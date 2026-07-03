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沙田早晨│「銀亮濠俠」石哥猛咁望

晨操動態
更新時間：00:03 2026-07-03 HKT
發佈時間：00:03 2026-07-03 HKT

徐雨石馬房近日有四隻退役一隻轉倉，季尾階段穩定軍心唯一方法就是贏馬。今期石哥只出馬四匹，不過「銀亮濠俠」昨朝出試時甚有睇頭，由助手機坪踱步熱身後，石哥已在遠處全程吼到實，待馬兒準備行往內圈，又見佢回頭望多幾眼，緊張到不得了，擺明是出擊主力。

阿巫安仔密斟搏兩駒

昨朝晨課出跳馬甚少，場面冷清，不過巫偉傑依然有搏殺動靜，昨晨照舊派遣多匹上陣戰駒到內圈加課，練者更踩車出出入入，鬥志好到加零一。臨近收操期間，在馬房門口捉住田泰安密斟良久，呢對組合今次攜手合作的「咕嚕快跑」和「一舖掂晒」必要留意。

「實力股」似足「至尊瑰寶」

昨朝 巴度再次早出現，六點零七分便為同樣來自羅廄的「實力股」出跳必定有計；值得一提，巴度這天換了一頂棗紅色帽操馬。
昨朝 巴度再次早出現，六點零七分便為同樣來自羅廄的「實力股」出跳必定有計；值得一提，巴度這天換了一頂棗紅色帽操馬。

巴度大多七點後現身晨課，不知何故最近表現落力，剛周一於五點五十分已露面，當日第一匹出試的「至尊瑰寶」，結果在回歸盃拼入冷位，所以昨朝再次早出現，六點零七分便為同樣來自羅廄的「實力股」出跳必定有計；值得一提，巴度這天換了一頂棗紅色帽操馬。

「瑤瑤日上」米高有動靜

鄭俊偉剛戰終於取得季內第十六W，正式達到及格指標，縱使任務完成，卻不代表今戰會放軟手腳。事關一早已部署戰駒全力出擊，「瑤瑤日上」就係表表者，昨朝出跳時火噴噴搶住走，狀態非常銳利，而且當時米高不只留守欄邊肉緊督操，還吩咐副練拍低整個出跳過程。

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