巴黎人的縮小版鐵塔依然氣勢非凡，成為最引人注目的地標。無論是白天在鐵塔下漫步，感受法式庭院的悠閒，還是夜晚欣賞鐵塔閃耀的璀璨光芒，都使人如同置身於巴黎浪漫之都，而新濠影滙巨型雕像的燈光同樣吸引人目光。

金光大道的魅力在於白天和夜晚的驚人變化。白天，建築群在陽光下反射著耀眼的光芒，顯得氣勢恢宏；而當夜幕降臨，霓虹燈和激光更讓建築熠熠生輝，渲染出如夢似幻的氛圍。

很少有地方能像路氹城金光大道一樣，將世界風情、極致奢華與無限活力濃縮於一處。在這裡拍攝街景更是一種的難忘體驗。

拍攝路氹城金光大道小貼士：

拍攝時機 - 巴黎鐵塔是路氹城金光大道的地標，無論是日出時的影子還是夜晚的燈光，都格外迷人 觀景點 - 乘坐電梯登上鐵塔的最高處，可以俯瞰整個路氹城金光大道的建築全景 建築魅力 - 倫敦人及威尼斯人的建築夜景非常吸引，兩者之間有行人通道連接，其中設有兩個平台，適合步出拍攝開闊的夜景

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max

地點︰澳門路氹城金光大道

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影) ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。