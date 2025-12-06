台東池上景點6大推介！「稻米之鄉」小眾慢活文青遊 必去伯朗大道睇金黃稻穗/金城武樹/稻米美食

台灣離香港只有約1小時機程，是熱門短途旅遊選擇。若想逃離人潮、尋找小眾景點，不妨直奔台東池上。位於台灣台東縣的池上鄉，因其得天獨厚的花東縱谷地形，盛產的稻米格外飽滿富彈性，被譽為「稻米之鄉」，由景點到美食均離不開稻米，由風景如畫的伯朗大道，到由穀倉改建的藝術館，以及以當地盛產的稻米製作而成的美食，記者今次親身走訪，推介6大必訪景點及美食，帶大家來一趟慢活之旅。由台北車站出發乘搭火車約4小時，或從高雄出發只需2小時即可到達池上，沿途更可飽覽車窗外東海岸的風光，景色如畫。記者今次親身走訪，推介6大必訪景點及美食，帶大家來一趟慢活之旅。

台東池上景點6大推介！「稻米之鄉」小眾慢活文青遊

遊池上，必定不能錯過最著名的地標「伯朗大道」。伯朗大道享「台灣最美自行車道」之美譽，全長約2.2公里，呈S字形狀的天堂路兩旁環繞著金黃稻浪與青山，景色如詩。騎行伯朗大道是體驗池上的最佳方式，全程平坦適合全家出遊，需時1至2小時遊覽，沿途金色稻穗隨風搖曳、一望無際，美景處處。

每到10月至11月秋收季節，當稻穗成熟，便是伯朗大道最引人注目的時刻，一望無際的稻田黃金稻浪隨風搖曳，更成為每年一度「池上秋收稻穗藝術節」的表演舞台。今屆池上藝術節已於10月25日至26日完滿舉行，邀請到台灣表演藝術團體「優人神鼓」與金曲獎歌手桑布伊首度攜手合作，呈獻以《我回來了—做一部作品給自己的靈魂！》為主題的表演，兩日表演共吸引5000人入場。

大道上最吸睛的便是「金城武樹」，一棵茄苳樹因2013年金城武拍攝長榮航空廣告而爆紅，現官方稱「奉茶樹」，成為遊客來到伯朗大道必定朝聖的景點之一。周邊還有天堂路鞦韆與畫框景觀，適合文青拍照留念。

池上伯朗大道

地點：台灣台東縣池上鄉伯朗大道

開放時間：24小時開放

電話：089-862041

交通：

搭乘臺鐵至池上車站，沿中正路至中山路(台9線)右轉，直行約500公尺左轉進入中東二路(197縣道)續行約3公里轉入伯朗大道；搭乘東台灣客運8161、8163、8165、8166次公車，於池上站下車，沿台9線南下直行約500公尺左轉進入中東二路續行約3公里轉入伯朗大道。

若乘搭台鐵前往池上，一到埗便已踏入極具特色的池上車站，車站建於1924年，至今已有百年歷史，於2017年經改建，打造成現場具有歷史感的穀倉外形。

呼應在地稻米文化及「池上米鄉」的稱號，成為池上旅行的第一道風景線。車站以「米豐饌香」為主題，採用透光玻璃與木飾板牆。

以及挑高的圓弧造型柱子，為車站大廳帶來開揚的空間。

車站外廣場設有水牛雕塑與草地，戶外牆面是「池上驛藝廊」，展出在地藝術畫作，適合駐足欣賞。許多遊客在此租借單車，啟程伯朗大道之旅，車站內還有伴手禮店，販售池上米與紀念品。

池上車站

地址：958-003 臺東縣池上鄉福文村鐵花路30 號

營業時間 06:00~23:30

門面石牆刻「池上書局」四字。

池上書局開業於1955年，至今屹立60餘載，經歷三代傳承，是池上當地第一間的實體書店。

書局不僅販售書籍，還舉辦故事會、藝文活動，連結社區與外界，經過不妨進入書局看書，感受當地文青氣息。

池上書局

池上穀倉藝術館位於池上火車站旁，由當地居民的60年老穀倉改建而成，館內保留原始結構，外圍選用落地窗，為老穀倉保留通透性，更引入環境自然光，成為慢活之旅的亮點。

藝術館不定期舉辦平面及多媒體藝術展覽，更邀請國內外藝術大師舉辦講座，讓藝術館不僅是保留鄉土記憶的紀念館，亦是串聯在地文化與國內外藝術風潮的重要藝文基地。近日正舉行《相遇‧相知‧相疼惜─吳清友先生紀念展》，展出已故誠品書店創辦人吳清友的精選作品。展場一隅更特別佈置如誠品書店般的角落，書櫃所陳列的書籍皆為吳清友先生生前所珍愛與推薦，映照其以閱讀陪伴日常的精神世界，各位文青不妨把握展期到訪。

池上穀倉藝術館：《相遇‧相知‧相疼惜─吳清友先生紀念展》

日期：2025年10月24日至2026年4月5日

時間：10：30-17：30（星期一、二休館）

地址：台東縣池上鄉中西三路6號

電話：089-862-089

門票：全票台幣50元；優惠票台幣20元

說起池上美食，米之間必定榜上有名，由當地農會將閒置多年的舊穀倉，改建成米製品及豆製品的主題餐廳，餐廳內部沿用了早期的木製裝潢，保留了傳統木製倉庫結構的建築美感，充滿文藝氣息。

餐廳供應一系列以池上米為主角的美食，除了必定要品嚐口感彈牙香甜的池上香米飯外，亦必試米製「米穀鹽可頌」，店員推介夾入梅干扣肉同吃，外脆內軟的米穀鹽可頌吸收扣肉油脂，米香與肉汁完美交融。另外豆製品亦是池上特產，必試「嚐長韭久碧玉羹」，即是加入豆漿製成的蒸蛋，豆香滿溢，質地滑溜，佐飯一流！至於豆漿霜淇淋帶有濃郁豆香，冰涼滑順，最適合成為飯後甜品。

豆之間/米之間

池上另一米食亮點位於池上車站旁的BIKE De Koffie，專賣以池上米製作的貝果，特意融入在地稻米，口感鬆軟有嚼勁，口味多樣如Oreo、紫心地瓜、海鹽胡椒、蜜香紅茶等，米貝果配搭果醬同吃再呷一口手工咖啡，加上日系小屋裝潢氣氛愜意，享受慢活一刻。

BIKE De Koffie可以稱得上是當地最具人氣的小店之一，米貝果每日新鮮出爐後4小時便售出200個，極受歡迎，若想品嚐，來訪前建議先透過官方專頁預留，亦可帶走當作手信。

BIKE De koffie 米貝果