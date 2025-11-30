深圳12大星級酒店人氣自助餐！低至$283/位起 任食法國生蠔/鮑魚/龍蝦 即撈即蒸海鮮

近年港人熱衷北上消費，發掘深圳各種食買玩好去處。而在芸芸眾多美食選擇中，自助餐向來是港人的心頭好，皆因能以實惠價錢，一次過品嚐多國佳餚，務求能「食回本」！想知道深圳有哪些CP值高的自助餐選擇？這次就為大家精選了12間深圳酒店人氣自助餐，當中有被譽為自助餐「天花板」的，亦有可任食新鮮鮑魚、即開生蠔、原隻蒙古烤全羊、即場蒸烤生猛海鮮等，即睇內文詳情。

12大深圳星級酒店自助餐推介！任歎生蠔/龍蝦/鮑魚低至每位$283

1. 深圳鵬瑞萊佛士酒店 奢華自助餐天花板

1. 深圳鵬瑞萊佛士酒店 奢華自助餐天花板

位於深圳灣一號深圳鵬瑞萊佛士酒店星空坊Sky Cafe的自助餐，被譽為是「全深圳最貴的自助餐餐廳」，皆因星期五至日的晚市自助餐叫價¥958起，依然時常爆滿。酒店buffet以高質食材及貼心服務馳名，整個自助餐體驗會分成多個部分，首先行政總廚會以送餐車型式親自將精選招牌菜送到賓客面前，然後會有位上的主菜，如海鮮拼盤、慢烤澳洲M6和牛牛腩排、香煎法式鵝肝及香料油焗大明蝦等。

再來是自助美食，推介菜式包括有西伯利亞魚子醬、火焰牛肋排、帝皇蟹腳、每日即開的法國生蠔，以及48個月伊比利橡果飼養的100%黑標5J黑毛豬火腿等，而且每個種類美食更有多款選擇。至於熱葷區其他美食亦夠誠意，如鐵板黑松露乳鴿、羊排、豬手、炭火燒蠔、羊肉串及海鮮串，每晚還有不同款式原盅燉湯選擇，並有甜點Häagen-Dazs雪糕作結，由前菜到甜品都為食客帶來滿滿驚喜。

深圳鵬瑞萊佛士酒店 星空坊

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號T7辦公大樓34樓

電話：+86 755 8666 8666

營業時間：晚市自助餐6pm-10pm

收費：星期一至四¥758/位（約$832港元）、星期五至日¥958/位（約$1,052港元）

網址：＞＞按此＜＜

2. 深圳南山香格里拉 任食鮑魚+位上佛跳牆

2. 深圳南山香格里拉 任食鮑魚+位上佛跳牆

2024年初開業的深圳南山香格里拉酒店，選址環境開揚的深圳灣南山超級總部基地。酒店地理位置優越，無論是由深圳灣口岸或福田口岸出發，都有地鐵直達，交通便捷。酒店內有3間各具特色的餐廳，其中「集66」是主打全日早、午、晚自助餐服務，當中以晚餐特別受歡迎。

晚市自助餐不單涵蓋海鮮冷盤、壽司刺身、中式燒味、熱葷及甜品等傳統選項外，還創新引入潮汕涼拌專區，供應涼拌海帶、水煮毛豆及滷水秋葵等坊間buffet少見的小食。現場更有廣東生滾粥麵、鮑汁撈飯等，無限供應鮑魚，性價比極高。此外，每位客人更可享用位上的金湯佛跳牆、龍蝦及時令水果等。食客亦可邊享用美食，邊透過落地玻璃窗高空賞美景，盡享一場視覺與味覺的雙重盛宴。

