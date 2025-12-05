金光飛航船票快閃買一送一！人均$87.5起暢遊澳門 聖誕假期適用

澳門船飛優惠｜深受港人歡迎的澳門，是週末快閃旅行的熱門選擇。提供香港市區至澳門氹仔航線的金光飛航，以其快捷舒適的服務，成為許多旅客的首選。現在，金光飛航推出驚喜的「買一送一」快閃優惠，讓您的澳門之旅更加划算。只需使用指定優惠碼，即可以低至港幣$175的價格預訂單程標準艙船票，享受兩人同行的樂趣，平均每人只需$88起，絕對是年底出遊不可錯過的超值優惠。

金光飛航船飛買一送一！55分鐘直達澳門

金光飛航澳門船飛優惠

想在香港與澳門之間輕鬆穿梭，金光飛航絕對是最佳交通選擇之一。 其船隊採用來自澳洲的高速雙體船，設計現代化，航行過程極為穩定安全，即使浪濤稍大也能如履平地，大大減低暈船的機會。 全程僅需約55分鐘，便能從香港上環港澳碼頭，輕鬆抵達鄰近各大酒店及旅遊熱點的澳門氹仔客運碼頭。 船艙內部空間寬敞，標準艙配備可調整角度的豪華真皮座椅，柔軟舒適，確保旅途寫意悠閒。 此外，船上提供免費Wi-Fi無線上網服務，讓您在航程中隨時保持網絡聯繫，亦有各式飲品、小食及免稅商品供乘客選購，全方位滿足您的需求。

這次限時推出的「買一送一」優惠，是專為計劃到澳門旅遊的您而設。由2025年12月6日中午12時起至12月7日，只需在預訂單程標準艙船票時，輸入優惠碼「COTAI50」，即可享受買一送一的折扣，以$175起的震撼價（原價$350起）購得兩張船票。船票的適用日期由2025年12月6日至12月31日，正好橫跨聖誕及新年的旅遊旺季。抵達氹仔後，不論是到官也街品嚐地道葡國菜與小食、在龍環葡韻感受異國建築風情，還是在各大綜合度假村體驗精彩的娛樂項目，都極為方便。

金光飛航澳門船票優惠

優惠內容： 金光飛航香港往／返澳門單程標準艙船票買一送一

優惠價格： HK$175起（原價HK$350起）

優惠碼： COTAI50

推廣日期： 2025年12月6日中午12:00起至2025年12月7日

適用日期： 2025年12月6日至2025年12月31日

>>按此預訂<<

注意事項