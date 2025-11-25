海洋光譜號海上聖誕假期開幕！設互動體驗/限定美食/沉浸式樂園 香港出發航線玩盡聖誕/跨年

想趁聖誕長假出遊，不妨來個海上假期！皇家加勒比遊輪旗下「海洋光譜號」正式重返香港母港，展開一系列精彩主題航程，多達12條由香港出發的航線，由短途至長途都有，而且涵蓋聖誕跨年雙旦慶典，亦特別推出聖誕主題活動，船上不但全面換上聖誕節慶裝飾，更有不少節日互動體驗，營造出濃厚的節日氛圍！

海洋光譜號海上聖誕假期開幕！設互動體驗/限定美食/沉浸式樂園

隨著「海洋光譜號」抵港，船上已全面換上聖誕節慶裝飾，從皇家大道到中庭甲板，處處懸掛巨型紅白拐杖糖與閃爍燈飾，節日氣氛濃厚。船上亦提供節日互動體驗，登船首日，旅客有機會在「皇家大道」與聖誕老人合影，並參與「Jamie’s Italian」的薑餅人曲奇手工製作活動，製作專屬節日禮物。

聖誕當然不少得應節美食，船上多間餐廳均有限定美食登場。包括「咖語茶道」特別推出三款風味熱朱古力，搭配聖誕主題熱飲杯；而「Chops Grille 美式扒房」與「Jamie’s Italian」亦同步推出節日限定菜單，讓旅客從登船首刻起，盡享節日饗宴。

香港出發航線玩盡聖誕/跨年

「海洋光譜號」將於2025年11月23日至2026年1月23日期間，再次以香港為母港展開新航季。提供多條主題航線，包括2晚「Turn up the Weekend」音樂主題航線：旅客可在「Music Hall」隨音樂搖擺，或於午夜派對中盡情狂歡，享受動靜皆宜的短途假期；5晚沖繩・石垣島航線：深度探索琉球文化與美食，旅客將有充足時間體驗沖繩的世界遺產與石垣島的原始自然風光；5晚越南峴港深度體驗航線：暢享「暖冬」海島度假，船上辦理越南落地簽證，便捷無憂，並提供四條精選岸上行程，包括巴拿山纜車與會安古鎮探索；9晚「聖誕啟航」主題航線：為期9晚的聖誕航程將帶領旅客沉浸於海上聖誕樂園，享受一站式節慶體驗，打造難忘的海上假期。

海洋光譜號2025-26 航程表

出發日期 航程 2025年11月23日 11晚日本：福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保 2025年12月4日 5晚日本：沖繩、石垣 2025年12月9日 5 晚越南：真美（過夜） 2025年12月14日 5 晚日本：沖繩、石垣 2025年12月19日 2 晚：週末海上派對 2025年12月21日 9 晚日本：福岡、長崎、熊本、鹿兒島 2025年12月30日 5晚日本：沖繩、石垣 2026年1月4日 5晚日本及台灣：沖繩、台北 2026年1月9日 2 晚：週末海上派對 2026年1月11日 5 晚越南：真美（過夜） 2026年1月16日 2 晚：週末海上派對 2026年1月18日 5 晚日本：沖繩、石垣

海洋光譜號 設逾20間餐廳/360度觀景艙 暢玩甲板跳傘/空中雜技表演

皇家加勒比遊輪作為全球領先及⾹港母港營運歷史最悠久的遊輪品牌，獲《Travel Weekly》讀者選擇獎中連續22年被評為「最佳遊輪公司」，擁有25萬多噸、全球最大遊輪「海洋標誌號」及「海洋星際號」。當中「海洋光譜號」更是專為亞洲市場設計，造價100億港元，設有共2,137間客房，載客量逾5,600人，總噸位達16.8萬噸，即使遇上不穩定天氣，郵輪船體仍然十分穩定，不需擔心暈船問題。

海洋光譜號設有超過20間供應全球美食的餐廳與酒吧，包括Jamie’s Italian意大利餐廳、Sorrento’s Pizza意式薄餅、Teppanyaki日式鐵板燒餐廳、Chop’s Grille美式扒房、Wonderland仙境坊創意料理，亦有主餐廳及自助餐廳，餐飲選擇相當豐富，滿足不同口味。

海洋光譜號為各年齡層提供各式各樣的精彩體驗，提供多款以頂尖科技而設計的獨特玩樂設施，旅客都可一一玩盡，不可錯過全玻璃建構的「北極星」觀景艙，可由海拔 300 呎高處 360 度俯瞰海洋景觀，相當震撼。喜歡刺激感的客人，可以挑戰「甲板跳傘」，可感受「飛」一般無重力自由落體快感，以及可在模擬沖浪器上盡情挑戰海浪的「甲板衝浪」；「海上多功能運動場SeaPlex」結合多種運動體驗，可暢玩鐳射對決Laser Tag、碰碰車、籃球等運動。船上還有多個精彩的表演節目，旅客均可以在「皇家劇院」 及「270度景觀廳」提供多元化的頂級表演，從音樂表演到空中雜技，一應俱全。

資料及圖片來源：官方提供