深圳南山香格里拉酒店 集66

3. 深圳福田香格里拉酒店 巨型魚缸即撈即蒸

3. 深圳福田香格里拉酒店 巨型魚缸即撈即蒸

對於喜歡熟食而非生冷海鮮的食客來說，深圳福田香格里拉酒店的自助餐堪稱是「熱葷最強」之選。餐廳環境寬敞舒適，特設巨型魚缸供食客即點即撈新鮮海鮮，如鮑魚、扇貝、蟹、生蠔、瀨尿蝦、大蜆等，並交由廚師即場蒸煮，確保每一口都是極致鮮味。場內亦有座標誌性的巨型紅色海鮮船，載滿蟹腳、凍蟹、凍蝦、青口等豐富冷盤海產。更吸引的是，假日時每位食客可享一隻的即點即製龍蝦，可選蒜蓉蒸或芝士焗，搭配蒸生蠔、時令大閘蟹及日式刺身壽司，海鮮控亦能盡興。

熱葷區中以中菜款式最豐富，設有蒙古及BBQ專區，供應肚包肉、羊蠍子、牛肋排、燉老鵝、低溫慢煮澳洲牛排、法式羊排及馬來烤雞翅等即點即烤的美食。另外還有廣式燒臘、北京片皮鴨、炭烤牛肉、羊架及手拋餅等亦一應俱全，而冬季期間更有限定暖心小火鍋。12月24日至28日期間餐廳還有聖誕主題buffet，特別供應帝王蟹、火雞、烤全羊、魚子醬、蠔皇溏心鮑等，以及位上的龍蝦及鮑汁遼參等美食。

深圳福田香格里拉酒店 鮮Cafe

地址：深圳福田區益田路4088號 福田香格里拉酒店1樓

電話：+866 755 2151 3838

營業時間：晚市6pm-9:30pm

收費：星期一至四¥398/位（約$437港元）、星期五至日¥547/位（約$1,052港元）；12月24至28日聖誕自助晚餐¥488/位起（約$536港元）

網址：＞＞按此＜＜

4. 深圳星河麗思卡爾頓酒店 平安夜聖誕任食生蠔

4. 深圳星河麗思卡爾頓酒店 平安夜聖誕任食生蠔

位於深圳福田區星河麗思卡爾頓酒店的Flavorz全日制餐廳，以其寬敞舒適的環境及多個特色美食區為亮點，冷盤及刺身方面有無限量供應的雪蟹腳、羅氏蝦、扇貝、青口等，並有四川香辣撈汁青口及蘇式醉蝦等撈汁海鮮。熱葷則有現蒸生蠔、即煎鵝肝配帶子、芝士焗元貝、菠菜煙肉焗生蠔、燒烤美式排骨等。

平安夜聖誕節期間，餐廳更特設主題buffet，推介美食有烤火雞、聖誕火腿、阿拉斯加蟹腳、法國生蠔、烤金豬、西班牙火腿配蜜瓜、鮑魚燉湯、烤整羊、法式鵝肝肉批及芝士焗龍蝦。甜品方面亦吸引，有巨無霸聖誕樹樁蛋糕及火焰雪糕蛋糕等，並可任飲酒品，以及品嚐聖誕熱紅酒或一標香檳。

深圳星河麗思卡爾頓酒店 Flavorz全日制餐廳

地址：深圳福田區福華三路116 號星河麗思卡爾頓酒店2樓

電話：+86 755 2222 8619

營業時間：晚市6pm-10pm

價錢：星期一至二$317/位起、星期五至日$603起；12月24及25日$735起（經Klook預訂）

訂購網址：＞＞按此＜＜

5. 深圳美憬閣酒店 抵食即場蒸烤海鮮肉食

5. 深圳美憬閣酒店 抵食即場蒸烤海鮮肉食

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）是2025年全新開幕的酒店，憑藉其現代感設施及鄰近深圳北站的便利位置，火速成為港人北上住宿熱點。酒店的繽膳西餐廳供應特色自助餐，其中最吸引是豪華海鮮陣容，食客可無限量享用10款現撈蒸汽海鮮，並有現切刺身拼盤及即開生蠔，其餘熱葷包括現煮走地雞湯、低溫慢燉安格斯牛肉及各式即烤風味烤肉等。逢星期五至日更有陳年花雕醉蟹及現場即製法式拿破侖蛋糕供應，以及近期推出的東南亞主題，菜式惹味開胃，是家庭或親友聚餐的理想之地。

