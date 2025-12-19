直擊澳門國際光影節 走入冬日限定藝術世界 / 飛上天360度高空下午茶

這個冬天澳門迎來一場感官旅程，利用光影展現澳門在地歷史文化之餘，還有滿滿藝術氣息及別出心裁的精緻茶聚，來一場動靜皆宜的澳門新體驗！「2025澳門國際光影節」在夜幕下為澳門小城變身，豐富呈現「澳門歷史城區」和「創意城市美食之都」兩大魅力元素，結合美食、文化、創意與科技，打造特色光影活動。光影藝術以澳門景色為畫布，用科技編織出感官旅程。從「高空」到「傳統」、從「光影」再到「藝術」，融合多元體驗的冬日限定！

想一邊欣賞澳門璀璨景致，一邊享用精緻下午茶，大可由一場「飛行」開始，身處360度無死角的座艙漂浮於天際，不僅是「吃」的體驗，亦是一場視覺盛宴。除此以外，亦可換上葡萄牙傳統服裝四處打卡！女生穿起刺繡大擺裙，男生套上帥氣背心，瞬間如置身於里斯本的老電影之中！

漫步光影繪成的夜｜澳門冬季在街角與未來相遇

2025澳門國際光影節以「光繪・未來」為主題，南灣、北區與新口岸成為舞台，帶領大家展開一場光影旅。街巷之間，28組來自澳門、葡萄牙、韓國及澳洲等地的光影與互動裝置，在夜幕下陸續亮起。

光影節引入社區參與元素，新口岸廣州街至北京街舉辦「繽紛聖誕新口岸」；關前街區則推出「2025幻彩夜關前」；北區則有「北區冬日市集」等活動串聯，營造跨區節慶氛圍。新口岸一帶將化身為光影市集，飄著咖啡與小食的香氣，搭配文創攤位與社區活動，讓一場視覺的漫步，延伸成味覺與觸覺的整夜漫遊。

2025澳門國際光影節「光繪・未來」即日起至2026年1月11日，每晚六時至十時免費開放，無需門票。在澳門的夜晚採集星光與創造發光記憶！

免費光影巴士引流探索三區參觀路線

主辦單位特別規劃兩條免費「光影巴士巡遊」路線。

「引流線」從中區國際銀行出發至新口岸區；「巡迴線」穿梭三大展區，方便居民及旅客接連體驗各區特色裝置和活動。免費巴士將配合光影節新口岸區嘉年華，在活動期間的周五、六、日及特定節慶日子，由下午5時至晚上10時運作。

2025澳門國際光影節

開放日期：即日起 至 2026年1月11日

時間：晚上6時 至 10時（星期一至日）（免費開放）

查詢： 光影節網站：https://lum.macaotourism.gov.mo 關注旅遊局官方微信（MGTOweixin）



留住光影 大三巴光影小夜燈工作坊

誰說大三巴只能拍照？就將光影帶回家！藏在牌坊附近的小空間就是「光影小夜燈工作坊」，可以提早報名於工作坊製作專屬的記念品。實行利用雙手將大三巴的線條、圖案及閃粉，製作成獨一無二的光影小夜燈，成為家中的私人澳門光影展。

光影小夜燈工作坊

店名： 澳門回憶手作

價錢： 259澳門元

地址：澳門新勝街40號(大三巴後方步行5分鐘)

營業時間： 早上11時 至 晚上7時

50米高空享用餐點「Dinner In The Sky 空中躍薈」

源自比利時的「Dinner In The Sky」，迄今已在全球80多個國家成功舉辦。獨創懸浮式觀景枱設計，將賓客升至離地50米約17樓高的天際享用餐點， 360°俯視澳門及路氹城的金光大道絕美景色，盡享味覺及視覺衝擊！記者Yasmin試後表示，其實升空感覺並不可怕，在緩緩上升觀景枱後，唯一令人驚心的就是看到雙腳離地於半空！整體來說是難忘又不一樣的旅程！

Dinner In The Sky 空中躍薈

地點：新濠天地一樓，西北門入口 (嵐吧外)

營業時間：上午10時15分 至 晚上10時（星期三至星期一）

價格: 午餐：澳門幣1,288+ 下午茶：澳門幣888+ 晚餐：澳門幣1,888+ （每時段用餐時間：60分鐘）



換上一身葡萄牙傳統服裝！感受澳門特色

近年很流行在旅行時試穿當地特色服裝打卡，在澳門也一樣，換上一身精緻的葡萄牙傳統服裝四處打卡！挑一套超上鏡的傳統葡式服裝，女生穿起刺繡大擺裙；男生套上帥氣背心。換裝後穿梭各葡式街道，瞬間感覺自己置身於里斯本的老電影裡！推薦到澳門氹仔龍環葡韻拍照留影，照片色彩繽紛又富文化特色。

葡國著衣

藝術與運動相互映照的藝術展覽《動競藝境》

藝術品Body Myth （身體神話）

藝術品Dream Court （夢幻球場）

藝術品Ping-Pong Garden （乒乓花園）

在澳門新濠天地除了可體驗上文提到的Dinner In The Sky外，現在亦正舉行一個既可互動又能感受藝術與運動的裝置藝術展覽，體驗不同的藝術文化。

法國當代藝術家洛朗 • 佩博斯（Laurent Perbos）的創作靈感源自古典藝術與運動元素，將熟悉的競技場景重構為流動而充滿活力的藝術場域，讓觀眾於觀看、行走及互動之間，體驗藝術與運動交織所激發的驚喜與愉悅。

當中Dream Court （夢幻球場）作品顏色視覺衝擊力與空間感緊密交織。以體育這種能夠跨越文化界限，讓觀眾在其中與作品交流，引起共鳴；作品Body Myth （身體神話 ）巧妙運用視覺錯覺的原理，重塑運球中的維納斯。佩博斯打造新的美學形象很值得前往觀看。

《動競藝境》

地址：新濠天地 1 樓 （嵐吧外）

日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日

開放時間：早上10時 至 晚上9時

每日導賞時段：下午3時至晚上7時 （最後導賞時間為 18:30）

票價：註冊會員免費觀展

網址：www.cityofdreamsmacau.com/tc/events/laurent-perbos-artletics



文：Yasmin

圖：Jimmy

