澳門船飛低至$12！金光飛航限時優惠 來往氹仔客運碼頭

旅遊
更新時間：13:17 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:17 2025-12-11 HKT

澳門船飛優惠｜準備好快閃澳門未？港人熱門交通選擇、來往香港上環與澳門氹仔的金光飛航（Cotai Water Jet）推出震撼優惠，為澳門之旅慳到盡！趁雙12佳節，金光飛航與Klook合作，香港往澳門的單程船票劈價至$12，比原價$175足足平了超過$160，絕對是不可錯過的快閃良機。立即記低開售日期，準備準時開搶！

【香港往／返澳門金光飛航船票】
>>按此預訂<<

香港往返澳門船票優惠 金光飛航單程低至$12

想在香港與澳門之間輕鬆穿梭，金光飛航絕對是最佳交通選擇之一。 船隊採用來自澳洲的高速雙體船，船艙設計現代化，航行穩定安全，即使海面略有風浪，也能如履平地，大大減低暈船的機會。 由香港上環港澳碼頭出發，只需約55分鐘即可直達澳門氹仔客運碼頭，方便快捷。

船上設有可調整的豪華真皮座椅，讓乘客全程享受寬敞舒適的乘搭空間。船上備有免費無線上網服務，更提供各款食品、飲品及免稅商品供乘客選購，讓你在抵達目的地前，就能先享受悠閒的海上時光。

今次優惠最吸引之處，莫過於其驚人的折扣。原價HK$175的標準艙單程船票，現只需HK$12即可入手，折扣超過一折，堪稱近年最抵！優惠將於2025年12月12日中午12時正開售，數量有限，先到先得。

【香港往／返澳門金光飛航船票】
>>按此預訂<<

  • 優惠內容：香港往／返澳門金光飛航單程船票

  • 優惠價：HK$12 (原價HK$175)

  • 開售日期：2025年12月12日 中午12時起

  • 航線：香港港澳碼頭（上環）<=> 澳門氹仔客運碼頭

  • 行李限額：每位乘客可免費攜帶一件不超過20公斤及指定尺寸的行李。

注意事項：

  • 建議提早最少60分鐘到達碼頭，辦理出境手續。

  • 船票只適用於指定日期及航班，逾期無效。

  • 1歲或以上小童必須購票。

  • 所有船票不得塗改、轉讓或退款。

  • 如有任何爭議，金光飛航保留最終決定權。

 

【香港往／返澳門金光飛航船票】
>>按此預訂<<

 

同場加映：噴射飛航船飛優惠！二人同行去澳門低至$34 上環港澳/氹仔客運碼頭 1月20日前適用

 