深圳美憬閣酒店 繽膳西餐廳

地址：深圳市龍華區浪韻路8號6樓

電話：+86 755 2377 6591

營業時間：晚市6pm-9pm

價錢：星期三至四$211/位起、星期五至日$290/位起（經Klook預訂）

訂購網址：＞＞按此＜＜

6. 金茂深圳JW萬豪酒店 周末限定生蠔

6. 金茂深圳JW萬豪酒店 周末限定生蠔

位於深圳福田區的金茂深圳JW萬豪酒店，其Café Chinois是主打匯聚全球佳餚的自助餐，從新鮮海產到頂級肉品都齊全。其中招牌必食有45日乾式熟成牛扒，肉質鮮嫩、風味濃郁。海鮮區更是一大賣點，有現撈鮮烹的時令活海鮮，如蟶子、大沙白、三點蟹等，週末更有限定即開新西蘭及法國生蠔，以及珍貴鵝肝，讓用餐體驗更添奢華。

平安夜及聖誕節期間，除了以上長駐美食外，餐廳還特別供應多款聖誕美食，例如藍鰭金槍魚開魚show、現烤鮮活小青龍派送、即開法國黃寶石生蠔及新西蘭莫娜生蠔，以及有聖誕夢龍蛋糕、金湯佛跳牆、帝王蟹腳、鮑魚等豐富海鮮，令人期待。

金茂深圳JW萬豪酒店 Café Chinois

地址：深圳市福田區深南大道6005號2樓

電話：+86 0755 2269 8230

營業時間：晚市6pm-9pm

價錢：$383/位起；12月24及25日平安夜/聖誕節自助晚餐$437/位起（經KKday預訂）

訂購網址：＞＞按此＜＜

7. 深圳溫德姆至尊酒店 聖誕有蒙古烤全羊

7. 深圳溫德姆至尊酒店 聖誕有蒙古烤全羊

座落於深圳福田CBD中心區的深圳溫德姆至尊酒店，從福田口岸過關後乘地鐵即可直達，附近還有多個熱門購物中心，如卓悅INTOWN購物中心及星河COCO Park，讓住客盡享購物與娛樂的便利。酒店的趣味海鮮自助餐廳供應環球風味料理，有無限量海鮮、刺身、壽司、即製鐵板燒、中西式熱葷等，並可品嚐即開乳山生蠔、燉湯、即製潮州海鮮生滾粥，以及設有鮮活海鮮池。

聖誕期間，自助餐會有特色主題及菜式，例如蒙古烤全羊、烤火腿及火雞、澳洲牛仔腿、法式烤羊扒、意大利烤羊腿、三點蟹及刺身生蠔等。甜品方面則有聖誕老人蛋糕、聖誕樹根蛋糕、櫻桃酥皮卷、拿破崙蛋糕及蘋果卷等，並可任飲紅白提子酒、起泡酒、聖誕雞尾酒，而每位食客更會有位上的意大利芝士焗龍蝦及法式紅酒燴鵝肝。

深圳溫德姆至尊酒店 趣味海鮮自助餐廳

8. 深圳文華東方酒店 聖誕任食生蠔/龍蝦

8. 深圳文華東方酒店 聖誕任食生蠔/龍蝦

深圳文華東方酒店位於福田區深業上城大樓高層，而於78樓的「Bazaar叄餐」餐廳則主打豐富自助餐美食，即點即做，加上180°環繞式落地玻璃，讓食客能邊用餐邊居高臨下觀賞城市美景。於聖誕節及跨年夜期間，餐廳會有特色主題，推介菜式包括即開法國生蠔、鹽焗大閘蟹、大連海膽，以及波士頓龍蝦、九節蝦等冰鎮海鮮、潮汕腌製海鮮、香烤乳豬、香煎孜然羊排、辣子乳鴿等，並有多款蛋糕、時令水果等甜品，大人細路都喜歡。

