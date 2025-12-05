Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金光飛航船票快閃買一送一！人均$87.5起暢遊澳門 聖誕假期適用

旅遊
更新時間：12:12 2025-12-05 HKT
發佈時間：12:12 2025-12-05 HKT

澳門船飛優惠｜深受港人歡迎的澳門，是週末快閃旅行的熱門選擇。提供香港市區至澳門氹仔航線的金光飛航，以其快捷舒適的服務，成為許多旅客的首選。現在，金光飛航推出驚喜的「買一送一」快閃優惠，讓您的澳門之旅更加划算。只需使用指定優惠碼，即可以低至港幣$175的價格預訂單程標準艙船票，享受兩人同行的樂趣，平均每人只需$88起，絕對是年底出遊不可錯過的超值優惠。

金光飛航船飛買一送一！55分鐘直達澳門

金光飛航澳門船飛優惠
金光飛航澳門船飛優惠

想在香港與澳門之間輕鬆穿梭，金光飛航絕對是最佳交通選擇之一。 其船隊採用來自澳洲的高速雙體船，設計現代化，航行過程極為穩定安全，即使浪濤稍大也能如履平地，大大減低暈船的機會。 全程僅需約55分鐘，便能從香港上環港澳碼頭，輕鬆抵達鄰近各大酒店及旅遊熱點的澳門氹仔客運碼頭。 船艙內部空間寬敞，標準艙配備可調整角度的豪華真皮座椅，柔軟舒適，確保旅途寫意悠閒。 此外，船上提供免費Wi-Fi無線上網服務，讓您在航程中隨時保持網絡聯繫，亦有各式飲品、小食及免稅商品供乘客選購，全方位滿足您的需求。

這次限時推出的「買一送一」優惠，是專為計劃到澳門旅遊的您而設。由2025年12月6日中午12時起至12月7日，只需在預訂單程標準艙船票時，輸入優惠碼「COTAI50」，即可享受買一送一的折扣，以$175起的震撼價（原價$350起）購得兩張船票。船票的適用日期由2025年12月6日至12月31日，正好橫跨聖誕及新年的旅遊旺季。抵達氹仔後，不論是到官也街品嚐地道葡國菜與小食、在龍環葡韻感受異國建築風情，還是在各大綜合度假村體驗精彩的娛樂項目，都極為方便。

金光飛航澳門船票優惠

  • 優惠內容： 金光飛航香港往／返澳門單程標準艙船票買一送一

  • 優惠價格： HK$175起（原價HK$350起）

  • 優惠碼： COTAI50

  • 推廣日期： 2025年12月6日中午12:00起至2025年12月7日

  • 適用日期： 2025年12月6日至2025年12月31日

  • >>按此預訂<<

注意事項

  • 優惠船票數量有限，先到先得，售完即止。

  • 船票僅適用於已訂購的指定日期及航班，逾時將會無效。

  • 每位乘客可免費攜帶一件不超過20公斤的托運行李。

  • 建議旅客提前至少60分鐘到達碼頭，辦理出境手續。

  • 所有條款及細則以金光飛航官方公佈為準，並保留最終決定權。

 

同場加映：百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折

 

 

 

 

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
19小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
7小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
6小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
11小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
18小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
19小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
14小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
4小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
16小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
2小時前