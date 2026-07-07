沙田早晨│「川河帥駒」弘仔做替工

爭冠三位練馬師方嘉柏、沈集成及廖康銘剛戰齊齊無進帳，賽前方廄幾駒排好位以為有料到，可惜全日只得兩場季軍，今次返谷草主場，威力可能截然不同，況且正選參戰馬多達八匹聲勢浩大，其中「川河帥駒」更要加倍重視，原因今朝指定黃智弘出任替工代操。

丁仔冒雨接幸運二十

今朝「幸運二十」操練後丁冠豪冒雨到機坪睇馬。

「幸運二十」去年七月九日首度登場，臨場冷至六十一倍，意外地一放到底爆出大冷W，表現予人驚喜，雖然今季未能再贏且表現差勁，相對地也減分不少，最重要似乎在季尾最有威力，今戰絕對有吼捧價值，再睇埋今朝操練後丁冠豪冒雨到機坪睇馬，捧場倍添信心。

驕陽雄心成哥落埋手

「驕陽雄心」今朝課後沈集成急不及待趕到機坪口接馬，仲落埋手親自拖馬。

「驕陽雄心」和「皇者有利」今次均改配潘頓上陣，尤其前駒是信心之選，因為沈廄戰駒由希威森易配潘頓，過往共有十次，結果累積三冠三亞一季佳績，再者「驕陽雄心」今朝加課亦充滿搏殺動靜，課後沈集成不只急不及待趕到機坪口接馬，當時仲落埋手親自拖馬。

官金騏阿廖小鍾好傾

今朝廖康銘一度鍾易禮捉住密斟。

「官金騏」廖康銘接手後只跑一仗，然而上賽縮程跑谷草一千，後上跑獲第五名表現不俗，末段造全場最快的廿二秒四八，爆發力驚人，試準原班人馬再爭一千，尚要排三檔有利跟前守好位，更矚目今朝廖康銘一度鍾易禮捉住密斟，而此對騎練過往是極少走埋一齊的。