深圳文華東方酒店 Bazaar叄餐

9. 深圳美高梅酒店 任食澳洲M5和牛

9. 深圳美高梅酒店 任食澳洲M5和牛

位於小梅沙的深圳美高梅酒店於2024年開業，是東部濱海地區的高端度假勝地。酒店內的「歡宴」餐廳於星期五至日及假日都會供應自助餐，平日推介美食有位上的芝士焗雪蟹腳、威靈頓三文魚、蒜蓉粉絲小龍蝦，以及任食低溫慢烤澳洲M5和牛、烤羊排、炙燒海鮮等，亦可任飲生啤及紅白酒。而聖誕節則會加推海鮮龍蝦湯、楓糖香烤火腿、炙燒斧頭扒、烤火雞及甜品薑餅屋等。期間現場更有深海黃鰭金槍魚開魚秀，讓食客品嚐新鮮刺身。

深圳美高梅酒店 歡宴餐廳

地址︰深圳鹽田區鹽梅路33號G樓

電話︰+86 755 3638 6300

營業時間：晚市5:30pm-9pm

價錢：¥598/位起（約$657港元）；12月24及25日聖誕主題自助晚餐¥698/位起（約$767港元）

訂購網址：＞＞按此＜＜

10. 深圳大中華希爾頓酒店 親子自助餐之選

10. 深圳大中華希爾頓酒店 親子自助餐之選

位於深圳地鐵10號線崗廈北站附近的深圳大中華希爾頓酒店，是港人親子遊住宿的熱門地之一。這裡的「念」全日制自助餐廳，更獲深圳人及遊客高度評價，以時令頂級海鮮為主題，推介有即煎鵝肝、小龍蝦、撈汁海鮮、即煎新西蘭牛扒等，甜品則有蜂巢小魚糕、榴槤蛋糕等，而每位食客更額外加送鮑汁扣海參，並可任飲精釀啤酒。

深圳大中華希爾頓酒店 「念」全日制自助餐廳

11. 深圳博林天瑞喜來登酒店 周末任食生蠔/鮑魚撈飯

11. 深圳博林天瑞喜來登酒店 周末任食生蠔/鮑魚撈飯

酒店位於深圳南山區，毗鄰深圳大學城，搭乘地鐵5號線於大學城站下車步行數分鐘便到達，交通非常便利。酒店內的「西麗尚膳餐廳」走時尚風格，供應豐富的多國美食，最近是蟹宴主題，每位食客會有半隻焗波士頓龍蝦及一隻大閘蟹，其餘美食包括澳洲和牛火鍋、鮑魚撈飯、羊腩煲、海參羹、老火燉湯、即製鐵板燒、法式香煎鵝肝等。周末還加設黃寶石生蠔、新西蘭莫娜生蠔、魚子醬、鮮活海鮮池等，而聖誕節則有現切烤火雞、阿拉斯加蟹及法式甜品檔等，並有位上的焗波士頓龍蝦一隻，海鮮控不容錯過。

深圳博林天瑞喜來登酒店 西麗尚膳餐廳

地址︰深圳福田區福田大道1003號大中華國際金融中心B棟2樓

電話︰+86 755 2266 9999

營業時間︰晚市6pm-9:30pm

價錢：星期三、四及日$394/位起；星期五及六$485/位起；12月24及25日$530/位起（經Klook預訂）

訂購網址：＞＞按此＜＜

12. 深圳龍華希爾頓逸林酒店 海鮮火鍋任食4小時

12. 深圳龍華希爾頓逸林酒店 海鮮火鍋任食4小時

深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區核心地段，主打奢華浪漫格調，有擁有180°大落地窗可盡情欣賞深圳繁華景色。其自助餐餐廳「開」全日供應buffet，設有多個互動式開放式廚房，精選菜式包括有4款湯底搭配龍躉、M3牛肉、脆肉鯇等的海鮮火鍋、蒸汽及現炒海鮮、牛羊雞扒及多款中西式熱葷，每位客人更附送芝士焗龍蝦半隻。而聖誕期間會加推生蠔、火焰烤谷飼大牛腿、魚子醬、烤火雞，以及任食波士頓龍蝦、帝王蟹腳、刺身、藍鰭吞拿魚刺身，並可參加現場大抽獎，性價比極高。

深圳龍華希爾頓逸林酒店 「開」餐廳